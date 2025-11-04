El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó la inauguración de dos obras de gran relevancia para el distrito: la pavimentación de la calle Coronel Bogado en Tortuguitas y la apertura del nuevo Centro Cívico de Tierras Altas. Ambas intervenciones forman parte de una planificación integral que busca mejorar la infraestructura urbana, descentralizar servicios y fortalecer la calidad de vida de los vecinos.

Pavimentación de la calle Coronel Bogado en Tortuguitas

En Tortuguitas, Nardini junto a la secretaria general Noe Correa inauguraron la pavimentación de la calle Coronel Bogado, entre El Salvador y Panamá, una obra impulsada y ejecutada por la Subsecretaría de Servicios y financiada íntegramente con recursos municipales, incluyendo materiales y mano de obra.

La iniciativa se enmarca en una serie de obras que están transformando la localidad, como el nuevo acceso de la Av. Constituyentes, el pavimento de las calles Yapeyú y Brasil, y la recuperación de la Plaza Los Ángeles, un espacio verde ya disfrutado por las familias del barrio.

Durante la jornada, el intendente expresó: “Nos pone muy contentos seguir avanzando con esta planificación que, con mucho esfuerzo, pudimos concretar a pesar de las dificultades del contexto. Con este conjunto de pavimentaciones garantizamos a las familias una mejora considerable en la circulación vial y la posibilidad de que el espacio urbano crezca ordenadamente, en un entorno lindo, seguro y organizado”.

El acto de inauguración contó con la presencia de vecinos, referentes de la comunidad, música y artistas itinerantes, generando un clima de celebración. También participaron el Decano y Párroco Raúl Scala y el Padre Matías, de la Capilla Nuestra Señora del Santo Rosario, que cumplirá 50 años el próximo 8 de diciembre.

Nardini conversó con los presentes y agradeció el acompañamiento a la gestión, subrayando la importancia de la obra pública: “Ese es nuestro objetivo: seguir generando conectividad en el distrito, embellecer el espacio para que las familias malvinenses lo disfruten, facilitar el acceso a los servicios públicos y avanzar para que todo Malvinas sea más seguro y responda a las necesidades que nos transmiten cada vez que nos encontramos. Son nuestra prioridad”.

La pavimentación de la calle Bogado mejora la accesibilidad vehicular y peatonal, reduce el polvo y la acumulación de agua, y optimiza la circulación del transporte público y de servicios.

“Este conjunto de obras le da valor agregado a la ciudad, revaloriza el entorno urbano para que Tortuguitas siga avanzando y creciendo. Como con cada obra en cada rincón de Malvinas, vamos por más”, concluyó el jefe comunal.

Un nuevo Centro Cívico en Tierras Altas.

En paralelo, el Municipio de Malvinas Argentinas habilitó el nuevo Centro Cívico de Tierras Altas, un espacio pensado para descentralizar la atención pública y acercar servicios a los vecinos. El edificio cuenta con Unidad Local de Gestión (ULG), Tesorería, Registro Civil, y un área destinada a actividades para adultos mayores.

Ubicado en Juan Francisco Seguí 2999, a pocos metros de la estación del ferrocarril Belgrano Norte, el edificio era un antiguo centro comercial que fue totalmente renovado por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana.

Además, el edificio cuenta con un cajero automático y dos espacios de usos múltiples destinados a la tercera edad.

Durante la apertura, Nardini destacó: “Contento de ver que ya está funcionando el nuevo Centro Cívico en un entorno urbano en el que también estuvimos trabajando, y de que el vecino de Tierras Altas ya esté disfrutando. Es un lugar que de noche ha cambiado el cien por ciento, y eso le da un valor agregado”.

El jefe comunal agregó: “Esta es una obra pública que transforma, que dignifica y que también le hace sentir a la gente que pueden mejorar su lugar”.

En la zona céntrica adyacente al edificio, se realizaron obras de mejoramiento asfáltico, instalación de nuevas luminarias y espacios reforestados, completando una puesta en valor integral.

Nardini enfatizó que la descentralización es una prioridad para la gestión: “Siempre con la visión de descentralizar los servicios, de que los vecinos cuenten con un espacio lindo y cómodo para realizar sus trámites, y que además puedan acercar sus sugerencias y que sean recibidos por el personal capacitado del nuevo Centro Cívico de Tierras Altas”.

De esta manera, el Municipio de Malvinas Argentinas continúa avanzando en la transformación de sus localidades, combinando infraestructura, servicios y espacios públicos de calidad.