Ranking de senadores: quiénes suben y quiénes cayeron en septiembre

El último relevamiento nacional de CB Consultora Opinión Pública arrojó un panorama mixto para los senadores argentinos. Entre los que lograron mejorar su imagen se destacan tres figuras consolidadas, mientras que en el fondo de la tabla aparecen nombres de peso político que no logran revertir su tendencia negativa.

Quiénes lideran el ranking de septiembre

En la cima del ranking se ubicó el correntino Carlos “Camau” Espínola, quien alcanzó el primer lugar con un diferencial de -5,1%. En segundo lugar aparece la riojana María Florencia López, con un diferencial de -5,8%, mientras que el podio lo completa el cordobés Luis Juez, con -6,1%.

Estos tres senadores se mantienen como los de mejor imagen a nivel nacional dentro del Senado.

Los senadores con peor imagen

En el otro extremo, el neuquino Oscar Parrilli quedó último con un diferencial de -37,6%. Muy cerca aparece la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, con -36,3%, y completa el trío negativo el porteño Martín Lousteau, que registró -34,9%.

Los números reflejan una fuerte caída de apoyo a estas figuras, que ya venían arrastrando altos niveles de rechazo en las mediciones previas.

Quiénes crecieron y quiénes cayeron más

La senadora mendocina Mariana Juri fue la que más creció en septiembre, con una suba de +5,2 puntos en su diferencial de imagen. En contraste, el salteño Juan Carlos Romero sufrió la mayor caída: perdió -5,0 puntos en su diferencial respecto al mes anterior.

Un punto destacado del estudio es el alto nivel de desconocimiento de algunos legisladores. El caso más notorio es el de Bruno Olivera Lucero, de San Juan, quien registró un 86,1% de respuestas Ns/Nc, lo que lo convierte en el senador menos identificado por la ciudadanía a nivel nacional.