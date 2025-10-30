El derrumbe industrial sacude a la Provincia: “Milei asfixia a las pymes”
La fuerte caída de la actividad fabril y el encarecimiento del crédito encendieron alarmas en el oficialismo y la oposición. En medio del desplome productivo, presentaron proyectos para frenar la crisis y proteger el empleo bonaerense.Economía30 de octubre de 2025Mariana Portilla
La crisis industrial no da respiro y en la Provincia de Buenos Aires el impacto ya se mide en caída de producción, cierre de empresas y pérdida de empleo. Los últimos indicadores del INDEC confirmaron un derrumbe generalizado: el uso de la capacidad instalada en las fábricas se redujo al 60%, el nivel más bajo en los últimos años.
El dato encendió luces rojas en todos los sectores del arco político. Un sector de la oposición advirtió que el modelo económico del Gobierno nacional “asfixia a las pymes”, mientras que el oficialismo provincial alertó por los efectos en el empleo y la producción. En medio de este panorama, se presentaron proyectos en la Legislatura bonaerense que buscan medidas urgentes para contener la crisis.
Según los informes técnicos, dentro del sector manufacturero la capacidad utilizada apenas llega al 50%, con ramas emblemáticas en situación crítica: textil (41%), metalmecánica (44%), automotriz (53%) y plásticos (42%). “Las actividades más golpeadas son las que más empleo generan”, advirtió la diputada radical María Belén Malaisi, quien remarcó la necesidad de “reconstruir un esquema productivo que hoy está en riesgo”.
En paralelo, el aumento del costo financiero profundizó la debacle. Las tasas de interés treparon al 190%, el nivel más alto en 17 años. En cuestión de horas, la tasa para cubrir descubiertos en cuenta corriente saltó del 80% al 190%, una decisión del Banco Central que, según legisladores provinciales, “asfixia a las empresas” y encarece los costos de producción en todo el país.
“La ecuación es simple: menos producción significa menos empleo, y menos empleo, menos salarios”, sostuvo Malaisi, apuntando directamente contra la política económica del Gobierno nacional, a la que responsabilizan de generar “un escenario de caos que amenaza la base industrial de Buenos Aires, históricamente el corazón fabril del país”.
Preocupación en la Provincia y reclamo de medidas urgentes
Malaisi presentó dos proyectos en la Legislatura para visibilizar la gravedad de la crisis y reclamar una respuesta inmediata. En sus iniciativas, la legisladora pidió que la Cámara de Diputados exprese su preocupación por el desplome de la actividad y solicitó al Ejecutivo nacional una revisión urgente del esquema monetario y crediticio.
“Es realmente preocupante la caída de nuestro modelo de producción”, señaló y advirtió que esta tendencia golpea de lleno a las pymes, principales generadoras de empleo en la provincia. “La situación es crítica y no admite dilaciones”, expresó al reclamar medidas para proteger el trabajo y la producción bonaerense.
Desde el Ejecutivo bonaerense también confirmaron la gravedad del escenario. Días atrás, el ministro de Economía, Pablo López, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que detalló el derrumbe de la actividad industrial y la pérdida de empleo en la Provincia.
“La crisis en la construcción, ligada al parate de la obra pública nacional, impacta en la PBA y en la producción de insumos; que se desplomó en 2024 y sigue en baja en 2025, con contracciones interanuales en cemento (-2,3% producción, -3,1% despacho) y hierro (-6%)”, escribió el funcionario.
López también apuntó contra el retroceso del sector automotriz, que tuvo una caída significativa en la producción de vehículos y, en el caso de los utilitarios, se redujo a más de la mitad. Además, precisó que solo en neumáticos la producción cayó 45% frente a 2023, alcanzando sus peores valores desde 2021.
El ministro fue categórico en su diagnóstico: “Menos producción es menos empleo para las y los bonaerenses”. Y cerró su mensaje con un fuerte posicionamiento político: “El 26 de octubre sumamos fuerzas para concretar el freno a la crueldad de este modelo nacional”.
Pablo López, ministro de Economía bonaerense.
Un derrumbe sostenido
Hace apenas semanas, López había advertido sobre cómo la suba de la inflación, de los impuestos y la caída del consumo ocasionaron que el entramado productivo del país sufriera un golpe sostenido en el tiempo, con 17.000 empresas cerradas desde la asunción de Javier Milei.
Según detalló, solo en lo que va de 2025 cerraron más de 4.000 firmas. “En la Argentina de Milei no hubo un solo mes de 2025 sin destrucción de empresas”, había expresado en su cuenta de X.
El diagnóstico es compartido por legisladores y referentes del arco político bonaerense: el corazón industrial del país atraviesa su momento más crítico en años y, sin medidas urgentes, el deterioro podría volverse irreversible.
Caen las tasas de los plazos fijos: ¿qué rendimiento ofrecen hoy los bancos?
Con nuevas bajas en las tasas y un mercado en movimiento, los plazos fijos vuelven a estar en el centro del debate entre los ahorristas.
“Sin señales de recuperación”: alerta por la situación crítica de las pymes
El 41% de las pymes se endeudó para pagar impuestos y salarios en medio de la recesión, según el Radar Pyme 2025 de la ENAC. Mirá los detalles.
El Presupuesto 2026 deja a la educación en su nivel más bajo en una década
La educación nacional se desploma: el Presupuesto 2026 contempla solo 0,75 % del PBI y elimina un piso legal clave. Enterate cómo afecta al país.
La inflación se aceleró en octubre: ¿a qué número podría llegar?
El dato de septiembre fue de 2,1%, pero los incrementos en productos de primera necesidad empujaron nuevamente el índice. En noviembre se sentirán los ajustes en colectivos y subte.
Guerra en Morón: la derrota destapó la interna peronista y los problemas que Ghi no resuelve
Mientras la ciudad se deteriora, el Gobierno municipal se declara la guerra puertas adentro: la derrota electoral aceleró una interna que ya no se esconde y dejó a Morón como rehén del caos político. Entre acusaciones de “mal Gobierno”, denuncias cruzadas y peleas por el poder, la gestión parece haberse frenado en seco.
Entrevista GLP. Tras otra derrota en las urnas, Gilberto Alegre ya no convence: “La gente no compra más el discurso lindo”
El liderazgo de Alegre muestra un desgaste inocultable. La nueva caída electoral expone un municipio atravesado por problemas históricos que nunca encontraron solución. La sociedad, cansada de las mismas promesas, empieza a marcarle el final de ciclo al intendente.
La BUP ganó en Nación y la oposición la pide en PBA
La Boleta Única de Papel funcionó sin mayores problemas y la oposición bonaerense exige debatir su implementación en la provincia para el 2027.