Tres de cada cuatro bonaerenses pagarán menos patente
Nuevo sistema en Provincia: la Patente se pagará en 10 cuotas y baja para tres de cada cuatro bonaerenses. Enterate qué cambia en tu bolsillo.Economía11 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció modificaciones en la modalidad de pago del Impuesto Automotor a partir de 2026. Según el organismo, el objetivo es otorgar “mayor previsibilidad y organización” a la economía familiar de los contribuyentes.
Pago mensual y en cuotas
A partir del próximo año, el cobro de la Patente comenzará a realizarse de forma mensual. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que el tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que se abonarán desde marzo. “Facilita una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año”, señaló el funcionario.
Girard sostuvo que la medida forma parte de un proceso de modernización administrativa, con mayor digitalización y eficiencia en la recaudación.
Tres de cada cuatro propietarios pagarán menos
La modificación en la Ley Impositiva enviada por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura contempla una reformulación de las tablas del impuesto.
Según ARBA, el 75% de los propietarios pagará menos en 2026. “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año”, sostuvo Girard.
Cómo cambian las escalas
La estructura del tributo se simplificará, pasando de 15 a 5 tramos, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%. Con este esquema, la Provincia afirma que quedará ubicada entre las jurisdicciones con patente más baja del país.
Impacto en pymes y alivio fiscal
La Ley Impositiva 2026 continúa con el eje de progresividad en impuestos patrimoniales y mantiene una orientación de apoyo a la producción y el empleo. No habrá incrementos de alícuotas en Ingresos Brutos, y se actualizarán los tramos en 40%, algo que beneficiará a más de 46.000 pymes bonaerenses.
Además, el proyecto no prevé aumentos ni cuotas adicionales en el Impuesto Inmobiliario, lo que representa un alivio tanto para familias como para el sector rural. “El contexto económico es crítico, por eso esta ley dialoga con esa realidad”, señaló Girard.
Perspectivas del cambio
Con el nuevo esquema, la Provincia apunta a reducir la carga impositiva sobre los sectores medios y distribuir el peso del impuesto de manera más equilibrada.
La implementación comenzará a regir en 2026, aunque el nuevo sistema de pago mensual se habilitará desde el próximo año.
Restaurantes en crisis: menos consumo y mesas vacías
Restaurantes con mesas vacías, consumo en baja y clientes que ajustan hasta la bebida. Cómo cambió la forma de salir a comer en Buenos Aires.
Aumentan los alquileres en la costa: alertan por precios
Verano 2026 con subas del 25% en la costa. Cuánto sale alquilar en balnearios claves de la costa bonaerense. Reservas, precios y zonas más buscadas.
Ventas pyme: leve repunte mensual tras meses de caída
Día de la Madre empujó un repunte, pero no alcanzó: las pymes siguen con ventas flojas y pocas ganas de invertir. Datos y rubros afectados. Todos los números.
Inflación de octubre: las consultoras prevén nueva suba
El dato oficial del Indec se conocerá esta semana, pero las estimaciones ya alertan una nueva suba mensual y una inflación que aún no logra estabilizarse.
Entrevista GLP. Moccero: “Que los legisladores devuelvan los votos que juntamos los intendentes, aprobando el presupuesto de Kicillof”
El mandatario de Coronel Suárez analizó la crítica situación financiera de los municipios y apuntó a quienes “se votaron su propia reelección y no la de los intendentes”, al reclamar que respalden la ley de leyes provincial para 2026.
Ventas pyme: leve repunte mensual tras meses de caída
Día de la Madre empujó un repunte, pero no alcanzó: las pymes siguen con ventas flojas y pocas ganas de invertir. Datos y rubros afectados. Todos los números.
Encuesta nacional revela un giro clave en el fenómeno Milei
Nueva encuesta nacional pone en discusión el fenómeno Milei y cómo se reacomoda la política. Datos que ya generan ruido en todos los espacios.