Tres de cada cuatro bonaerenses pagarán menos patente

ARBA cambia la forma de pagar la Patente desde 2026: cómo será el nuevo sistema

ARBA cambia la forma de pagar la Patente desde 2026: cómo será el nuevo sistema

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció modificaciones en la modalidad de pago del Impuesto Automotor a partir de 2026. Según el organismo, el objetivo es otorgar “mayor previsibilidad y organización” a la economía familiar de los contribuyentes.

Pago mensual y en cuotas

A partir del próximo año, el cobro de la Patente comenzará a realizarse de forma mensual. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que se abonarán desde marzo. “Facilita una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año”, señaló el funcionario.

Girard sostuvo que la medida forma parte de un proceso de modernización administrativa, con mayor digitalización y eficiencia en la recaudación.

Tres de cada cuatro propietarios pagarán menos

La modificación en la Ley Impositiva enviada por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura contempla una reformulación de las tablas del impuesto.

Según ARBA, el 75% de los propietarios pagará menos en 2026. “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año”, sostuvo Girard.

Cómo cambian las escalas

La estructura del tributo se simplificará, pasando de 15 a 5 tramos, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%. Con este esquema, la Provincia afirma que quedará ubicada entre las jurisdicciones con patente más baja del país.

Impacto en pymes y alivio fiscal

La Ley Impositiva 2026 continúa con el eje de progresividad en impuestos patrimoniales y mantiene una orientación de apoyo a la producción y el empleo. No habrá incrementos de alícuotas en Ingresos Brutos, y se actualizarán los tramos en 40%, algo que beneficiará a más de 46.000 pymes bonaerenses.

Además, el proyecto no prevé aumentos ni cuotas adicionales en el Impuesto Inmobiliario, lo que representa un alivio tanto para familias como para el sector rural. “El contexto económico es crítico, por eso esta ley dialoga con esa realidad”, señaló Girard.

Perspectivas del cambio

Con el nuevo esquema, la Provincia apunta a reducir la carga impositiva sobre los sectores medios y distribuir el peso del impuesto de manera más equilibrada.

La implementación comenzará a regir en 2026, aunque el nuevo sistema de pago mensual se habilitará desde el próximo año.