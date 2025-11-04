Wischnivetzky recorrió los avances del CDI Santa Elena, reactivado por la Provincia
El jefe comunal supervisó los avances del proyecto que beneficiará a familias de la localidad de Santa Elena, con el acompañamiento del Gobierno provincial.Municipales04 de noviembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, informó sobre los avances del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Santa Elena, una obra que había sido paralizada por el Gobierno Nacional y que luego fue reactivada por la Provincia de Buenos Aires.
“CDI Santa Elena: paralizado por Nación, reactivado por Provincia”, expresó Wischnivetzky al compartir la recorrida por el lugar. El mandatario destacó la importancia de retomar una iniciativa que responde al crecimiento poblacional y a las necesidades de las familias de la zona.
Un espacio para la primera infancia
El proyecto del Centro de Desarrollo Infantil de Santa Elena busca brindar un espacio de contención, aprendizaje y acompañamiento a niñas y niños en sus primeros años de vida. Según señaló el intendente, el objetivo es seguir sumando infraestructura para la primera infancia, fortaleciendo los servicios que el municipio ofrece a la comunidad.
“Vamos por un nuevo espacio de primera infancia en la costa del Partido de Mar Chiquita, atentos al crecimiento demográfico y las demandas de la comunidad”, sostuvo Wischnivetzky.
La obra, que forma parte de un plan integral de desarrollo social y educativo, permitirá mejorar la atención a los más pequeños y ofrecer mejores condiciones para el trabajo del personal que los acompaña.
La Fiesta Provincial del Cordero Costero
Por otra parte, el municipio recordó que se aproxima una de las celebraciones más esperadas del calendario local: la 18° Fiesta Provincial del Cordero Costero en Mar de Cobo.
El evento se desarrollará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en la Plaza Central de Mar de Cobo, y contará con música en vivo, artistas locales y nacionales, puestos gastronómicos y el clásico desfile tradicionalista.
Con entrada libre y gratuita, la fiesta reunirá durante tres días a vecinos y visitantes para disfrutar de lo mejor de la identidad costera, la gastronomía y las tradiciones locales.
Coronel Vidal se prepara para su nuevo Centro Universitario
El municipio de Mar Chiquita también destacó los avances en otra obra educativa clave: el Centro Universitario de Coronel Vidal, que cuenta con más del 90% de obra ejecutada.
“¡Cuenta regresiva, Coronel Vidal! Muy pronto tendrá su Centro Universitario, un nuevo espacio de educación superior que se suma al Puentes de Santa Clara del Mar”, señaló la publicación oficial.
En conjunto con la Provincia de Buenos Aires, se trabaja en la recuperación del histórico edificio de Zero Disco, que pronto se convertirá en un lugar de oportunidades, integración y desarrollo educativo.
“Por una educación pública, gratuita y de calidad, al alcance de la comunidad”, remarcaron desde el municipio.
Con estas obras, Mar Chiquita consolida su apuesta por la educación y la inclusión, avanzando en infraestructura para la primera infancia, la formación superior y la cultura local.
Fassi: "Una planificación seria y responsable"
La jefa comunal del distrito de Cañuelas, Marisa Fassi, acompañó al gobernador Kicillof en la presentación de los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026.
Mariel Fernández estuvo en la presentación del Presupuesto bonaerense 2026
La mandamás del distrito de Moreno, Mariel Fernández, acompañó al gobernador Axel Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026 para la provincia de Buenos Aires.
"La Provincia quiere seguir haciendo obras en todo el territorio bonaerense y en Marcos Paz"
El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, acompañó al gobernador Kicillof en la presentación de los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026.
Mayra Mendoza: "Argentina no está para más irresponsabilidades"
La mandamás de Quilmes y diputada provincial electa, Mayra Mendoza, se refirió a la designación de Diego Santilli como ministro del Interior de la Nación. Por otro lado, se refirió a la presentación del Presupuesto en Provincia.
Villarruel ordenó desactivar los despachos “heredados”, pero el Senado se rebeló
La vicepresidenta había dispuesto que los legisladores que terminan mandato devolvieran oficinas, muebles y equipos antes del 10 de diciembre. Sin embargo, distintos bloques se opusieron y comenzaron el reacomodamiento interno.
Cascallares destacó los avances en la Ruta 4 y la articulación con la Provincia
Mientras avanza la modernización de la Ruta 4, el intendente entregó materiales a escuelas agrarias y la Granja Educativa Municipal para fortalecer la producción sustentable.
Golpe a los ambientalistas: la Justicia habilitó la licitación de la Hidrovía
La Justicia rechazó una cautelar de ONG y habilitó la audiencia pública por la Hidrovía Paraná, clave para el comercio exterior argentino. Todos los detalles.