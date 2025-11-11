Restaurantes en crisis: menos consumo y mesas vacías

En la Ciudad de Buenos Aires, el consumo en los restaurantes continúa sin repuntar y la caída en la demanda mantiene en alerta al sector gastronómico. Mientras los costos se mantienen elevados, muchos locales reducen sus márgenes de rentabilidad para sostener la actividad y evitar cierres definitivos.

Según detalló Camilo Suárez, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la actividad registró una baja del 30% interanual respecto de 2024, un año marcado por la recesión y la pérdida de poder adquisitivo.

Cambios en los hábitos de consumo

Una encuesta de Management & Fit señaló que 8 de cada 10 argentinos modificaron sus gastos y uno de los primeros recortes fue el de las salidas a comer. La decisión responde, principalmente, a la necesidad de priorizar bienes esenciales frente a un ingreso que no acompaña la inflación.

Diferencias entre zonas y formatos: Puerto Madero y Microcentro sienten el impacto

En áreas como Puerto Madero, la menor presencia de turistas impactó directamente en las ventas. En el Microcentro, en tanto, el flujo de clientes se concentra en los primeros días del mes y luego disminuye.

Los bodegones registran una resistencia mayor debido a que sus porciones permiten ser compartidas, lo que reduce el gasto por persona y mantiene la posibilidad de comer afuera con un presupuesto más cuidado.

El ticket promedio también se ajusta

Desde la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce), Gustavo Levinson explicó que si bien en las últimas semanas hubo un leve repunte, el ticket promedio es más bajo. “No se pide segunda bebida, no siempre se elige postre y tampoco un vino más caro. La salida sigue, pero con restricciones”, describió.

Suárez indicó que los locales están “al límite” en materia de costos, especialmente por los servicios, y que resulta difícil aplicar descuentos agresivos. Aun así, afirmó que los empresarios buscan sostener la calidad y mantener precios competitivos.

Acciones para impulsar la actividad

En conjunto con el Gobierno de la Ciudad, la AHRCC trabaja en iniciativas que incentiven la salida nocturna. Una de ellas incluye eventos sobre la Avenida Corrientes, con restaurantes abiertos hasta las cuatro de la mañana y actividades culturales que buscan generar más movimiento.

El sector mira con atención la evolución del turismo receptivo. En septiembre, la llegada de visitantes extranjeros mostró una baja interanual del 18,9%, dato que preocupa por su impacto directo en la gastronomía local. “Vamos camino a tener la peor caída desde 2006, sacando la pandemia”, advirtió Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo en Fundar.