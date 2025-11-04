Exaltación de la Cruz avanza con obras en educación, salud y seguridad
El municipio impulsa la tercera etapa del Complejo Universitario, crea una dirección para asistir a víctimas de delitos y suma equipamiento al hospital de Los Cardales.Municipales04 de noviembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Exaltación de la Cruz continúa desarrollando políticas que fortalecen la infraestructura educativa, la asistencia en seguridad y la atención sanitaria. Con distintas iniciativas en marcha, la gestión local refuerza su compromiso con el crecimiento y el bienestar de la comunidad.
Nueva etapa del Complejo Universitario de Capilla del Señor
Ya está en marcha la tercera etapa del Complejo Universitario de Capilla del Señor, que contempla la construcción de tres nuevas aulas y servicios sanitarios para ampliar la capacidad edilicia del establecimiento.
El proyecto cuenta con una inversión conjunta entre el programa PUENTES del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y fondos municipales, con el objetivo de ofrecer un espacio educativo más cómodo y funcional para los estudiantes.
Desde el municipio destacaron que se trata de un paso más en el fortalecimiento de la educación pública local: “Seguimos apostando a una educación pública de calidad, para construir juntos el futuro de Exaltación”.
Con esta ampliación, el complejo consolida su crecimiento como un polo educativo que permite a los jóvenes acceder a la formación superior dentro del distrito, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.
Nueva Dirección de Atención y Contención a Víctimas de Delitos
En el ámbito de la seguridad, la Municipalidad anunció la creación de la Dirección de Atención y Contención a Víctimas de Delitos, dependiente de la Secretaría de Seguridad.
El nuevo espacio tiene como objetivo acompañar, contener y asesorar a quienes atraviesan situaciones difíciles, brindando una atención integral con contención emocional, asesoramiento jurídico gratuito y acompañamiento en los procesos judiciales.
Además, la Dirección articula con la Fiscalía, la Policía y otros organismos para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cada caso.
Desde el área remarcaron la importancia de esta política: “Promovemos la justicia y la prevención, fortaleciendo la confianza en las instituciones y reduciendo la revictimización. Porque las víctimas merecen ser escuchadas, acompañadas y respetadas”.
Las oficinas funcionan en el Centro de Atención a las Víctimas (CAV), ubicado en Urcelay y Migliaro, Capilla del Señor, donde los vecinos pueden acercarse para recibir asistencia.
Nuevos equipos de radio para el Hospital Modular de Los Cardales
Por otra parte, la Asociación Cooperadora del Hospital Modular de Los Cardales entregó tres nuevos equipos de radio que mejorarán la comunicación entre el hospital y las ambulancias.
Se trataba de una necesidad planteada por el personal sanitario, y hoy se concretó gracias al apoyo de la comunidad, que colaboró con rifas, alcancías y distintas actividades solidarias.
La inversión total ascendió a $1.663.715, mientras que el Municipio asumirá el costo de la licencia anual necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.
Desde la cooperadora agradecieron a todos los vecinos por su compromiso constante: “Agradecemos profundamente a quienes colaboran día a día con cada pequeño gesto que hace posible seguir creciendo”.
De esta manera, Exaltación de la Cruz continúa fortaleciendo áreas clave como educación, seguridad y salud, con obras, programas y acciones que buscan mejorar la vida cotidiana de sus habitantes.
Ianantuony firmó importante convenio y destacó avances locales
Con proyectos de desarrollo urbano y acompañamiento a la gestión provincial, el jefe comunal de General Alvarado continúa impulsando el crecimiento local.
"Este presupuesto garantiza que la educación, la salud, la producción y la obra pública sigan siendo prioridad"
Andrés Watson acompañó al gobernador Axel Kicillof en el acto de presentación del Presupuesto 2026.
"La inversión en infraestructura es clave para el desarrollo de nuestro interior bonaerense"
El intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, acompañó al gobernador Axel Kicillof en el acto de presentación del Presupuesto 2026.
Fassi: "Una planificación seria y responsable"
La jefa comunal del distrito de Cañuelas, Marisa Fassi, acompañó al gobernador Kicillof en la presentación de los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026.
Elecciones 2025: el escrutinio dejó firme el mapa político
El escrutinio definitivo confirmó los triunfos libertarios y peronistas en cinco provincias, pero Buenos Aires sigue en vilo. ¿Qué se sabe del conteo?
Villarruel ordenó desactivar los despachos “heredados”, pero el Senado se rebeló
La vicepresidenta había dispuesto que los legisladores que terminan mandato devolvieran oficinas, muebles y equipos antes del 10 de diciembre. Sin embargo, distintos bloques se opusieron y comenzaron el reacomodamiento interno.
Tapia, bajo fuego: el escándalo financiero que golpea a su círculo cercano
El presidente de la AFA vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Una investigación judicial por presunto lavado de más de $6000 millones involucra a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, la empresa que patrocinó la Liga Profesional y la Selección argentina.