Malvinas sigue creciendo: nuevas calles pavimentadas y una delegación récord para los Juegos Bonaerenses
El intendente Leo Nardini habilitó obras en Grand Bourg e Ingeniero Sourdeaux y acompañó la partida de más de 240 representantes locales hacia la final provincial en Mar del Plata.Municipales14 de octubre de 2025Andrés Montero
El intendente Leo Nardini continúa impulsando el Plan Integral de Desarrollo Urbano que lleva adelante la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana. En esta oportunidad, habilitó dos nuevas obras en las ciudades de Grand Bourg e Ingeniero Adolfo Sourdeaux, que mejoran la conectividad y la accesibilidad en distintos barrios.
Obras en Grand Bourg
La primera intervención forma parte de una planificación que abarca más de 40 cuadras entre los barrios Santa Mónica y Estudiantes. Durante las últimas semanas, se fueron inaugurando distintos tramos y, en esta ocasión, se habilitaron dos cuadras sobre la calle Maure, entre José Hernández y Almirante Brown, con una extensión de 1.380 metros cuadrados de pavimento de hormigón y 20 metros cuadrados de cañería y sumideros hidráulicos.
Durante el recorrido, Nardini expresó: “Estuvimos recorriendo y habilitando junto a los vecinos de Grand Bourg, en el barrio Santa Mónica, muy cerca del barrio Estudiantes, una parte importante de uno de los lotes de pavimentación que estamos llevando adelante desde el área de Obras Públicas”.
Conectividad y mejoras en Ingeniero Sourdeaux
Más tarde, la recorrida continuó en el barrio La Loma, en Ingeniero Adolfo Sourdeaux, sobre la calle Marañón, una troncal que conecta directamente con la avenida San Martín. Allí, el jefe comunal dejó habilitadas cuatro cuadras, desde la calle P. Monti hasta la avenida, con una superficie de 3.100 metros cuadrados de pavimento de hormigón y 40 metros cuadrados de cañería hidráulica.
Acompañado por los vecinos, Nardini destacó el avance sostenido de la obra pública financiada con recursos municipales y el acompañamiento de la comunidad en un contexto económico complejo.
“Muy contento con la planificación que venimos desarrollando, y con el acompañamiento de los vecinos. Nos dan la posibilidad de seguir con la obra pública, que da accesibilidad y dignifica”, expresó el intendente.
“Los vecinos a los que aún no hemos podido llegar ya tienen la obra mucho más cerca. Ven que estamos trabajando, el esfuerzo que hace Malvinas Argentinas más allá de las dificultades económicas por las que atraviesa el país. Pero acá, sin prisa pero sin pausa, se trabaja todos los días para seguir avanzando y que Malvinas siga creciendo”.
Según explicó, estas intervenciones preparan el escenario para futuras obras que funcionarán como conexiones esenciales, favoreciendo la circulación vehicular y peatonal, además de aportar valor a los barrios y a los espacios públicos.
Malvinas Argentinas rumbo a Mar del Plata: Nardini despidió a la delegación local
El pasado domingo, el espíritu deportivo volvió a sentirse en las inmediaciones del Palacio Municipal. Con entusiasmo y orgullo, Leo Nardini despidió a la delegación local que parte rumbo a Mar del Plata para disputar la etapa final de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses.
Más de 240 representantes locales
En total, más de 240 chicos, chicas, adultos mayores y personas con discapacidad representarán a Malvinas Argentinas en diversas disciplinas deportivas y culturales.
Los deportistas fueron acompañados durante todo el proceso local y regional por una gestión que reafirma cada año políticas de inclusión y fortalecimiento de los valores comunitarios a través del deporte y la cultura.
Amplia participación en distintas disciplinas
Los participantes competirán en más de 20 disciplinas, entre ellas atletismo, taekwondo ITF, beach vóley femenino, natación, League of Legends, patín artístico, skate, tenis de mesa, pesca, ajedrez y bádminton.
Las personas con discapacidad lo harán en natación, atletismo, fútbol intelectual y parabádminton, mientras que los adultos mayores participarán en lotería, ajedrez, pentatlón masculino, triatlón femenino, tenis de mesa y taba.
También habrá presencia en el área cultural con literatura, objeto artístico, artes plásticas, danzas folklóricas y el certamen “Cocineros Bonaerenses”.
Una edición récord de los Juegos Bonaerenses
La edición 2025, impulsada por el Gobierno bonaerense y los 135 municipios, contó con una participación récord de 480 mil personas. Tras las etapas locales y regionales, más de 30 mil finalistas competirán del 13 al 17 de octubre en Mar del Plata.
Durante la despedida, Nardini compartió un mensaje de aliento a los participantes y retomó las palabras que pronunció días atrás en el Circuito Malvinas:
“El deporte y la cultura siembran los valores que nos ayudan a construir una sociedad mejor”.
Con este espíritu, reafirmó el compromiso de su gestión con políticas públicas que promuevan una comunidad sana, inclusiva y con oportunidades para todos.
Una gestión enfocada en el crecimiento y la inclusión
Entre obras de pavimentación y programas deportivos y culturales, Malvinas Argentinas continúa consolidando un modelo de desarrollo integral. Las acciones impulsadas por el intendente Nardini buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer los lazos comunitarios, con una mirada que combina infraestructura, inclusión y participación ciudadana.
Lucía Gómez: "Una escuela es una herramienta de transformación social"
La mandamás de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, encabezó la celebración por el centenario de la Escuela Primaria N°9 “Juan Bautista Alberdi”.
Otermín dijo que el Gobierno nacional amenaza los cimientos básicos
El alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermin, se refirió a las elecciones del 26, el rol del peronismo y dijo "tenemos que unirnos más que nunca para que nuestros trabajadores puedan ser felices".
Gustavo Menéndez: "La Argentina necesita más a Cristina de lo que Cristina nos necesita a nosotros"
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, sostuvo que el compromiso de cada peronista debe ser pensar y hacer algo, todos los días, para que Cristina vuelva a ser libre.
Impulso integral en General Pinto: apoyo a clubes, escuelas y estudiantes
La gestión municipal refuerza su compromiso con el desarrollo local a través del acompañamiento al deporte, la educación y las obras para los jóvenes del distrito.
Buenos Aires bajo agua: productores enfrentan crisis histórica
La provincia de Buenos Aires sufre su peor inundación en años y el gobierno nacional “es el gran ausente”. Productores luchan contra campos y caminos anegados.
San Isidro avanza con obras y cambios en el transporte
El Municipio ejecuta la repavimentación de una de las arterias más transitadas de Boulogne y reorganiza los recorridos de la línea 707 para mejorar su frecuencia.
Encuesta: ¿Quién encabeza la intención de voto en Rosario?
Caren Tepp lidera la encuesta en Rosario con amplia ventaja sobre Pellegrini y Scaglia. La candidata de Fuerza Patria consolida su imagen. Todos los números.