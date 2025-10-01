Nardini: "Primero la Patria es un instrumento de construcción política complementario"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, presentó "Primero La Patria". Se trata de agrupación política dentro del Movimiento Nacional Justicialista.Municipales01 de octubre de 2025Soledad Castellano
"Junto a ex gobernadores, legisladores nacionales y provinciales, dirigentes y candidatos/as, presentamos Primero La Patria, una agrupación política dentro del Movimiento Nacional Justicialista pensando en el futuro de nuestro país", contó el alcalde Leo Nardini desde sus redes.
Y agregó "Primero la Patria es un instrumento de construcción política complementario que sirve para discutir qué país queremos para encarar un proceso de reconstrucción con la prioridad de poner en el centro a la gente".
"Y la gente somos todos, el pueblo, los empresarios, el campo, la clase media, los trabajadores, etc", dijo el alcalde de Malvinas Argentinas.
En ese sentido, dijo estar "Orgulloso de pertenecer a un espacio con una enorme perspectiva de futuro que no viene a hablar mal de nadie y que piensa que nadie está de más. Que este espacio sirva para discutir ideas y el país que queremos. Siempre para adelante y Primero la Patria".
Leo Nardini: "Sumamos nueva maquinaria para trabajar con más intensidad en Malvinas"
Desde redes, el alcalde informó sobre la incorporación de mixers, retroexcavadora, fresadora y más equipamiento para las cuadrillas.
"Con más inversión en equipamiento para el área de Servicios y la Planta Hormigonera Municipal, ampliamos la flota y damos mejores herramientas a los trabajadores para cumplir un mejor servicio", indicó.
"La Planta Hormigonera ya construye más de 100 cuadras por año y ahora también genera ingresos competitivos para seguir haciendo más", cerró.
Gestión Moccero reconoció el accionar del ministro Javier Alonso y la Policía Bonaerense
La gestión que encabeza el intendente de Coronel Suárez destacó el accionar del titular de la cartera de Seguridad bonaerense y de la Policía en el marco del operativo que permitió la detención de los imputados en el triple femicidio de Florencio Varela.
"Qué alegría me da que se haya retomado el contacto entre Milei y Macri", dijo Ramón Lanús
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, celebró desde redes que el expresidente Mauricio Macri haya retomado contacto con el actual mandatario Javier Milei.
Cascallares inauguró la 9° Feria Internacional del Libro en el aniversario de Almirante Brown
El intendente Mariano Cascallares encabezó la apertura de la feria cultural más importante de la región, con una grilla de más de 150 actividades gratuitas.
Boto firmó convenio con la ministra Díaz
El intendente de Luján, Leo Boto, y la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, firmaron el convenio para el desarrollo de la segunda etapa del programa “Comunidades sin Violencias”.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.
Encuesta: tensión en la opinión pública y alerta para el Gobierno
Una encuesta nacional expone un fuerte deterioro en la gestión de Milei: economía, vetos y clima social en contra. Conocé los números clave.