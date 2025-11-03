El Municipio de Almirante Brown informó que finalizó la segunda etapa de la renovación integral de la Ruta 4, una obra clave que mejora la transitabilidad, seguridad y circulación en uno de los corredores viales más importantes del distrito y la región.

La ejecución se llevó adelante gracias a la articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y abarcó el tramo comprendido entre la rotonda El Vapor, que próximamente será refaccionada y puesta en valor, y la avenida Juan XXIII, atravesando el Viaducto Papa Francisco.

Actualmente, se están incorporando mobiliario urbano y nuevas paradas de colectivo, completando así una intervención esperada por miles de vecinos y vecinas.

“Seguimos trabajando junto a la Provincia para transformar y poner en valor los accesos y corredores viales más importantes de nuestro distrito, mejorando la transitabilidad y la seguridad de nuestros vecinos”, destacó el intendente Mariano Cascallares, quien valoró el permanente acompañamiento del gobernador Axel Kicillof.

Obras que mejoran la conectividad y la seguridad vial

Las mejoras incluyeron la instalación de luminarias LED a lo largo de toda la traza, obras hidráulicas, demarcación de calzadas, colectoras y la construcción de un nuevo puente peatonal en la zona de Ameghino y Vallejos.

Este puente, de gran estructura de hormigón, tiene una altura de 5,30 metros, superando incluso la del Viaducto Papa Francisco (de 5,10 metros), lo que permite una óptima circulación de vehículos de gran porte. Además, dispone de descansos intermedios, rampas de accesibilidad, iluminación y barandas de seguridad, garantizando comodidad y protección para los peatones.

La primera etapa de la obra había comprendido el tramo desde Donato Álvarez, en el límite con Quilmes, hasta Burzaco y la rotonda El Vapor. En tanto, desde la Comuna informaron que resta ejecutar una tercera fase de unos dos kilómetros, que se extenderá desde Juan XXIII hasta Moyano, en el límite con Lomas de Zamora.

De esta manera, la Provincia y el Municipio concluyen una intervención histórica que no solo mejora la conectividad y la seguridad vial, sino que eleva la calidad de vida de miles de vecinas y vecinos que circulan a diario por la Ruta 4.

Impulso a la educación y producción agraria local

En paralelo al avance de las obras, el intendente Mariano Cascallares encabezó una entrega de insumos a instituciones educativas agrarias del distrito, con el objetivo de fortalecer las actividades productivas y formativas.

El encuentro tuvo lugar en la Escuela de Educación Agraria N° 1 de Glew, donde Cascallares, acompañado por la directora del establecimiento, Mónica Pérez, hizo entrega de materiales destinados a la producción hortícola y el mantenimiento de invernaderos. Las instituciones beneficiadas fueron la escuela anfitriona, el Centro de Educación Agraria N° 34 y la Granja Educativa Municipal.

Entre los insumos entregados se destacan nylon y tirantes de madera para la construcción y refacción de invernaderos, así como semillas hortícolas de distintas variedades —repollo, remolacha, acelga, lechuga, zanahoria y rabanito— que permitirán ampliar la producción y fortalecer las prácticas formativas.

Por su parte, la Granja Educativa Municipal recibió 25 durazneros y 20 mandarinos, ampliando su vivero y reforzando su perfil productivo.

“Esta articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense nos permite seguir fortaleciendo la formación técnica y la producción local con una mirada sostenible y de futuro. Nuestras instituciones educativas y productivas son un orgullo para todo Brown”, expresó Cascallares.

Un trabajo conjunto para el desarrollo local

De la jornada participaron el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; el director de Cooperativas Agropecuarias de la Provincia, Nicolás Bento; el director general de la Granja Educativa Municipal, Nicolás Izaguirre; y la directora del CEA N° 34, Valeria Ponce.

El trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires continúa mostrando resultados concretos, tanto en infraestructura vial como en producción, educación y sostenibilidad, consolidando un modelo de desarrollo que beneficia a toda la comunidad.