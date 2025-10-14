Exaltación de la Cruz: licitaron la ampliación de la planta de tratamiento
Las obras permitirán extender el sistema de desagües cloacales para Los Cardales.Municipales14 de octubre de 2025Soledad Castellano
La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia licitó la obra de ampliación de la Planta de Tratamiento y Sistema de Desagües Cloacales de la localidad Los Cardales en el partido de Exaltación de la Cruz, comandado por Diego Nanni.
Los trabajos a ejecutar consisten en la extensión de la red cloacal en cuatro sectores, lo cual se traduce en aproximadamente 30 km de nueva cañería y dos estaciones de bombeo con sus respectivas impulsiones de aproximadamente 1,3 km de cañería.
Estas obras se integrarán a la red colectora existente a través de distintos empalmes y conexiones y descargarán en última instancia en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que a su vez se proyecta su readecuación y su ampliación.
Al respecto, el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, manifestó: “Estamos concretando una extensión muy necesaria de la red cloacal, que no solo reemplaza la infraestructura deteriorada, sino que también contempla un horizonte de diseño proyectado a 20 años.”
Y agregó “esta intervención beneficiará a más de 12 mil habitantes, garantizando un servicio esencial que impacta directamente en la salud pública mejorando la calidad de vida de los y las bonaerenses”. La red colectora tiene 24 años de antigüedad y actualmente Los Cardales cuenta con una cobertura de red cloacal del 70% recibiendo afluentes que superan ampliamente los que se pensaron en el proyecto original.
Salazar firmó el convenio para la concreción del Polo Gastronómico en la ex Terminal
El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, encabezó la firma del convenio de adjudicación de la licitación pública para la concesión del edificio de la ex Terminal de Ómnibus, donde se desarrollará el nuevo Polo Gastronómico y de Coworking “Espacio Delta”.
Suipacha refuerza su sistema de salud y avanza con obras viales y acompañamiento a las familias
Con el apoyo de la Provincia, el Municipio de Suipacha continúa fortaleciendo la salud pública, la infraestructura vial y las herramientas legales para resguardar el patrimonio de las familias locales.
Necochea activa: reacondicionamiento en Quequén, aniversario del Teatro y récord turístico
Con trabajos de limpieza y recuperación en Quequén, una gala cultural abierta al público y niveles de ocupación que rozaron el 100%, la gestión de Arturo Rojas consolida su presencia en todos los frentes del distrito.
Mariel Fernández: "En frente tenemos un enemigo muy grande"
La jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, mantuvo un encuentro con candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria.
San Isidro avanza con obras y cambios en el transporte
El Municipio ejecuta la repavimentación de una de las arterias más transitadas de Boulogne y reorganiza los recorridos de la línea 707 para mejorar su frecuencia.
Encuesta: ¿Quién encabeza la intención de voto en Rosario?
Caren Tepp lidera la encuesta en Rosario con amplia ventaja sobre Pellegrini y Scaglia. La candidata de Fuerza Patria consolida su imagen. Todos los números.
Otra encuesta sacude la apuesta de Casa Rosada para octubre
El pase de José Luis Espert a Diego Santilli no cambió nada: LLA sigue abajo. Taiana saca más de 10 puntos en Buenos Aires, según Zuban Córdoba.