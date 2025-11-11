Santilli asumió en Interior con misión clave en el Congreso

El presidente Javier Milei encabezó este martes la jura de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La ceremonia, que tuvo lugar por la tarde, reunió a familiares, amigos y dirigentes cercanos al ex vicejefe de Gobierno porteño, entre los que se destacaron figuras del PRO.

Entre los presentes estuvieron sus hijos y su esposa, además de ministros del gabinete nacional. También participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Tras la lectura formal del decreto, Milei le dio un abrazo afectuoso a Santilli y saludó a sus familiares.

El decreto y el nuevo desafío político

Durante la madrugada, el Gobierno había oficializado el nombramiento mediante el Decreto 794/2025. Desde este cargo, Santilli tendrá uno de los roles políticos centrales del Ejecutivo: construir consensos con los gobernadores para avanzar con las reformas que el oficialismo buscará aprobar en el Congreso, entre ellas, el Presupuesto 2026.

Reuniones y primera etapa de gestión

Esta semana comenzó con una serie de encuentros en la sede del Ministerio del Interior. Santilli recibió a los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).

La agenda continuará desde este miércoles con una gira federal que incluirá reuniones con Rogelio Frigerio en Entre Ríos; Alfredo Cornejo en Mendoza; Leandro Zdero en Chaco; Claudio Poggi en San Luis; y Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

Lo que piden los gobernadores

Según trascendió en la transición con el funcionario saliente, Lisandro Catalán, varios gobernadores habían expresado que, pese a haber acompañado electoralmente al oficialismo, no percibían un trato diferenciado. La señal política de Santilli será atender ese reclamo.

Uno de los temas que también estará sobre la mesa es la discusión por la coparticipación. Aunque no forma parte inmediata de la agenda, en el equipo del nuevo ministro aseguran que ese debate no está descartado.