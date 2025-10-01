—Solo diez intendentes radicales de Somos lograron retener sus municipios y usted fue una de ellas. ¿Cómo evalúa el resultado electoral en General Arenales?

Fue una elección muy difícil. Creemos que la realidad nacional impactó en lo local, especialmente la situación económica. Desde la cercanía con los vecinos sabemos que la gente no la está pasando bien. Aun así, pudimos sostener un buen resultado, aunque ajustado. Fue un desafío enorme, pero logramos el objetivo.

—En ese marco también consiguieron romper la polarización entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza. ¿Cómo lo vivió?

Así es. Nosotros fuimos con un espacio de centro y, aunque no fue sencillo, al menos pudimos mantener un resultado positivo. A partir de diciembre en el Concejo Deliberante, habrá cinco bancas para nuestro espacio, cinco para Unión por la Patria y dos para La Libertad Avanza.

—En relación a la gestión municipal, ¿piensa continuar con el mismo rumbo o hay aspectos que considera necesario reforzar?

Soy muy autocrítica: siempre hay puntos para reforzar. La gestión no es fácil; las necesidades son infinitas y los recursos escasos. El municipio no recibe fondos extras, como sucedía antes, ni de la Provincia ni de la Nación. Eso complejiza mucho el panorama.

De todas maneras, somos ordenados y tratamos de continuar o finalizar obras con recursos propios, además de garantizar los servicios básicos y acompañar lo social, que hoy tiene un gran impacto en el municipio. También se incrementó mucho la demanda en salud.

—Se reunió recientemente con el administrador de Vialidad por el estado de las rutas 50 y 65. ¿Qué nivel de preocupación genera el deterioro de los caminos?

Muchísimo. Se trata de la seguridad de nuestros hijos, de todos los que transitamos a diario y también de la circulación económica. Son rutas por las que pasan camiones de gran porte y eso acelera el deterioro.

El director de Vialidad siempre me atendió muy bien y me dio respuestas. Me aseguró que hará todo lo posible; hay un rebacheo previsto, pero la ruta 65 amerita un tramo nuevo. La 50 se reparó, pero ya está prácticamente rota otra vez.

Muchas veces recibimos RAP para arreglos de calles y lo usamos también para tapar baches en las rutas. Lo hacemos porque las transitamos todos los días y sufrimos lo mismo que los vecinos. Siempre hay buena disposición en Vialidad, aunque limitada a sus posibilidades.

—Pensando ya en las elecciones del 26 de octubre, ¿cómo observa el rol actual de la Unión Cívica Radical?

Es un momento muy complejo. Todavía no está resuelta la presidencia del Comité Provincia, que sigue en la justicia, y esperamos que este año también cambie la conducción del Comité Nacional. Perdimos muchas bancas y eso debilitó al partido, que en los últimos años había logrado fortalecerse con un trabajo muy importante. Hoy el camino es mucho más difícil.

—En este contexto, ¿comparte la estrategia de avanzar en acuerdos con la Coalición Cívica de cara al escenario nacional?

No, no soy parte de ese acuerdo.

—¿Qué puntos de ese entendimiento son los que no terminan de convencerla?

En 2015, en la convención de Gualeguaychú, decidimos colectivamente hacia dónde ir. Eso no ocurrió ahora. Venimos de una derrota importante con el espacio Somos y creo que el radicalismo necesita una reconfiguración interna. Hay que trabajar fuerte para construir un espacio amplio que nos represente y represente a todos los argentinos.