Fabiola Yáñez habló públicamente sobre el conflicto que mantiene con su expareja, el expresidente Alberto Fernández. La ex primera dama reveló que teme perder la tenencia de su hijo, Francisco, de tres años y medio, y afirmó: “Él quiere demostrar que yo no puedo ser madre”.

Según explicó, su decisión de no nombrarlo directamente responde a una recomendación judicial: “Él tiene la costumbre de ir a algún juez amigo y denunciarme por cada cosa que hago”.

Las declaraciones de Alberto Fernández y la respuesta de Yáñez

Días atrás, el exmandatario había reaparecido públicamente y negó haber ejercido violencia contra Yáñez, asegurando que “las pruebas de esas agresiones son falsas”. En esa oportunidad sostuvo: “Yo creo que ella fue manipulada… Ella tiene problemas que no quiero traer a la luz pública”.

Ante esas afirmaciones, Yáñez respondió con contundencia: “Eso lo dice un manipulador. En esas tres frases hay tres patologías mínimamente que él tiene”.

“Me sentí desamparada y con miedo”

Yáñez recordó su vida en España junto a su hijo y detalló que su madre la acompañó durante los dos años que residieron allí. “Comenzaron a suceder cuestiones que me fueron acorralando. Llegó un punto en el que me sentí muy desamparada y con miedo”, contó.

Explicó que desconocidos comenzaron a llegar a su domicilio en España llevando regalos para su hijo “en nombre de su padre”: “Me empezó a preocupar que esas personas tuvieran acceso a la dirección exacta de mi casa”.

El regreso a la Argentina y las denuncias cruzadas

Fabiola relató que volvió al país por una urgencia familiar y que al llegar se encontró con “un panorama completamente distinto al que se suponía que reclamaba el padre de su hijo”.

Negó que haya existido un impedimento de contacto entre Alberto Fernández y el niño: “Francisco se ha comunicado dos o tres veces por semana durante todo el tiempo que su padre abandonó España. Si hubiese habido un impedimento, no existirían todas las pruebas de esas videollamadas”.

También indicó que la Secretaría de Infancia y Adolescencia intervino en el monitoreo de esas comunicaciones, y calificó como “sin razón de ser” la denuncia de impedimento de contacto que el exmandatario presentó.

“Nunca proveyó un techo para su hijo”

Yáñez aseguró que al regresar esperaba tener la ayuda del padre de su hijo, pero que “nunca proveyó un techo” y que “la revinculación se hizo en un fuero que no corresponde”. Según dijo, “fue muy apresurada y vulneró los derechos del bienestar de Francisco”.

Sobre su situación actual, señaló: “Estamos viviendo en un departamento que logré hacer muy a las apuradas, gracias a que me ayudaron unos amigos. No son las condiciones en las que mi hijo debería vivir”.

Cuestiones económicas y reclamos judiciales

La ex primera dama también se refirió al aporte económico que recibe del expresidente, equivalente al 30% de su jubilación. “¿Dónde están sus ganas? ¿Por qué trajo un hijo al mundo? ¿La justicia tiene que venir a decirte ‘tal porcentaje se lo tenés que entregar a tu hijo’? ¿No deberías hacerlo por amor y responsabilidad?”, cuestionó.

Además, remarcó que durante mucho tiempo Fernández “dejó de proveer cuestiones económicas hasta que la justicia dictaminó el porcentaje correspondiente”.

“Hoy me siento más vulnerable que nunca”

Al ser consultada sobre su situación actual, Yáñez expresó que se siente “más vulnerable que nunca”. “Está queriendo llevar todas las causas a un lugar donde le es completamente beneficioso y donde todo lo que plantea se lo conceden”, afirmó.

También manifestó temor por su seguridad y la de su hijo: “Por supuesto que tengo miedo. No tengo custodia, mi hijo tampoco. Lo único que tiene es un traslado para ver a su padre o ir al jardín. Él ejerció violencia económica y sigue haciéndolo, dejándome ocuparme de todo para después decir que no tengo capacidad de maternar”.