Durante más de tres horas y media, la Confederación General del Trabajo (CGT) analizó su estrategia frente a la nueva reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En el encuentro, realizado en la sede de la UOCRA, hubo coincidencias sobre mantener la negociación en el Consejo de Mayo, avanzar en contactos con gobernadores y legisladores, evaluar una posible impugnación judicial y no descartar la realización de medidas de fuerza.

Además, los dirigentes realizaron un extenso balance político tras el triunfo de Javier Milei y la derrota del peronismo en las elecciones del domingo pasado, lo que marcó el tono de una reunión cargada de análisis y autocrítica.

Debate sindical con presencias y ausencias destacadas

La reunión de la mesa chica cegetista, en su versión ampliada de unos 64 sindicatos, fue convocada para evaluar el escenario político y definir pasos a seguir. El tema dominante fue la reforma laboral, aunque también se avanzó con la organización del congreso del 5 de noviembre, que se realizará en el estadio de Obras Sanitarias, donde se elegirá la nueva conducción de la central con mandato hasta 2029.

Entre los asistentes estuvieron Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA), Víctor Santa María (encargados de edificios), Maia Volcovinsky (judiciales) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros. También participó Alejandro Gramajo (UTEP) como invitado.

La ausencia más notoria fue la del sector alineado con Luis Barrionuevo (Gastronómicos), cuyos dirigentes —entre ellos Carlos Acuña, Argentino Geneiro, Daniel Vila y Oscar Rojas— decidieron no asistir por su desacuerdo con la posible incorporación de Cristian Jerónimo al triunvirato cegetista. Tampoco concurrieron Mario Calegari (UTA) ni Omar Maturano (La Fraternidad).

En contraste, sorprendió la presencia de dirigentes del sindicalismo kirchnerista que no suelen participar de estas reuniones, como Abel Furlán (UOM) y Mario Manrique (SMATA), quien había renunciado a la CGT en octubre del año pasado.

Estrategias frente a la reforma laboral

Durante el debate, se analizaron distintas alternativas para resistir la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Según se señaló, muchas de las versiones difundidas por los medios —que incluyen recortes en indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones y ultraactividad de convenios— no coinciden con lo que se viene discutiendo en el Consejo de Mayo.

Ninguno de los dirigentes propuso abandonar ese ámbito de diálogo. Según explicaron, la CGT atribuye las versiones más duras a la interna entre el ala encabezada por Federico Sturzenegger y Luis Caputo, y la corriente más moderada representada por Guillermo Francos y Julio Cordero.

El anfitrión Gerardo Martínez, quien representa a la CGT en el Consejo de Mayo, aclaró que “nunca se plantearon propuestas como la reducción de las indemnizaciones ni cambios en vacaciones o jornada laboral”.

Un plan sindical que combina negociación y presión

La CGT definió un plan de acción mixto que contempla mantener las negociaciones institucionales, pero también preparar protestas y paros en caso de que el Gobierno avance con una reforma unilateral.

Los sindicalistas acordaron mantener el diálogo hasta la redacción de un proyecto de ley conjunto, prevista para diciembre, pero advirtieron que si se intenta imponer una reforma que “afecte los derechos de los trabajadores”, habrá movilizaciones y medidas de fuerza.

Además, se resolvió impulsar reuniones con gobernadores y bloques legislativos para sumar apoyo político a una propuesta alternativa de modernización laboral, elaborada con consenso sindical.

Uno de los jefes gremiales fue tajante: “Si quieren reeditar el DNU 70, el repudio de la CGT será absoluto y daremos batalla también en la Justicia, donde frenamos varios decretos del Gobierno”, afirmó con el respaldo de sus colegas.

Camino al congreso de la CGT

Más allá del debate sobre la reforma, la reunión también sirvió para ajustar los preparativos del congreso que se realizará el 5 de noviembre. Allí se aprobará el padrón de 1200 congresales y se definirá la nueva conducción, que mantendría el esquema de triunvirato.

Hasta ahora, se mantienen como candidatos Cristian Jerónimo y Jorge Sola, mientras que el tercer lugar podría ocuparlo Octavio Argüello (Camioneros) o Maia Volcovinsky (judiciales). Aún no está claro si el sector de Barrionuevo quedará fuera de la estructura o si participará en las negociaciones de último momento, previstas para el lunes y martes próximos.

La CGT mantiene el diálogo, pero no descarta medidas

Pese a las tensiones internas, los dirigentes coincidieron en agotar todas las instancias de negociación para evitar una reforma que consideren “perjudicial para los trabajadores”. La vocación de diálogo ya había quedado en evidencia un día antes, en una reunión entre la ministra Sandra Pettovello y el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), donde se abordaron temas vinculados a educación, seguridad social y derechos laborales docentes.

En paralelo, la central obrera se prepara para una etapa de tensión creciente con el Gobierno, con un equilibrio entre la búsqueda de acuerdos y la advertencia de que no permitirán retrocesos en las conquistas laborales.