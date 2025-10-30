La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense realizará este jueves una sesión extraordinaria en el Comité Provincial de La Plata, con modalidad mixta (presencial y virtual). La convocatoria tiene como objetivo central debatir el vencimiento del cogobierno partidario y avanzar hacia una conducción unívoca tras los magros resultados electorales legislativas.

“Tenemos que leer el mensaje de las urnas y avanzar hacia una conducción unívoca. La reorganización institucional es clave para devolver cohesión y estrategia al partido”, destacó Miguel Fernández, titular del Comité de Contingencia.

La acreditación de los convencionales se realizará entre las 13 y las 14 horas, con presentación de DNI vigente. Una vez constituido el quórum, los representantes radicales abordarán dos ejes principales: el estado del expediente judicial y la evaluación del mandato de las actuales autoridades partidarias.





La UCR bonaerense no logró representación en las legislativas nacionales y perdió peso político dentro de la alianza opositora. Las dos líneas principales del partido compitieron divididas: la que responde a Miguel Fernández acompañó a la Coalición Cívica, mientras la vinculada a Martín Lousteau apoyó a Provincias Unidas. Ninguna superó el 3% de los votos.

Esta situación dejó a la UCR fuera de las 35 bancas en disputa para la Cámara baja nacional y debilitó su capacidad de incidencia en el esquema opositor.

La voz de los intendentes

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Erica Revilla, jefa comunal de General Arenales, analizó el presente del centenerio partido. “Es un momento muy complejo. Todavía no está resuelta la presidencia del Comité Provincia, perdimos muchas bancas y eso nos debilitó. Hay que trabajar fuerte para construir un espacio amplio que nos represente”.



En la misma línea se manifestó Francisco Recoulat, intendente de Trenque Lauquen: “El radicalismo a nivel provincial tiene una crisis institucional producto de la última elección interna, que ha sido judicializada y no dejó una conducción definida. Creo que tiene que reorganizar su situación provincial, pero también su situación nacional. Hace falta una dirigencia nacional que lidere y aglutine. Mientras el radicalismo no vuelva a tener un proyecto nacional, con figuras que planteen una propuesta de país concreta, a las provincias se les hace muy difícil poder armar alternativas".

Pablo Domenichini y Miguel Fernández llamaron a una reunión para la normalización de los órganos partidarios.





La urgencia judicial y la fragmentación interna

La elección interna del 6 de octubre de 2024 dejó heridas profundas y denuncias judicializadas, retrasando la asunción de las autoridades electas que debían suceder a Maximiliano Abad. La Justicia mantiene el expediente en stand by, lo que obligó a conformar comités de contingencia. El vencimiento de los mandatos a fin de mes agrega presión a la dirigencia partidaria, que busca proyectar un horizonte común antes de 2027 y evitar una intervención externa del Comité Provincia.

La dirigencia radical enfrenta el desafío de reconstruir el vínculo con el electorado bonaerense y definir una conducción legítima que evite nuevas fracturas. La historia reciente muestra que la falta de liderazgo y la dispersión de listas debilitó al partido, dejando fuera de juego tanto a intendentes como a referentes históricos.

"El radicalismo tiene que dar un debate interno, reorganizarse y adelantarse al futuro, para que la sociedad pueda tener la posibilidad de elegir entre otras opciones políticas, distintas de lo que está hoy en el Gobierno nacional y de lo que estuvo anteriormente", sentenció Recoulat.