La Asociación Cooperadora del Hospital Modular de Los Cardales concretó la entrega de tres nuevos equipos de radio que permitirán mejorar la comunicación entre el hospital y las ambulancias. Se trata de una necesidad que había sido planteada por el personal de salud tiempo atrás, y que hoy se hizo realidad gracias al acompañamiento y la solidaridad de la comunidad.

La inversión total ascendió a $1.663.715, y el Municipio asumirá el costo de la licencia anual para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Desde la comuna destacaron el compromiso de los vecinos y vecinas que colaboran día a día con distintas acciones, como rifas, alcancías, venta de espuma o pasteles, y cada pequeño aporte que permite continuar fortaleciendo al hospital local.

“¡Sigamos acompañando al hospital de Los Cardales!”, expresaron desde el Municipio, en agradecimiento a todos los que hacen posible seguir mejorando el sistema de salud del distrito.



Un nuevo centro de creación musical en Capilla del Señor

En el marco de una jornada especial, el Municipio inauguró el Centro de Creación Musical en Capilla del Señor, con la presencia de Alejandro Alegretti, vicepresidente de la Fundación BAPRO. El nuevo espacio se instaló en la Casa del Joven y cuenta con un Home Studio totalmente equipado, que incluye computadora, placa de audio, micrófonos y diversos recursos técnicos.

El centro forma parte del nuevo taller de Producción, Composición y Grabación Musical, que comenzó a dictarse con más de 20 estudiantes a través del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta busca potenciar los intereses artísticos de los jóvenes, fomentar la integración comunitaria y abrir nuevas oportunidades laborales a futuro.

Desde el Municipio celebraron la apertura de este nuevo espacio que amplía la oferta cultural local y promueve el desarrollo de talentos en la región.



Halloween en Exaltación de la Cruz: actividades para toda la familia

El 31 de octubre, Exaltación de la Cruz vivirá una jornada llena de color y diversión con múltiples actividades por Halloween organizadas por la Municipalidad. Habrá propuestas en distintas localidades del distrito, con música, disfraces y entretenimiento para todas las edades.

En Parada Robles, desde las 17:00 horas en la Plaza del Encuentro, se montará un marco para selfies, un rincón de pintura facial, música, golosinas y diversión. En Capilla del Señor, desde las 18:00 horas en la Casa del Joven, se desarrollarán actividades recreativas, música y sorpresas. Finalmente, en Los Cardales, la cita será en el Parque Cultural Cardales desde las 18:00 horas, con premios al mejor disfraz, desfile y propuestas recreativas.

El Municipio invitó a los vecinos a asistir disfrazados y disfrutar de una tarde diferente en familia, recordando que las actividades están sujetas a las condiciones climáticas.



Parada Robles celebró su 85° aniversario

Días atrás, se realizó el acto oficial por el 85º Aniversario de Parada Robles, con la presencia de autoridades municipales, Veteranos de la Guerra de Malvinas, Bomberos Voluntarios, la comunidad educativa, y numerosos vecinos y vecinas.

Fue un encuentro emotivo y de conmemoración, en homenaje a una de las localidades más representativas de Exaltación de la Cruz, que continúa creciendo de la mano de una comunidad participativa, solidaria y pujante.

El Municipio saludó a todos los habitantes de Parada Robles con un mensaje de orgullo y pertenencia: “¡Felices 85 años!”.