Pichetto reveló qué dijo Bennet sobre Argentina

El diputado Miguel Ángel Pichetto habló sobre la reunión que mantuvo con el consultor estadounidense Barry Bennett, organizada por el asesor presidencial Santiago Caputo. Según relató, el estratega ligado a Donald Trump afirmó que Estados Unidos “iba a intervenir” en el mercado argentino, algo que, según el legislador, ya comenzó a verse en la práctica.

“Afirmó que iba a haber intervención”

En diálogo con Cenital, Pichetto restó dramatismo al encuentro pero dejó una frase que llamó la atención: “No hay nada destacable para mencionar, no dijo la gran cosa. Él no pidió que la oposición acompañe al Gobierno, sino que Estados Unidos iba a ayudar a la Argentina e iban a intervenir y comprar pesos en el mercado. Tenía información privilegiada desde el punto de vista económico”, señaló.

El encuentro con Bennett, que tuvo lugar semanas atrás durante las elecciones legislativas nacionales, contó también con la participación de Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. Según trascendió, la presencia del consultor buscaba acercar posiciones entre los bloques opositores dialoguistas y el Gobierno libertario, en el marco de las gestiones impulsadas por Santiago Caputo.

La influencia de Barry Bennett en el vínculo Milei–Trump

Barry Bennett es un reconocido estratega republicano que asesoró a Donald Trump durante su campaña presidencial de 2016 y mantiene una relación directa con figuras clave del Partido Republicano.

En septiembre pasado, Bennett se había reunido con Javier Milei en la Casa Rosada, en plena tensión cambiaria, pocos días antes de que el Gobierno decidiera vender “hasta el último dólar” para sostener el esquema de bandas del peso.

Para Pichetto, la frase de Bennett sobre una posible intervención fue más que un comentario económico: “Afirmó que iba a haber intervención, y hoy mismo hay bancos americanos que están comprando bonos y pesos”, aseguró el diputado.

Reformas, diálogo y una crítica al oficialismo

Durante la entrevista, Pichetto también habló sobre el diálogo entre el Gobierno y la oposición y consideró posible impulsar una reforma constitucional, aunque aclaró que requiere de un consenso amplio. “La reforma de 1994 tuvo una declaración de necesidad con dos tercios en cada cámara y luego hubo un consenso social. Hoy eso falta”, expresó.

Sin embargo, el diputado fue más duro al hablar del trato del oficialismo hacia el Congreso: “Faltan explicaciones. Los funcionarios deberían responder preguntas. El ministro de Economía cree que ahí hay ‘negros de mierda’ que no sirven para nada”, lanzó, en una fuerte crítica hacia Luis “Toto” Caputo.

Pichetto recordó que el ministro no asistió al Congreso para presentar el Presupuesto, y cuestionó: “No te explican nada. Nadie pregunta, todos hacen revisionismo del pasado.”

“A ese libro había que clavarle dos cuchillos”

El legislador también se refirió a Santiago Caputo, asesor presidencial y mano derecha de Milei, y habló sobre una imagen que se volvió viral: un libro de Marcos Peña con una daga clavada.

“No está mal, a ese libro había que clavarle dos cuchillos, no uno. Es un ejemplar culposo. La política no es para psicoanálisis ni alegatos de culpa. Ese es un problema judeocristiano”, afirmó con ironía.

Un mensaje con varias lecturas

Las declaraciones de Pichetto reabren el debate sobre el rol de los asesores extranjeros en la estrategia económica del Gobierno argentino y sobre la relación entre Milei y el entorno de Donald Trump, justo cuando Estados Unidos busca reforzar su presencia en la región.

Mientras tanto, las críticas al ministro Caputo tensan el vínculo entre el oficialismo y los sectores del peronismo federal, en un clima político donde cada declaración resuena fuerte.