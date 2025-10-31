La obra de pavimentación de la Ruta del Cereal alcanzó la localidad de Girodías, en el distrito de Trenque Lauquen, completando el tramo que se había iniciado en Salazar. En la próxima etapa, los trabajos avanzarán hasta Trongé.

En los últimos días se concretaron 15 kilómetros de asfalto en ambas manos, además de 2 kilómetros de suelo cemento y 1 kilómetro de base de asfalto espumado, lo que permitió continuar con un ritmo sostenido de progreso.

Asimismo, se está ejecutando una alcantarilla en el desagüe de Girodías y se trabaja en la colocación de cartelería y señalética indicativa.

Los trabajos de pavimentación y repavimentación abarcan los Caminos Secundarios Provinciales 019-10 y 107-08, entre Salazar (Daireaux) y Garré (RN 33, Trenque Lauquen), con financiamiento provincial.

El avance fue recorrido recientemente por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; el subadministrador de la Dirección de Vialidad, Hernán Y Zurieta; el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez; y los intendentes de los distritos por donde pasa la traza: Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Alejandro Acerbo (Daireaux) y José Augusto Nobre Ferreira (Guaminí).

La Ruta del Cereal es una obra vial estratégica y largamente esperada por las comunidades rurales, que busca mejorar la conectividad entre los distritos del oeste bonaerense, facilitar el transporte de la producción agrícola y potenciar el crecimiento económico local y regional.

En total, la intervención comprende 47,4 kilómetros, con 45,1 km de pavimentación y 1,3 km de repavimentación entre la localidad de Garré y la Ruta Nacional 33.

El proyecto incluye señalización horizontal y vertical, banquinas de tierra de tres metros de ancho, terraplenes de acceso a los campos y calles transversales, y la ejecución de alcantarillas transversales y laterales.

El financiamiento proviene del Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires (PROMEI) y de rentas generales provinciales.

Nuevo edificio para la Delegación de Garré

Paralelamente, la Municipalidad de Trenque Lauquen inició la construcción del nuevo edificio para la Delegación de Garré, ubicado en la intersección de calle Gerónimo Garré y boulevard De la Bandera.

El nuevo espacio contará con recepción y mesa de entradas, una oficina con sala de reuniones, sanitarios y cocina, brindando un entorno más adecuado para el funcionamiento municipal.

Actualmente, la Delegación comparte edificio con la Escuela Municipal, por lo que la nueva sede permitirá liberar espacio y ampliar la oferta de cursos y talleres, además de extender el horario de actividades.

“Es algo pendiente que tenía Garré desde hace mucho tiempo y ahora por una decisión del intendente Francisco Recoulat se pudo iniciar la obra”, señaló el delegado de la localidad, Martín Páez. Agregó que “con esta obra vamos a liberar espacio en la Escuela Municipal y para nosotros es muy importante porque queremos seguir apoyando y ampliando la educación en la localidad, con talleres y clases de apoyo que es una demanda de la comunidad”.

El edificio tendrá techo de chapa ondulada inclinada a un agua, estructura metálica con perfiles galvanizados, cielorraso de placas de yeso con aislación térmica, aberturas de aluminio negro y una pérgola de acceso.

Además, el predio contará con una intervención más amplia que incluirá la refacción del sector del Corralón, la instalación de nuevos juegos infantiles en el área de recreación y la colocación de luminarias.

Compromiso con el desarrollo local

Tanto la pavimentación de la Ruta del Cereal como la construcción del nuevo edificio en Garré forman parte del compromiso de la gestión del intendente Francisco Recoulat con el desarrollo de la infraestructura vial, institucional y comunitaria del distrito de Trenque Lauquen.