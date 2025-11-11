ATE convocó a un paro nacional el 19 de noviembre contra la reforma laboral
ATE va al paro nacional el 19/11 y marchará a Trabajo contra la reforma laboral. También exige reabrir paritarias tras meses de emergencia salarial.Política11 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este martes que realizará un paro nacional el miércoles 19 de noviembre, acompañado por una movilización hacia la Secretaría de Trabajo. La medida apunta a rechazar la reforma laboral que impulsa el Gobierno y exigir la “inmediata” reapertura de paritarias.
La decisión fue definida durante un plenario federal llevado a cabo en la sede del gremio, según informó la organización a través de un comunicado oficial.
Decreto y reclamo salarial
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral representa una amenaza para los derechos laborales actuales y llamó a responder de manera directa en las calles.
“Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, afirmó durante el anuncio.
Aguiar también señaló que el reclamo incluye la reapertura de paritarias y advirtió que “después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial”.
Movilización y alcance federal
Durante la jornada de paro se realizarán movilizaciones en distintos puntos del país, además de la concentración principal frente a la Secretaría de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el sindicato afirmaron que la medida buscará visibilizar el rechazo a la iniciativa del Ejecutivo y fortalecer el reclamo salarial.
Críticas al Gobierno y escenario político
El dirigente gremial apuntó además contra la estrategia del Gobierno en el Congreso. Según expresó, la nueva composición legislativa y el alineamiento de varios gobernadores podrían complicar la defensa de los derechos laborales en el ámbito parlamentario.
“Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta”, afirmó.
Santilli asumió en Interior con misión clave en el Congreso
Javier Milei juró a Santilli en Interior y arranca una agenda picante con gobernadores para destrabar reformas y Presupuesto. Semana clave en la Rosada.
Ezeiza: los vecinos toman agua con arsénico bajo la gestión de Gastón Granados
El agua que llega a los hogares contiene niveles de arsénico que duplican el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino. La contaminación expone a miles de familias a graves enfermedades.
Kicillof apuesta a diez obras clave y desafía a Milei
La Provincia destina $3,2 billones a infraestructura, educación y agua, y refuerza su diferencia con Milei tras el parate nacional de obras.
“Fanazul, particularmente castigada por estar en PBA”: fuerte reclamo de ATE a Nación
ATE advirtió por el vaciamiento de Fabricaciones Militares y la crisis de Fanazul bajo la gestión de Milei, tras los cambios en el FONDEF y su impacto en la defensa nacional.
Entrevista GLP. Moccero: “Que los legisladores devuelvan los votos que juntamos los intendentes, aprobando el presupuesto de Kicillof”
El mandatario de Coronel Suárez analizó la crítica situación financiera de los municipios y apuntó a quienes “se votaron su propia reelección y no la de los intendentes”, al reclamar que respalden la ley de leyes provincial para 2026.
Ventas pyme: leve repunte mensual tras meses de caída
Día de la Madre empujó un repunte, pero no alcanzó: las pymes siguen con ventas flojas y pocas ganas de invertir. Datos y rubros afectados. Todos los números.
Encuesta nacional revela un giro clave en el fenómeno Milei
Nueva encuesta nacional pone en discusión el fenómeno Milei y cómo se reacomoda la política. Datos que ya generan ruido en todos los espacios.