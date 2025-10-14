Exaltación de la Cruz: licitaron la ampliación de la planta de tratamiento

La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia licitó la obra de ampliación de la Planta de Tratamiento y Sistema de Desagües Cloacales de la localidad Los Cardales en el partido de Exaltación de la Cruz, comandado por Diego Nanni.

Los trabajos a ejecutar consisten en la extensión de la red cloacal en cuatro sectores, lo cual se traduce en aproximadamente 30 km de nueva cañería y dos estaciones de bombeo con sus respectivas impulsiones de aproximadamente 1,3 km de cañería.

Estas obras se integrarán a la red colectora existente a través de distintos empalmes y conexiones y descargarán en última instancia en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que a su vez se proyecta su readecuación y su ampliación.

Al respecto, el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, manifestó: “Estamos concretando una extensión muy necesaria de la red cloacal, que no solo reemplaza la infraestructura deteriorada, sino que también contempla un horizonte de diseño proyectado a 20 años.”

Y agregó “esta intervención beneficiará a más de 12 mil habitantes, garantizando un servicio esencial que impacta directamente en la salud pública mejorando la calidad de vida de los y las bonaerenses”. La red colectora tiene 24 años de antigüedad y actualmente Los Cardales cuenta con una cobertura de red cloacal del 70% recibiendo afluentes que superan ampliamente los que se pensaron en el proyecto original.