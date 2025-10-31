El encuentro tuvo lugar en la planta industrial ubicada en la calle Luis María Drago N° 1382, donde se rubricó un acuerdo que también busca la elaboración y ejecución de planes de carrera y diseños curriculares para la formación de perfiles técnicos especializados en construcción en seco. También participaron el rector de la UNAB, Pablo Domenichini; y Walter Barbieri, titular de la empresa homónima.

La iniciativa incluye certificación universitaria por parte de la UNaB de competencias técnicas, y la realización de actividades de formación profesional en el edificio “Escuela” de la Fundación Barbieri, industria líder en el rubro, dentro del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, fortaleciendo el trabajo entre estudiantes, trabajadores y empresas locales.

En este marco, se propuso elaborar y ejecutar planes de carrera y diseños curriculares para la formación de perfiles técnicos especializados en técnicas de construcción en seco, particularmente en el sistema Steel Frame, así como certificar, a través de la universidad, la formación técnica de montadores, armadores y constructores en este sistema.

Asimismo se buscará formar perfiles profesionales vinculados a las distintas familias de la construcción (electricidad, gas, instalaciones sanitarias, energías renovables y aberturas, entre otras), con especialización en construcción en seco.

Durante la jornada, Cascallares destacó “la importancia de seguir articulando entre el sector productivo, la universidad y el Municipio para generar más oportunidades de formación y empleo local, acompañando el desarrollo industrial con educación pública de calidad”.

Participaron por la industria el presidente Walter Barbieri; el director de Estrategia, Juan Francisco Barbieri; la gerente de Cadena de Abastecimiento y Operaciones, María Luján Barbieri; el presidente de Incose, Francisco Pedrazzí; el gerente de Consul Steel, Bruno Balbi; y la líder técnica del Grupo Barbieri, Lorena Aguerre.

En representación de la Universidad Nacional Guillermo Brown estuvieron presentes el rector, Pablo Domenichini; el secretario de Extensión y Bienestar, Ignacio Jawtuschenko; la directora general de Desarrollo Territorial, Luciana Boroccioni; y el responsable de la Escuela de Educación Profesional, Julio Sánchez. Mientras que por el Municipio, el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone, y el subsecretario de la Agencia de Desarrollo Productivo y Empleo, Leandro Gavioli.

Almirante Brown, sede del XXIII Congreso Nacional de Medicina Familiar y General

Profesionales de la salud de todo el país dicen presente en el Municipio de Almirante Brown, que este año es sede del XXIII Congreso Nacional de Medicina Familiar y General, un encuentro que reúne a especialistas y referentes de distintas provincias para reflexionar sobre los desafíos actuales de la atención primaria y fortalecer las redes de salud.

La apertura oficial contó con la presencia del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quienes destacaron la importancia de fortalecer la atención primaria y el rol de la medicina familiar en el sistema sanitario tanto nacional como provincial y local.

“Estamos muy orgullosos de que Almirante Brown sea sede de este congreso tan relevante, que pone en valor la mirada integral de la salud y el trabajo cotidiano de los equipos en los barrios y centros de atención. Desde nuestro Municipio seguimos acompañando a los profesionales que día a día construyen una salud pública más humana y cercana”, expresó Cascallares.

El Congreso es organizado por la Federación Argentina de Medicina Familiar y General (FAMFyG) y se desarrolla del 29 al 31 de octubre en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, bajo el lema “Promoviendo el cuidado de la salud en tiempos de sobreinformación”.

Del acto de apertura participaron también la presidenta del Congreso y de la Asociación Metropolitana de Medicina Familiar, Gabriela Di Groce, y la presidenta de la FAMFyG, Karin Kopitowski, junto a profesionales de todo el país y de América Latina.

Durante las tres jornadas -hasta el viernes 31 de octubre- se abordan temáticas vinculadas a la salud planetaria, la medicina integrativa y espiritualidad, el cuidado del equipo de salud, la producción científica y el pensamiento crítico. Además, se analiza el impacto de la sobreinformación y la inteligencia artificial en la práctica médica, así como la gestión y la inserción de la medicina familiar y comunitaria en los sistemas de salud.

Cabe destacar que el Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown declaró de Interés Municipal y Sanitario el Congreso mediante la Ordenanza N° 13.752, en reconocimiento al valor académico y social del encuentro, que promueve el intercambio de experiencias y la actualización permanente de los equipos de salud.

También dijeron presente en el acto inaugural el presidente del HCD, Nicolás Jawtuschenko, y el secretario de Salud, Walter Gómez, entre otras autoridades.