Fred Machado se declaró “no culpable” y tensiona a Espert

El empresario argentino acusado de narcotráfico, lavado y estafa rechazó un acuerdo con la fiscalía y afrontará un juicio oral en Estados Unidos. Su decisión, de alto riesgo, cierra por ahora la posibilidad de que colabore en una causa que salpica al diputado José Luis Espert.

El empresario argentino que eligió el riesgo total

Desde su celda en Texas, Federico “Fred” Machado tomó una decisión que sorprendió a todos: se declaró “no culpable” y renunció a cualquier acuerdo con la fiscalía. En lugar de buscar una reducción de pena, el empresario irá a juicio en 2026, acusado de narcotráfico, lavado de activos y estafa.

El caso, que se tramita en el tribunal federal del distrito Este de Texas, es seguido de cerca en Buenos Aires por su posible impacto político. En el expediente “USA v. Mercer-Erwin et al”, figuran transferencias por al menos 200.000 dólares al diputado liberal José Luis Espert, quien por entonces se encontraba en plena campaña electoral.

La sombra sobre Espert y el financiamiento de campaña

La fiscalía texana sostiene que Machado canalizó fondos a través del Bank of America, usando la matrícula del avión N28FM que Espert habría utilizado en Argentina. Las pruebas incluyen registros de transferencias con la instrucción “further credit to”, una fórmula que permite identificar al beneficiario final y que da “alto valor documental” a la evidencia.

La maniobra apunta a determinar si parte del dinero del empresario, acusado de lavar fondos provenientes del narcotráfico, se destinó a financiar actividades políticas.

Para el oficialismo, la decisión de Machado de no cooperar fue recibida como un alivio: su negativa a un acuerdo judicial evita que brinde información sensible sobre los vínculos locales de su red.

Un antecedente que preocupa

El panorama judicial de Machado es sombrío. Su exsocia, Debra Lynn Mercer-Erwin, enfrentó cargos similares, también se declaró “no culpable” y fue condenada en 2023 a 16 años de prisión federal por fraude y lavado.

Los fiscales consideran que el rol de Machado fue incluso más relevante, al aportar capital y contactos para el negocio ilegal. “El riesgo que asume es altísimo”, explicaron fuentes judiciales, y añadieron que los cargos contra él fueron ampliados por quinta vez antes de su última declaración ante el juez Bill Davis.

El camino judicial y la extradición

Machado permanece detenido en el Centro de Detención del condado de Fannin, donde fue alojado tras su extradición desde Argentina la semana pasada. Había pasado cuatro años bajo arresto domiciliario, mientras la justicia local definía su entrega a Estados Unidos.

La audiencia previa al juicio fue programada para el 9 de enero de 2026, y marcará el inicio de un proceso que podría extenderse por meses.

En sus últimas declaraciones, el empresario intentó despegarse del narcotráfico: “No soy narco. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La gente en la que confié eran los malos”, sostuvo. Y agregó: “Yo nací y voy a morir en Argentina. La fiscalía sabe que no tengo nada que ver con drogas. Ahora Dios sabrá”.

Qué viene ahora

Mientras su defensa prepara la estrategia para el juicio, en Argentina el caso sigue generando tensión política. José Luis Espert —en licencia de su banca— sostiene que los pagos recibidos correspondieron a una consultoría económica. Sin embargo, el expediente norteamericano mantiene abiertas las sospechas sobre el origen y destino de los fondos.

El juicio de Fred Machado en Texas promete convertirse en uno de los procesos más explosivos de 2026, con ramificaciones directas en la política argentina.