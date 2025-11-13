El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la presentación oficial y el sorteo del certamen “Tigre Canta Rock 2025”, una propuesta impulsada por el Municipio para promover la participación de artistas locales. El encuentro se desarrolló en el Museo de la Reconquista, donde se dieron a conocer los detalles de la competencia y el cronograma de las presentaciones.

“Estamos orgullosos de poder generar nuevamente un concurso de estas características para darle lugar a los artistas locales. La cultura y el deporte son dos aristas fundamentales para nuestra gestión y es por eso que tratamos de generar ámbitos propicios para que todas y todos puedan disfrutar”, expresó Zamora. Y agregó: “Felicito a todo el equipo que está detrás de la organización y mis buenos deseos a las bandas que serán las protagonistas”.

Casi 100 bandas participarán del certamen

La competencia contará con la participación de cerca de un centenar de bandas del distrito. La primera ronda se llevará a cabo del 18 de noviembre al 4 de diciembre en el Museo de la Reconquista, ubicado en Av. Liniers 818, Tigre centro. Las semifinales se realizarán el 10 y 12 de diciembre, mientras que la gran final será el 14 de diciembre en el Teatro Pepe Soriano.

Cada etapa contará con un jurado integrado por referentes del género, cantantes, músicos y productores.

Un certamen que se consolida

La concejala Marilina Silva destacó la importancia de sostener este tipo de propuestas. “Esto es parte de las políticas culturales impulsadas por el intendente Julio Zamora. Es la tercera edición del certamen en su versión rock; ya que hemos organizado con otros géneros como la cumbia y el folclore. Estas son iniciativas que se sostienen a lo largo del tiempo, lo que permite esta previsibilidad de saber que si vivís en Tigre vas a tener la oportunidad no solo de exponer la música sino también de monetizar la carrera. Eso habla del respeto que tiene el Municipio con estas propuestas”, expresó.

Del evento participaron el secretario General, de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora; y Machy Madco Lococo, bajista, músico y compositor, recientemente declarado Personalidad Destacada de la Cultura local por el Honorable Concejo Deliberante de Tigre.

Voces de los artistas

Maxi, integrante de La Mason Dixon, valoró la iniciativa: “Es un honor y un placer. Esperamos lo mejor del concurso porque se está haciendo con mucha responsabilidad. Sabemos que en el arte no se compite sino se comparte, pero esto nos invita a conocernos. Acá ya ganamos todos”.

En tanto, Zoe, representante de la banda Tinta al Huevo, sostuvo: “Actividades como esta son justo lo que necesitamos los artistas, movidas que nos incluyan y en Tigre se nota. Tocar en lugares importantes del partido también es toda una motivación”.

En General Pacheco, el Municipio entregó anteojos a estudiantes

En paralelo con el impulso a la cultura, el Municipio de Tigre continúa fortaleciendo las políticas de inclusión. En el Centro de Formación Integral N°1 del barrio El Zorzal, General Pacheco, se realizó una nueva entrega de anteojos a estudiantes del nivel primario en el marco del programa “Para Verte Mejor”.

La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, quien expresó: “Continuamos con la entrega de lentes en las escuelas del distrito. En esta ocasión, entregamos 50 pares de lentes que se suman a los 16.000 otorgados a lo largo de estos años. Esto es gracias al impulso que brinda el intendente Julio Zamora y a Fundación Volkswagen, que confían en la gestión para que nosotros podamos llevar adelante esta política pública que beneficia a miles de estudiantes”.

Más de 16 mil lentes entregados en el distrito

Durante la jornada, se destinaron lentes al Centro de Formación Integral N°1, en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE), que se implementa en todas las escuelas primarias y especiales de Tigre.

“50 estudiantes recibieron los anteojos del programa ‘Para Verte Mejor’. Esto es una gran posibilidad para que los alumnos puedan tener una herramienta más para mejorar su proceso de aprendizaje”, destacó Vilma González, directora del establecimiento.

La propuesta, que articula las áreas de Salud y Educación del Municipio, se realiza junto a Fundación Volkswagen y Óptica Visión Tigre. A través de controles oftalmológicos a chicos y chicas de 1° a 6° grado de escuelas públicas, se determina la necesidad de lentes y se garantiza su entrega gratuita.