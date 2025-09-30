Ranking de senadores: quiénes suben y quiénes cayeron en septiembre

El nuevo ranking de CB Consultora reveló ganadores y perdedores entre los senadores. Enterate quiénes quedaron arriba y quiénes tocaron fondo.

Encuestas30 de septiembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Senadores CB
Ranking de senadores: los cambios más fuertes de septiembre

El último relevamiento nacional de CB Consultora Opinión Pública arrojó un panorama mixto para los senadores argentinos. Entre los que lograron mejorar su imagen se destacan tres figuras consolidadas, mientras que en el fondo de la tabla aparecen nombres de peso político que no logran revertir su tendencia negativa.

Milei en UshuaiaEncuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno

Quiénes lideran el ranking de septiembre

En la cima del ranking se ubicó el correntino Carlos “Camau” Espínola, quien alcanzó el primer lugar con un diferencial de -5,1%. En segundo lugar aparece la riojana María Florencia López, con un diferencial de -5,8%, mientras que el podio lo completa el cordobés Luis Juez, con -6,1%.

Estos tres senadores se mantienen como los de mejor imagen a nivel nacional dentro del Senado.

Ranking Senadores Septiembre 2025

Los senadores con peor imagen

En el otro extremo, el neuquino Oscar Parrilli quedó último con un diferencial de -37,6%. Muy cerca aparece la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, con -36,3%, y completa el trío negativo el porteño Martín Lousteau, que registró -34,9%.

Los números reflejan una fuerte caída de apoyo a estas figuras, que ya venían arrastrando altos niveles de rechazo en las mediciones previas.

Quiénes crecieron y quiénes cayeron más

La senadora mendocina Mariana Juri fue la que más creció en septiembre, con una suba de +5,2 puntos en su diferencial de imagen. En contraste, el salteño Juan Carlos Romero sufrió la mayor caída: perdió -5,0 puntos en su diferencial respecto al mes anterior.

Consumo informeEl consumo en la Argentina volvió a dar un paso atrás en agosto

Un punto destacado del estudio es el alto nivel de desconocimiento de algunos legisladores. El caso más notorio es el de Bruno Olivera Lucero, de San Juan, quien registró un 86,1% de respuestas Ns/Nc, lo que lo convierte en el senador menos identificado por la ciudadanía a nivel nacional.

Te puede interesar
Populares
Lucas Ghi, intendente de Morón

Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas24 de septiembre de 2025

El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado