Nardini: "Primero la Patria es un instrumento de construcción política complementario"

"Junto a ex gobernadores, legisladores nacionales y provinciales, dirigentes y candidatos/as, presentamos Primero La Patria, una agrupación política dentro del Movimiento Nacional Justicialista pensando en el futuro de nuestro país", contó el alcalde Leo Nardini desde sus redes.

Y agregó "Primero la Patria es un instrumento de construcción política complementario que sirve para discutir qué país queremos para encarar un proceso de reconstrucción con la prioridad de poner en el centro a la gente".

"Y la gente somos todos, el pueblo, los empresarios, el campo, la clase media, los trabajadores, etc", dijo el alcalde de Malvinas Argentinas.

En ese sentido, dijo estar "Orgulloso de pertenecer a un espacio con una enorme perspectiva de futuro que no viene a hablar mal de nadie y que piensa que nadie está de más. Que este espacio sirva para discutir ideas y el país que queremos. Siempre para adelante y Primero la Patria".



Leo Nardini: "Sumamos nueva maquinaria para trabajar con más intensidad en Malvinas"

Desde redes, el alcalde informó sobre la incorporación de mixers, retroexcavadora, fresadora y más equipamiento para las cuadrillas.

"Con más inversión en equipamiento para el área de Servicios y la Planta Hormigonera Municipal, ampliamos la flota y damos mejores herramientas a los trabajadores para cumplir un mejor servicio", indicó.

"La Planta Hormigonera ya construye más de 100 cuadras por año y ahora también genera ingresos competitivos para seguir haciendo más", cerró.