El Municipio de Exaltación de la Cruz continúa desarrollando políticas que fortalecen la infraestructura educativa, la asistencia en seguridad y la atención sanitaria. Con distintas iniciativas en marcha, la gestión local refuerza su compromiso con el crecimiento y el bienestar de la comunidad.

Nueva etapa del Complejo Universitario de Capilla del Señor

Ya está en marcha la tercera etapa del Complejo Universitario de Capilla del Señor, que contempla la construcción de tres nuevas aulas y servicios sanitarios para ampliar la capacidad edilicia del establecimiento.

El proyecto cuenta con una inversión conjunta entre el programa PUENTES del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y fondos municipales, con el objetivo de ofrecer un espacio educativo más cómodo y funcional para los estudiantes.

Desde el municipio destacaron que se trata de un paso más en el fortalecimiento de la educación pública local: “Seguimos apostando a una educación pública de calidad, para construir juntos el futuro de Exaltación”.

Con esta ampliación, el complejo consolida su crecimiento como un polo educativo que permite a los jóvenes acceder a la formación superior dentro del distrito, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Nueva Dirección de Atención y Contención a Víctimas de Delitos

En el ámbito de la seguridad, la Municipalidad anunció la creación de la Dirección de Atención y Contención a Víctimas de Delitos, dependiente de la Secretaría de Seguridad.

El nuevo espacio tiene como objetivo acompañar, contener y asesorar a quienes atraviesan situaciones difíciles, brindando una atención integral con contención emocional, asesoramiento jurídico gratuito y acompañamiento en los procesos judiciales.

Además, la Dirección articula con la Fiscalía, la Policía y otros organismos para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cada caso.

Desde el área remarcaron la importancia de esta política: “Promovemos la justicia y la prevención, fortaleciendo la confianza en las instituciones y reduciendo la revictimización. Porque las víctimas merecen ser escuchadas, acompañadas y respetadas”.

Las oficinas funcionan en el Centro de Atención a las Víctimas (CAV), ubicado en Urcelay y Migliaro, Capilla del Señor, donde los vecinos pueden acercarse para recibir asistencia.

Nuevos equipos de radio para el Hospital Modular de Los Cardales

Por otra parte, la Asociación Cooperadora del Hospital Modular de Los Cardales entregó tres nuevos equipos de radio que mejorarán la comunicación entre el hospital y las ambulancias.

Se trataba de una necesidad planteada por el personal sanitario, y hoy se concretó gracias al apoyo de la comunidad, que colaboró con rifas, alcancías y distintas actividades solidarias.

La inversión total ascendió a $1.663.715, mientras que el Municipio asumirá el costo de la licencia anual necesaria para el correcto funcionamiento del sistema.

Desde la cooperadora agradecieron a todos los vecinos por su compromiso constante: “Agradecemos profundamente a quienes colaboran día a día con cada pequeño gesto que hace posible seguir creciendo”.



De esta manera, Exaltación de la Cruz continúa fortaleciendo áreas clave como educación, seguridad y salud, con obras, programas y acciones que buscan mejorar la vida cotidiana de sus habitantes.