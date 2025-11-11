Kicillof apuesta a diez obras clave y desafía a Milei
La Provincia destina $3,2 billones a infraestructura, educación y agua, y refuerza su diferencia con Milei tras el parate nacional de obras.Política11 de noviembre de 2025Pamela Orellana
La obra pública vuelve a ser el corazón del proyecto político de Axel Kicillof. En el Presupuesto 2026, la Provincia de Buenos Aires destinará 3,2 billones de pesos a infraestructura con un objetivo doble: sostener el desarrollo y marcar su diferencia con el Gobierno nacional de Javier Milei, que mantiene frenadas más de mil obras en territorio bonaerense.
Este miércoles, a las 14, la Legislatura bonaerense comenzará a tratar la Ley de Presupuesto junto a la Fiscal Impositiva y la de Financiamiento. Desde el Ministerio de Infraestructura adelantaron que se ejecutarán más de mil obras, con diez definidas como “estratégicas” por su impacto social y productivo.
Obras hídricas, prioridad frente al abandono nacional
De las diez obras principales, cuatro están vinculadas al agua, un eje que el Ejecutivo provincial considera estructural. Se trata del Plan Hídrico La Plata y el Plan Hídrico Bahía Blanca, junto con la continuidad de los proyectos sobre la Cuenca del Río Salado: la ejecución del Tramo V por 110 millones de dólares y la licitación del histórico Nodo Bragado, una obra que el intendente Sergio Barenghi logró destrabar tras décadas de reclamos.
En La Plata, las tareas centrales incluyen la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a un millón de personas, además del reemplazo de acueductos y 22 mil conexiones domiciliarias. En Bahía Blanca y Coronel Rosales, el Gobierno bonaerense invertirá más de 10 mil millones de pesos en la rehabilitación de acueductos y módulos de potabilización.
Tras la trágica inundación que afectó a Bahía Blanca en marzo, la Provincia también anunció la reconstrucción del Canal Maldonado, con una inversión de 35 mil millones de pesos. “El abandono de Nación nos obligó a hacernos cargo de tareas que deberían ser conjuntas”, remarcan en Infraestructura.
Caminos productivos, universidades y patrimonio
En materia vial, se destacan tres proyectos centrales:
- La pavimentación completa de la Ruta del Cereal, que unirá la Ruta Nacional 33 con la Provincial 86, atravesando 650 mil hectáreas productivas.
- El ensanche de la Autopista Buenos Aires–La Plata entre el Acceso Sudoeste y el peaje Hudson.
- La repavimentación de la Autovía 2, en los 140 kilómetros entre Dolores, Coronel Guido y Maipú.
El presupuesto también contempla una fuerte inversión en universidades. Son 21 obras que Nación paralizó tras la llegada de La Libertad Avanza. La Provincia prevé una inversión superior a 26 mil millones de pesos para retomar y concluir edificios en la Universidad Nacional Guillermo Brown, José C. Paz, Tres de Febrero, Arturo Jauretche y San Antonio de Areco, entre otras.
Otro de los ejes apunta a la recuperación del patrimonio histórico. La Rambla de Mar del Plata continuará su restauración en 2026 con más de 12 mil millones de pesos de inversión. También habrá trabajos en el Palacio Municipal de Carhué, el exmatadero de Villa Epecuén y otras obras de valor patrimonial firmadas por Francisco Salamone.
Un modelo opuesto al de Milei
Según la Asociación Argentina de Presupuesto, el Gobierno nacional prevé un gasto en inversión que representará apenas el 0,3% del PBI, lejos del 1,3% registrado en 2023. La caída, explican en Provincia, “se traduce en una parálisis generalizada del sector productivo”.
Desde diciembre de 2023, Milei paralizó 2.300 obras en todo el país, y la mitad de ellas estaban en Buenos Aires. El impacto económico es visible: la producción provincial cayó 25%, según datos del ministro Pablo López.
Kicillof, por su parte, mantuvo la inversión en obra pública en torno al 7,8% del presupuesto total, pese al recorte nacional de 13 billones de pesos. La decisión reafirma una estrategia: sostener la obra pública como motor económico y herramienta de gestión frente a la lógica de ajuste del Gobierno nacional.
