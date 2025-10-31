Axel Kicillof se prepara para enfrentar una de las batallas más ásperas del año: la presentación del Presupuesto 2026, una ley clave que llega con el recuerdo fresco de los choques legislativos que le impidieron aprobar los proyectos anteriores.

El mandatario gobierna desde 2023 con un presupuesto prorrogado, y las tensiones con la oposición —y dentro del propio peronismo— obligaron a postergar una y otra vez la discusión. El oficialismo bonaerense tiene previsto ingresar el nuevo texto en los próximos días, probablemente el lunes, aunque algunas fuentes deslizan que podría postergarse hasta el miércoles “para ajustar los números”.

La última vez que Kicillof intentó aprobar su “Ley de Leyes”, el debate terminó en un callejón sin salida. Hubo sesiones frustradas, cruces internos y reclamos de la oposición por un fondo especial para intendentes, destinado a seguridad y obras locales. El gobernador, que buscaba evitar concesiones, terminó prorrogando el Presupuesto 2024.

Ahora, el Ejecutivo quiere evitar otro papelón institucional. Según trascendió, el Ministerio de Economía trabaja contrarreloj para cerrar las proyecciones de gasto e inversión, mientras los ministros más cercanos a Kicillof presionan para incluir fondos extra que permitan equilibrar la relación con los jefes comunales.

La oposición quiere todo el “combo fiscal”

Desde los bloques opositores —principalmente UCR-Cambio Federal y el PRO— ya anticiparon su postura: no habrá acuerdo si el paquete no se trata en conjunto. Exigen discutir el Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento en una misma sesión.

El pedido no es menor: el endeudamiento requiere dos tercios de los votos en ambas cámaras, por lo que el oficialismo necesitará abrir la negociación política. A esto se suman las vacantes en cargos clave que los legisladores quieren resolver antes de votar: la Suprema Corte bonaerense, el directorio del Banco Provincia, el grupo Bapro, el Tribunal Fiscal de Apelaciones y el cargo de Contador General, entre otros.

“Necesitamos esas leyes para pagar deudas”

El gobernador ya anticipó públicamente que el nuevo Presupuesto será esencial para sostener el funcionamiento de la Provincia. “Ahora vamos a votar un nuevo Presupuesto y algo que se llama endeudamiento, que lo que hace es refinanciar la deuda, una parte importante que nos dejó Vidal en dólares. Para pagar los vencimientos necesitamos esas leyes”, afirmó.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron que el proyecto incluirá una nueva autorización para emitir deuda y Letras del Tesoro, así como la renovación de siete emergencias —penitenciaria, de seguridad, infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética— hasta diciembre de 2026.

En la Legislatura admiten que el escenario “será complejo”. Diputados y senadores reconocen que, más allá de las tensiones políticas, la discusión técnica será ardua: los ministros deberán presentarse en comisión para detallar las proyecciones de cada cartera y explicar cómo planean financiar los programas sociales y de obra pública.

En los pasillos de La Plata, algunos funcionarios reconocen que Kicillof llega a este debate “con el margen político más ajustado desde que asumió”. Sin mayoría propia y con un clima económico adverso, el gobernador se juega no solo la aprobación del Presupuesto, sino también su capacidad de gobernar sin sobresaltos en el último tramo de su mandato.