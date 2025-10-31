El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín fue elegido presidente tras siete años y meses de dictadura militar. Aquella jornada marcó un antes y un después para la historia argentina y su sistema político. Al respecto, desde sus redes sociales, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, celebró el 42 aniversario de la recuperación democrática en el país.

Desde X, el alcalde Ishii comentó "celebramos el valor del pueblo argentino, que en 1983 volvió a elegir con esperanza y justicia. Este aniversario nos invita a reafirmar los valores del sistema democrático y su profundo significado histórico, político y social".

En ese sentido, acotó "La democracia no fue un regalo: fue una conquista construida con memoria, participación y compromiso. Que nunca falte la voz del pueblo ni el respeto por los derechos de todos".

30 de octubre de 1983

Ese día se convirtió en un momento histórico que se celebraría a partir de entonces en toda la Argentina. Se trata nada menos que del Día de la Restauración de la Democracia, de la recuperación del Estado de Derecho y el fin definitivo de la última dictadura militar que se había instaurado el 24 de marzo de 1976.

“Agradezco el esfuerzo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. Yo les pido que comprendan que iniciamos una nueva etapa en la Argentina. Es necesario, absolutamente necesario que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, inauguramos inauguramos un largo período de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre y de los argentinos. Este día en que recibimos el saludo alborozado de las democracias del mundo y muy particularmente de las democracias de los países de América Latina, como la de Uruguay, como la de Paraguay. Este día debe ser reconocido por los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos”, supo esbozar el por entonces presidente Alfonsín.

Mario Ishii: "Mientras los que gobiernan destruyen, nosotros construimos futuro"

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii realizó un balance sobre los comicios legislativos del 26 de octubre en donde La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional y provincial. El alcalde puso foco en la victoria que en su distrito obtuvo el espacio de Fuerza Patria.



"Agradezco eternamente a todos los compañeros de José C. Paz con los que venimos trabajando juntos desde hace años. Obtuvimos una nueva victoria en las urnas. Los felicito por su incansable labor desde muy temprano en cada proceso electoral del distrito", dijo el alcalde.

Por último, el jefe comunal apuntó contra el gobierno nacional: "Mientras los que gobiernan destruyen, nosotros construimos futuro. Néstor y Cristina desendeudaron el país y este gobierno lo volvió a endeudar de forma impagable. Hoy el país está quebrado, endeudado y con la gente angustiada".