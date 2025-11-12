Pichetto reveló qué dijo Bennet sobre Argentina
“Van a intervenir y comprar pesos”, reveló Pichetto sobre la reunión con el consultor de Trump. El diputado también cruzó al ministro de Economía.Política12 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El diputado Miguel Ángel Pichetto habló sobre la reunión que mantuvo con el consultor estadounidense Barry Bennett, organizada por el asesor presidencial Santiago Caputo. Según relató, el estratega ligado a Donald Trump afirmó que Estados Unidos “iba a intervenir” en el mercado argentino, algo que, según el legislador, ya comenzó a verse en la práctica.
“Afirmó que iba a haber intervención”
En diálogo con Cenital, Pichetto restó dramatismo al encuentro pero dejó una frase que llamó la atención: “No hay nada destacable para mencionar, no dijo la gran cosa. Él no pidió que la oposición acompañe al Gobierno, sino que Estados Unidos iba a ayudar a la Argentina e iban a intervenir y comprar pesos en el mercado. Tenía información privilegiada desde el punto de vista económico”, señaló.
El encuentro con Bennett, que tuvo lugar semanas atrás durante las elecciones legislativas nacionales, contó también con la participación de Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. Según trascendió, la presencia del consultor buscaba acercar posiciones entre los bloques opositores dialoguistas y el Gobierno libertario, en el marco de las gestiones impulsadas por Santiago Caputo.
La influencia de Barry Bennett en el vínculo Milei–Trump
Barry Bennett es un reconocido estratega republicano que asesoró a Donald Trump durante su campaña presidencial de 2016 y mantiene una relación directa con figuras clave del Partido Republicano.
En septiembre pasado, Bennett se había reunido con Javier Milei en la Casa Rosada, en plena tensión cambiaria, pocos días antes de que el Gobierno decidiera vender “hasta el último dólar” para sostener el esquema de bandas del peso.
Para Pichetto, la frase de Bennett sobre una posible intervención fue más que un comentario económico: “Afirmó que iba a haber intervención, y hoy mismo hay bancos americanos que están comprando bonos y pesos”, aseguró el diputado.
Reformas, diálogo y una crítica al oficialismo
Durante la entrevista, Pichetto también habló sobre el diálogo entre el Gobierno y la oposición y consideró posible impulsar una reforma constitucional, aunque aclaró que requiere de un consenso amplio. “La reforma de 1994 tuvo una declaración de necesidad con dos tercios en cada cámara y luego hubo un consenso social. Hoy eso falta”, expresó.
Sin embargo, el diputado fue más duro al hablar del trato del oficialismo hacia el Congreso: “Faltan explicaciones. Los funcionarios deberían responder preguntas. El ministro de Economía cree que ahí hay ‘negros de mierda’ que no sirven para nada”, lanzó, en una fuerte crítica hacia Luis “Toto” Caputo.
Pichetto recordó que el ministro no asistió al Congreso para presentar el Presupuesto, y cuestionó: “No te explican nada. Nadie pregunta, todos hacen revisionismo del pasado.”
“A ese libro había que clavarle dos cuchillos”
El legislador también se refirió a Santiago Caputo, asesor presidencial y mano derecha de Milei, y habló sobre una imagen que se volvió viral: un libro de Marcos Peña con una daga clavada.
“No está mal, a ese libro había que clavarle dos cuchillos, no uno. Es un ejemplar culposo. La política no es para psicoanálisis ni alegatos de culpa. Ese es un problema judeocristiano”, afirmó con ironía.
Un mensaje con varias lecturas
Las declaraciones de Pichetto reabren el debate sobre el rol de los asesores extranjeros en la estrategia económica del Gobierno argentino y sobre la relación entre Milei y el entorno de Donald Trump, justo cuando Estados Unidos busca reforzar su presencia en la región.
Mientras tanto, las críticas al ministro Caputo tensan el vínculo entre el oficialismo y los sectores del peronismo federal, en un clima político donde cada declaración resuena fuerte.
Con dos meses de atraso, Nación prorrogó la emergencia agropecuaria en distritos bonaerenses
El Gobierno nacional extendió este miércoles la emergencia rural en Bolívar, 9 de Julio, Casares y Tapalqué. Productores y dirigentes cuestionan la demora y el abandono.
Comienza la pulseada por el Presupuesto 2026 en medio de la tensión por la deuda
El Presupuesto, la Ley Fiscal y el endeudamiento de Kicillof llegan a la Legislatura entre reclamos opositores por un fondo fijo para los intendentes.
Fred Machado se declaró “no culpable” y tensiona a Espert
El empresario Fred Machado rechazó un acuerdo en Estados Unidos y va a juicio. Su decisión impacta en la causa que lo vincula con José Luis Espert.
“Salvavidas de plomo”: el campo en pie de guerra por un nuevo cobro del Inmobiliario Rural
El campo volvió a cruzarse con la Provincia por el Inmobiliario Rural. Carbap habla de “asfixia fiscal” y ARBA defiende el cobro como medida legal y progresiva.
Gray advirtió por la caída de ventas pymes y pidió “un cambio de rumbo económico”
Gray apuntó contra el Gobierno nacional tras conocerse los datos de la CAME sobre el consumo. En paralelo, homenajeó a las mujeres que en 1951 votaron por primera vez en la Argentina.
Ezeiza: los vecinos toman agua con arsénico bajo la gestión de Gastón Granados
El agua que llega a los hogares contiene niveles de arsénico que duplican el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino. La contaminación expone a miles de familias a graves enfermedades.
ATE convocó a un paro nacional el 19 de noviembre contra la reforma laboral
ATE va al paro nacional el 19/11 y marchará a Trabajo contra la reforma laboral. También exige reabrir paritarias tras meses de emergencia salarial.