"Con la palabra del presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, del compañero Guillermo Moreno y junto a la querida militancia, inauguramos la sede del Ateneo Regional Néstor Kirchner, #Quilmes-#Varela-#Berazategui", dijo la mandamás de Quilmes y diputada provincial electa por Fuerza Patria, Mayra Mendoza, desde sus redes.

Y agregó "Con Cristina libre como bandera y la vocación de siempre de hacer un país de dignidad, paz y justicia, vamos a seguir caminando para reconstruir un proyecto nacional que nos saque del tiempo triste que atravesamos".

En ese sentido, Mayra Mendoza aseguró "Tenemos en la cabeza un país y en el corazón a nuestro pueblo. Y, como dijo Máximo, vamos a dar la pelea, una derrota no nos va a correr de nuestros objetivos, porque también desde la adversidad se construye".

Así lo expresó Máximo Kirchner en la inauguración del Ateneo Néstor Kirchner (Varela, Berazategui, Quilmes). El presidente del PJ Bonaerense señaló que “de las derrotas también se aprende” y destacó la figura de Cristina y Néstor Kirchner. Cuestionó la reforma laboral, y al FMI por el condicionamiento que impone a la Argentina.



“Tenemos en la cabeza un país, tenemos en el corazón a nuestro pueblo. Vamos a dar la pelea, no se terminó nada. De las derrotas, también se construye, cuando Néstor salió a caminar para presidente, medía dos puntos. Estamos mucho mejor que esos dos puntos. A caminar, a construir, a organizar, a interpretar los sueños y anhelos de nuestro pueblo. Nadie se quiebra, nadie se rinde. Vamos para adelante”, le dijo Kirchner a la militancia y dirigencia presente en el Ateneo.

En relación al modelo económico del gobierno de Milei, señaló que “lejos de integrar y contener a las mayorías trabajadoras de nuestro país, las excluyen, las someten y que ahora, ante un debate de cómo debe organizarse el trabajo en la Argentina, la mejor idea que es darle más poder al poder y que el débil sea más débil. ¡Eso no es reforma, sino es empezar a garantizar la esclavitud en Argentina!”.

“Claro que hay que discutir el mundo del trabajo, claro que hay que discutir la participación de los trabajadores y trabajadores en las ganancias que producen las empresas. Porque los empresarios solo hacen socios a los trabajadores y a las trabajadoras cuando pierden, Pero cuando ganan, ¿Qué pasa cuando ganan?”.

"Vamos a seguir trabajando en conjunto para fortalecer la formación técnica como motor del desarrollo local"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de la Muestra Institucional de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 4 “General Enrique Mosconi”.

“Acompañamos la muestra institucional del Mosconi, donde estudiantes y docentes comparten con la comunidad los proyectos y aprendizajes desarrollados a lo largo del año. Con 100 años de historia, esta escuela es un orgullo para Quilmes. Vamos a seguir trabajando en conjunto para fortalecer la formación técnica como motor del desarrollo local, articulando con las empresas para generar más oportunidades laborales y construir juntos el futuro que nuestros jóvenes merecen”, señaló Mayra, acompañada por el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery,

Durante el encuentro, estudiantes y docentes presentaron los proyectos desarrollados a lo largo del año en las distintas áreas y talleres de la institución, reflejando el espíritu innovador y formativo que caracteriza a la institución, que en 2024 cumplió 100 años de historia.