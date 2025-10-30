La crisis industrial no da respiro y en la Provincia de Buenos Aires el impacto ya se mide en caída de producción, cierre de empresas y pérdida de empleo. Los últimos indicadores del INDEC confirmaron un derrumbe generalizado: el uso de la capacidad instalada en las fábricas se redujo al 60%, el nivel más bajo en los últimos años.

El dato encendió luces rojas en todos los sectores del arco político. Un sector de la oposición advirtió que el modelo económico del Gobierno nacional “asfixia a las pymes”, mientras que el oficialismo provincial alertó por los efectos en el empleo y la producción. En medio de este panorama, se presentaron proyectos en la Legislatura bonaerense que buscan medidas urgentes para contener la crisis.





Según los informes técnicos, dentro del sector manufacturero la capacidad utilizada apenas llega al 50%, con ramas emblemáticas en situación crítica: textil (41%), metalmecánica (44%), automotriz (53%) y plásticos (42%). “Las actividades más golpeadas son las que más empleo generan”, advirtió la diputada radical María Belén Malaisi, quien remarcó la necesidad de “reconstruir un esquema productivo que hoy está en riesgo”.

En paralelo, el aumento del costo financiero profundizó la debacle. Las tasas de interés treparon al 190%, el nivel más alto en 17 años. En cuestión de horas, la tasa para cubrir descubiertos en cuenta corriente saltó del 80% al 190%, una decisión del Banco Central que, según legisladores provinciales, “asfixia a las empresas” y encarece los costos de producción en todo el país.

“La ecuación es simple: menos producción significa menos empleo, y menos empleo, menos salarios”, sostuvo Malaisi, apuntando directamente contra la política económica del Gobierno nacional, a la que responsabilizan de generar “un escenario de caos que amenaza la base industrial de Buenos Aires, históricamente el corazón fabril del país”.



Preocupación en la Provincia y reclamo de medidas urgentes

Malaisi presentó dos proyectos en la Legislatura para visibilizar la gravedad de la crisis y reclamar una respuesta inmediata. En sus iniciativas, la legisladora pidió que la Cámara de Diputados exprese su preocupación por el desplome de la actividad y solicitó al Ejecutivo nacional una revisión urgente del esquema monetario y crediticio.

“Es realmente preocupante la caída de nuestro modelo de producción”, señaló y advirtió que esta tendencia golpea de lleno a las pymes, principales generadoras de empleo en la provincia. “La situación es crítica y no admite dilaciones”, expresó al reclamar medidas para proteger el trabajo y la producción bonaerense.

Desde el Ejecutivo bonaerense también confirmaron la gravedad del escenario. Días atrás, el ministro de Economía, Pablo López, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que detalló el derrumbe de la actividad industrial y la pérdida de empleo en la Provincia.

“La crisis en la construcción, ligada al parate de la obra pública nacional, impacta en la PBA y en la producción de insumos; que se desplomó en 2024 y sigue en baja en 2025, con contracciones interanuales en cemento (-2,3% producción, -3,1% despacho) y hierro (-6%)”, escribió el funcionario.

López también apuntó contra el retroceso del sector automotriz, que tuvo una caída significativa en la producción de vehículos y, en el caso de los utilitarios, se redujo a más de la mitad. Además, precisó que solo en neumáticos la producción cayó 45% frente a 2023, alcanzando sus peores valores desde 2021.

El ministro fue categórico en su diagnóstico: “Menos producción es menos empleo para las y los bonaerenses”. Y cerró su mensaje con un fuerte posicionamiento político: “El 26 de octubre sumamos fuerzas para concretar el freno a la crueldad de este modelo nacional”.

Pablo López, ministro de Economía bonaerense.

Un derrumbe sostenido

Hace apenas semanas, López había advertido sobre cómo la suba de la inflación, de los impuestos y la caída del consumo ocasionaron que el entramado productivo del país sufriera un golpe sostenido en el tiempo, con 17.000 empresas cerradas desde la asunción de Javier Milei.

Según detalló, solo en lo que va de 2025 cerraron más de 4.000 firmas. “En la Argentina de Milei no hubo un solo mes de 2025 sin destrucción de empresas”, había expresado en su cuenta de X.

El diagnóstico es compartido por legisladores y referentes del arco político bonaerense: el corazón industrial del país atraviesa su momento más crítico en años y, sin medidas urgentes, el deterioro podría volverse irreversible.