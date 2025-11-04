Walter Wischnivetzky ponne el foco en el CDI de Santa Elena.

El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, informó sobre los avances del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Santa Elena, una obra que había sido paralizada por el Gobierno Nacional y que luego fue reactivada por la Provincia de Buenos Aires.

“CDI Santa Elena: paralizado por Nación, reactivado por Provincia”, expresó Wischnivetzky al compartir la recorrida por el lugar. El mandatario destacó la importancia de retomar una iniciativa que responde al crecimiento poblacional y a las necesidades de las familias de la zona.

Un espacio para la primera infancia

El proyecto del Centro de Desarrollo Infantil de Santa Elena busca brindar un espacio de contención, aprendizaje y acompañamiento a niñas y niños en sus primeros años de vida. Según señaló el intendente, el objetivo es seguir sumando infraestructura para la primera infancia, fortaleciendo los servicios que el municipio ofrece a la comunidad.

“Vamos por un nuevo espacio de primera infancia en la costa del Partido de Mar Chiquita, atentos al crecimiento demográfico y las demandas de la comunidad”, sostuvo Wischnivetzky.

La obra, que forma parte de un plan integral de desarrollo social y educativo, permitirá mejorar la atención a los más pequeños y ofrecer mejores condiciones para el trabajo del personal que los acompaña.

La Fiesta Provincial del Cordero Costero

Por otra parte, el municipio recordó que se aproxima una de las celebraciones más esperadas del calendario local: la 18° Fiesta Provincial del Cordero Costero en Mar de Cobo.

El evento se desarrollará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en la Plaza Central de Mar de Cobo, y contará con música en vivo, artistas locales y nacionales, puestos gastronómicos y el clásico desfile tradicionalista.

Con entrada libre y gratuita, la fiesta reunirá durante tres días a vecinos y visitantes para disfrutar de lo mejor de la identidad costera, la gastronomía y las tradiciones locales.

Coronel Vidal se prepara para su nuevo Centro Universitario

El municipio de Mar Chiquita también destacó los avances en otra obra educativa clave: el Centro Universitario de Coronel Vidal, que cuenta con más del 90% de obra ejecutada.

“¡Cuenta regresiva, Coronel Vidal! Muy pronto tendrá su Centro Universitario, un nuevo espacio de educación superior que se suma al Puentes de Santa Clara del Mar”, señaló la publicación oficial.

En conjunto con la Provincia de Buenos Aires, se trabaja en la recuperación del histórico edificio de Zero Disco, que pronto se convertirá en un lugar de oportunidades, integración y desarrollo educativo.

“Por una educación pública, gratuita y de calidad, al alcance de la comunidad”, remarcaron desde el municipio.

Con estas obras, Mar Chiquita consolida su apuesta por la educación y la inclusión, avanzando en infraestructura para la primera infancia, la formación superior y la cultura local.