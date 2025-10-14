El intendente Leo Nardini continúa impulsando el Plan Integral de Desarrollo Urbano que lleva adelante la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana. En esta oportunidad, habilitó dos nuevas obras en las ciudades de Grand Bourg e Ingeniero Adolfo Sourdeaux, que mejoran la conectividad y la accesibilidad en distintos barrios.

Obras en Grand Bourg

La primera intervención forma parte de una planificación que abarca más de 40 cuadras entre los barrios Santa Mónica y Estudiantes. Durante las últimas semanas, se fueron inaugurando distintos tramos y, en esta ocasión, se habilitaron dos cuadras sobre la calle Maure, entre José Hernández y Almirante Brown, con una extensión de 1.380 metros cuadrados de pavimento de hormigón y 20 metros cuadrados de cañería y sumideros hidráulicos.

Durante el recorrido, Nardini expresó: “Estuvimos recorriendo y habilitando junto a los vecinos de Grand Bourg, en el barrio Santa Mónica, muy cerca del barrio Estudiantes, una parte importante de uno de los lotes de pavimentación que estamos llevando adelante desde el área de Obras Públicas”.

Conectividad y mejoras en Ingeniero Sourdeaux

Más tarde, la recorrida continuó en el barrio La Loma, en Ingeniero Adolfo Sourdeaux, sobre la calle Marañón, una troncal que conecta directamente con la avenida San Martín. Allí, el jefe comunal dejó habilitadas cuatro cuadras, desde la calle P. Monti hasta la avenida, con una superficie de 3.100 metros cuadrados de pavimento de hormigón y 40 metros cuadrados de cañería hidráulica.

Acompañado por los vecinos, Nardini destacó el avance sostenido de la obra pública financiada con recursos municipales y el acompañamiento de la comunidad en un contexto económico complejo.

“Muy contento con la planificación que venimos desarrollando, y con el acompañamiento de los vecinos. Nos dan la posibilidad de seguir con la obra pública, que da accesibilidad y dignifica”, expresó el intendente.

“Los vecinos a los que aún no hemos podido llegar ya tienen la obra mucho más cerca. Ven que estamos trabajando, el esfuerzo que hace Malvinas Argentinas más allá de las dificultades económicas por las que atraviesa el país. Pero acá, sin prisa pero sin pausa, se trabaja todos los días para seguir avanzando y que Malvinas siga creciendo”.

Según explicó, estas intervenciones preparan el escenario para futuras obras que funcionarán como conexiones esenciales, favoreciendo la circulación vehicular y peatonal, además de aportar valor a los barrios y a los espacios públicos.

Malvinas Argentinas rumbo a Mar del Plata: Nardini despidió a la delegación local

El pasado domingo, el espíritu deportivo volvió a sentirse en las inmediaciones del Palacio Municipal. Con entusiasmo y orgullo, Leo Nardini despidió a la delegación local que parte rumbo a Mar del Plata para disputar la etapa final de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses.

Más de 240 representantes locales

En total, más de 240 chicos, chicas, adultos mayores y personas con discapacidad representarán a Malvinas Argentinas en diversas disciplinas deportivas y culturales.

Los deportistas fueron acompañados durante todo el proceso local y regional por una gestión que reafirma cada año políticas de inclusión y fortalecimiento de los valores comunitarios a través del deporte y la cultura.

Amplia participación en distintas disciplinas

Los participantes competirán en más de 20 disciplinas, entre ellas atletismo, taekwondo ITF, beach vóley femenino, natación, League of Legends, patín artístico, skate, tenis de mesa, pesca, ajedrez y bádminton.

Las personas con discapacidad lo harán en natación, atletismo, fútbol intelectual y parabádminton, mientras que los adultos mayores participarán en lotería, ajedrez, pentatlón masculino, triatlón femenino, tenis de mesa y taba.

También habrá presencia en el área cultural con literatura, objeto artístico, artes plásticas, danzas folklóricas y el certamen “Cocineros Bonaerenses”.

Una edición récord de los Juegos Bonaerenses

La edición 2025, impulsada por el Gobierno bonaerense y los 135 municipios, contó con una participación récord de 480 mil personas. Tras las etapas locales y regionales, más de 30 mil finalistas competirán del 13 al 17 de octubre en Mar del Plata.

Durante la despedida, Nardini compartió un mensaje de aliento a los participantes y retomó las palabras que pronunció días atrás en el Circuito Malvinas:

“El deporte y la cultura siembran los valores que nos ayudan a construir una sociedad mejor”.

Con este espíritu, reafirmó el compromiso de su gestión con políticas públicas que promuevan una comunidad sana, inclusiva y con oportunidades para todos.

Una gestión enfocada en el crecimiento y la inclusión

Entre obras de pavimentación y programas deportivos y culturales, Malvinas Argentinas continúa consolidando un modelo de desarrollo integral. Las acciones impulsadas por el intendente Nardini buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer los lazos comunitarios, con una mirada que combina infraestructura, inclusión y participación ciudadana.