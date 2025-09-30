Ranking de senadores: quiénes suben y quiénes cayeron en septiembre

Encuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.
El nuevo ranking de CB Consultora reveló ganadores y perdedores entre los senadores. Enterate quiénes quedaron arriba y quiénes tocaron fondo.Encuestas30 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El último relevamiento nacional de CB Consultora Opinión Pública arrojó un panorama mixto para los senadores argentinos. Entre los que lograron mejorar su imagen se destacan tres figuras consolidadas, mientras que en el fondo de la tabla aparecen nombres de peso político que no logran revertir su tendencia negativa.
En la cima del ranking se ubicó el correntino Carlos “Camau” Espínola, quien alcanzó el primer lugar con un diferencial de -5,1%. En segundo lugar aparece la riojana María Florencia López, con un diferencial de -5,8%, mientras que el podio lo completa el cordobés Luis Juez, con -6,1%.
Estos tres senadores se mantienen como los de mejor imagen a nivel nacional dentro del Senado.
En el otro extremo, el neuquino Oscar Parrilli quedó último con un diferencial de -37,6%. Muy cerca aparece la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, con -36,3%, y completa el trío negativo el porteño Martín Lousteau, que registró -34,9%.
Los números reflejan una fuerte caída de apoyo a estas figuras, que ya venían arrastrando altos niveles de rechazo en las mediciones previas.
La senadora mendocina Mariana Juri fue la que más creció en septiembre, con una suba de +5,2 puntos en su diferencial de imagen. En contraste, el salteño Juan Carlos Romero sufrió la mayor caída: perdió -5,0 puntos en su diferencial respecto al mes anterior.
Un punto destacado del estudio es el alto nivel de desconocimiento de algunos legisladores. El caso más notorio es el de Bruno Olivera Lucero, de San Juan, quien registró un 86,1% de respuestas Ns/Nc, lo que lo convierte en el senador menos identificado por la ciudadanía a nivel nacional.
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Encuesta clave: Fuerza Patria se despega en Buenos Aires y Milei sufre rechazo al pacto con Trump. ¿Qué dicen los bonaerenses sobre la crisis?
Conocé los datos del último sondeo sobre las elecciones del 26 de octubre y la imagen de los principales líderes del oficialismo y la oposición.
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.