Nardini: "Primero la Patria es un instrumento de construcción política complementario"

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, presentó "Primero La Patria". Se trata de agrupación política dentro del Movimiento Nacional Justicialista.

Municipales01 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

"Junto a ex gobernadores, legisladores nacionales y provinciales, dirigentes y candidatos/as, presentamos Primero La Patria, una agrupación política dentro del Movimiento Nacional Justicialista pensando en el futuro de nuestro país", contó el alcalde Leo Nardini desde sus redes. 

Malvinas

Y agregó "Primero la Patria es un instrumento de construcción política complementario que sirve para discutir qué país queremos para encarar un proceso de reconstrucción con la prioridad de poner en el centro a la gente". 

"Y la gente somos todos, el pueblo, los empresarios, el campo, la clase media, los trabajadores, etc", dijo el alcalde de Malvinas Argentinas. 

En ese sentido, dijo estar "Orgulloso de pertenecer a un espacio con una enorme perspectiva de futuro que no viene a hablar mal de nadie y que piensa que nadie está de más. Que este espacio sirva para discutir ideas y el país que queremos. Siempre para adelante y Primero la Patria".

Juan Martín Mena“Hay un narco que financia políticos”: la denuncia de Mena por la "doble vara" de la Corte


Leo Nardini: "Sumamos nueva maquinaria para trabajar con más intensidad en Malvinas"

Desde redes, el alcalde informó sobre la incorporación de mixers, retroexcavadora, fresadora y más equipamiento para las cuadrillas. 

"Con más inversión en equipamiento para el área de Servicios y la Planta Hormigonera Municipal, ampliamos la flota y damos mejores herramientas a los trabajadores para cumplir un mejor servicio", indicó.

"La Planta Hormigonera ya construye más de 100 cuadras por año y ahora también genera ingresos competitivos para seguir haciendo más", cerró.

¿Cómo cree que estará la economía tras las elecciones de octubre?

Mejor

Peor

Igual

Te puede interesar
Boto

Boto firmó convenio con la ministra Díaz

Soledad Castellano
Municipales01 de octubre de 2025

El intendente de Luján, Leo Boto, y la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, firmaron el convenio para el desarrollo de la segunda etapa del programa “Comunidades sin Violencias”.

Populares
Lucas Ghi, intendente de Morón

Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas24 de septiembre de 2025

El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado