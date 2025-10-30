El eco del discurso de Macri también llegó al Congreso

“Me invitó a comer algunas milanesas”: Macri avisó que el PRO tendrá candidato propio en 2027

Mauricio Macri volvió al centro de la escena política. En la antesala de su encuentro con el presidente Javier Milei, el exmandatario confirmó que el PRO tendrá candidato propio a presidente en 2027, en un mensaje que reconfigura la relación entre el macrismo y La Libertad Avanza.

“El PRO está más vivo que nunca”, aseguró durante un seminario en Chile, aunque aclaró que la prioridad actual es “apoyar las ideas que impulsa el señor Milei”. Aun así, reconoció que el espacio todavía “no tiene un candidato conocido” para disputar la Presidencia, pero prometió que eso se definirá en los próximos dos años.

Con ese guiño, Macri ratificó su apoyo al Gobierno libertario, pero también marcó distancia y dejó abierta la puerta a una futura competencia por el liderazgo político.

El encuentro con Milei: política y milanesas en Olivos

El expresidente confirmó que Milei lo invitó a comer milanesas en la Quinta de Olivos, en una cita que genera expectativa tanto en el PRO como en la Casa Rosada. “Vamos a hablar, él aceptó que vaya y le diga lo que pienso”, anticipó Macri sobre la reunión.

El encuentro se dará días después del triunfo oficialista en las legislativas, donde La Libertad Avanza (LLA) alcanzó el 41% de los votos y consolidó su poder político. Según trascendió, ambos discutirán la integración de dirigentes del PRO al Gabinete y las alianzas rumbo al 2027.

Tensión en el Gobierno: malestar y cautela en Casa Rosada

Las declaraciones del líder del PRO no cayeron bien en el entorno presidencial. En la Casa Rosada calificaron como “ciencia ficción” las especulaciones sobre las elecciones de 2027 y remarcaron que “pensar ahora en el próximo turno electoral es un error”.

Fuentes oficiales recordaron que el triunfo del domingo pasado se debe principalmente al armado de Karina Milei y la estrategia política de Santiago Caputo, mientras que el aporte del PRO “no fue determinante”.

En el Ejecutivo sostienen que Macri siempre es un aliado incómodo: mientras Milei mantiene buena relación personal con él, Karina y Caputo lo observan con desconfianza, convencidos de que su apoyo “siempre viene con pedido de cargos”.

Por eso, en Balcarce 50 interpretan los dichos de Macri como una jugada para “llevar agua para su molino”, aprovechando el impulso del Gobierno para reposicionarse dentro de la oposición tradicional.

Repercusiones en el Congreso: ruptura y enojo en el PRO

El diputado Damián Arabia, cercano a Patricia Bullrich, decidió abandonar el bloque del PRO que conduce Cristian Ritondo, y lo anunciará en los próximos días. “Macri me echó del partido hace meses; ahora solo lo formalizo”, expresó a su entorno.

En el sector bullrichista reina el malestar. “No se entienden sus dichos; son una falta de respeto”, señalaron desde ese espacio, recordando además que Macri no respaldó a Sabrina Ajmechet ni a Laura Rodríguez Machado, ambas referentes que renovaron sus bancas.

El portazo de Arabia podría ser el primer movimiento de una serie de reacomodamientos internos en el PRO, que atraviesa una creciente división entre los sectores de Macri y Bullrich.

Un tablero político que se recalienta

En el oficialismo buscan mantener la calma antes del encuentro en Olivos, pero reconocen que la jugada de Macri agrega tensión a una relación que se sostiene más por pragmatismo que por confianza.

Mientras tanto, el expresidente apuesta a recuperar protagonismo dentro de su espacio y dejar en claro que no piensa resignar liderazgo. Y aunque el menú en Olivos promete ser “milanesas y política”, en el fondo se cocinará mucho más que eso: la definición del futuro mapa del poder en la Argentina.