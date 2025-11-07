El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, expresó una dura crítica contra la decisión del Gobierno nacional de habilitar la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas. La medida, que se formalizó esta semana a través de la Resolución 37/25 del restaurado Registro Nacional de Armas (Renar), fue calificada por el funcionario como “preocupante” y “peligrosa” por sus posibles consecuencias en materia de seguridad pública.

“Un delincuente común va a tener más poder que un policía de calle”, advirtió Alonso, quien consideró que la iniciativa “solo puede derivar en una escalada de violencia”.

La norma reglamenta el decreto 397/25, firmado por Javier Milei y Patricia Bullrich, que había liberado en junio el acceso civil a armamento semiautomático. Se trata de fusiles y carabinas derivadas de uso militar, similares a las empleadas por fuerzas especiales como el Grupo Halcón o el SWAT. Hasta ahora, ese tipo de armas estaban restringidas al ámbito militar desde 1995.

“Una carrera armamentística”

Alonso explicó que la reforma habilita a legítimos usuarios con más de cinco años de antigüedad a adquirir fusiles semiautomáticos, siempre que acrediten uso deportivo y condiciones de guarda. Sin embargo, advirtió que la decisión puede tener efectos no previstos: “Si se hace una reforma mínima en el arma, que es sencilla, se convierte en automática. Eso puede generar mucho más daño”.

El ministro alertó que “los delincuentes comunes no tienen esas armas en Argentina” y que su circulación en el mercado civil podría “cambiar radicalmente la ecuación de poder en la calle”.

“Cuando un delincuente común tenga un fusil, va a tener más poder que un policía. Estamos abriendo la puerta a una carrera armamentística que solo va a escalar los niveles de violencia”, señaló.

En ese sentido, recordó que la Provincia registra los niveles de homicidios más bajos de su historia y que no existe un aumento en los asesinatos en ocasión de robo. “No se entiende esta medida más allá del marketing electoral. Se está poniendo en riesgo a toda la sociedad por satisfacer a un pequeño sector que quiere darse el gusto de tener un fusil”, remarcó.

Alonso también criticó que el Gobierno nacional “avance hacia una política armamentista” mientras se desatienden programas de desarme: “Deberíamos implementar un plan de canje de armas”.

Tensión con Nación y reclamo por fondos

El ministro bonaerense reconoció además las dificultades en la relación con Patricia Bullrich, titular de la cartera de Seguridad nacional, y apuntó contra la falta de recursos transferidos a la provincia.

“Nación le debe a Buenos Aires 10 mil millones de dólares. Solo en materia de seguridad nos sacaron 1.200 millones. Se lo dije en cada reunión que tuve con la ministra”, aseguró.

Alonso denunció el desmantelamiento de las fuerzas federales, señalando que “la Policía Federal no tiene patrulleros, Gendarmería no tiene helicópteros, la Prefectura no tiene lanchas y los salarios se desplomaron”. En contraste, destacó que la provincia hizo un esfuerzo “para que la Policía Bonaerense tenga un salario un 20% por encima de la Federal”.

Finalmente, cuestionó el impacto de los recortes sobre la Justicia federal y la lucha contra el narcotráfico: “Hablan del sistema acusatorio, pero si no hay fiscales ni recursos, es imposible. Están dejando sin herramientas a quienes deben investigar el delito”.