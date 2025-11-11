Santilli asumió en Interior con misión clave en el Congreso
Javier Milei juró a Santilli en Interior y arranca una agenda picante con gobernadores para destrabar reformas y Presupuesto. Semana clave en la Rosada.Política11 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El presidente Javier Milei encabezó este martes la jura de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La ceremonia, que tuvo lugar por la tarde, reunió a familiares, amigos y dirigentes cercanos al ex vicejefe de Gobierno porteño, entre los que se destacaron figuras del PRO.
Entre los presentes estuvieron sus hijos y su esposa, además de ministros del gabinete nacional. También participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Tras la lectura formal del decreto, Milei le dio un abrazo afectuoso a Santilli y saludó a sus familiares.
El decreto y el nuevo desafío político
Durante la madrugada, el Gobierno había oficializado el nombramiento mediante el Decreto 794/2025. Desde este cargo, Santilli tendrá uno de los roles políticos centrales del Ejecutivo: construir consensos con los gobernadores para avanzar con las reformas que el oficialismo buscará aprobar en el Congreso, entre ellas, el Presupuesto 2026.
Reuniones y primera etapa de gestión
Esta semana comenzó con una serie de encuentros en la sede del Ministerio del Interior. Santilli recibió a los gobernadores Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).
La agenda continuará desde este miércoles con una gira federal que incluirá reuniones con Rogelio Frigerio en Entre Ríos; Alfredo Cornejo en Mendoza; Leandro Zdero en Chaco; Claudio Poggi en San Luis; y Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.
Lo que piden los gobernadores
Según trascendió en la transición con el funcionario saliente, Lisandro Catalán, varios gobernadores habían expresado que, pese a haber acompañado electoralmente al oficialismo, no percibían un trato diferenciado. La señal política de Santilli será atender ese reclamo.
Uno de los temas que también estará sobre la mesa es la discusión por la coparticipación. Aunque no forma parte inmediata de la agenda, en el equipo del nuevo ministro aseguran que ese debate no está descartado.
ATE convocó a un paro nacional el 19 de noviembre contra la reforma laboral
ATE va al paro nacional el 19/11 y marchará a Trabajo contra la reforma laboral. También exige reabrir paritarias tras meses de emergencia salarial.
Ezeiza: los vecinos toman agua con arsénico bajo la gestión de Gastón Granados
El agua que llega a los hogares contiene niveles de arsénico que duplican el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino. La contaminación expone a miles de familias a graves enfermedades.
Kicillof apuesta a diez obras clave y desafía a Milei
La Provincia destina $3,2 billones a infraestructura, educación y agua, y refuerza su diferencia con Milei tras el parate nacional de obras.
“Fanazul, particularmente castigada por estar en PBA”: fuerte reclamo de ATE a Nación
ATE advirtió por el vaciamiento de Fabricaciones Militares y la crisis de Fanazul bajo la gestión de Milei, tras los cambios en el FONDEF y su impacto en la defensa nacional.
Entrevista GLP. Moccero: “Que los legisladores devuelvan los votos que juntamos los intendentes, aprobando el presupuesto de Kicillof”
El mandatario de Coronel Suárez analizó la crítica situación financiera de los municipios y apuntó a quienes “se votaron su propia reelección y no la de los intendentes”, al reclamar que respalden la ley de leyes provincial para 2026.
Ventas pyme: leve repunte mensual tras meses de caída
Día de la Madre empujó un repunte, pero no alcanzó: las pymes siguen con ventas flojas y pocas ganas de invertir. Datos y rubros afectados. Todos los números.
Encuesta nacional revela un giro clave en el fenómeno Milei
Nueva encuesta nacional pone en discusión el fenómeno Milei y cómo se reacomoda la política. Datos que ya generan ruido en todos los espacios.