Zamora pone el foco en las obras públicas municipales

El intendente municipal del partido de Tigre, Julio Zamora, inspeccionó el funcionamiento del Polideportivo N°19 "José 'Bocha' Marrero", ubicado en la intersección de las calles Antártida Argentina y Corrientes. Recorrió el establecimiento y dialogó con los presentes.

"Estamos visitando nuevamente este establecimiento con esta pileta que es el orgullo de todos los vecinos. Este polideportivo ya cuenta con más de 1.500 inscritos y la matrícula sigue creciendo para el disfrute de toda la comunidad de General Pacheco", destacó el jefe comunal, Julio Zamora, tras la recorrida por el Polidedortivo.

Cabe recordar que, el nuevo natatorio municipal - ubicado en la intersección de las calles Antártida Argentina y Corrientes - consta de un total de 800m2 que incluye una pileta semi-olímpica con techo corredizo, vestuarios, sala de máquinas y consultorios médicos.





En Tigre avanza el "Plan de Veredas Vecinales"

El intendente municipal del partido de Tigre, Julio Zamora, monitoreó los avances del Plan de Veredas Vecinales, que tiene como objetivo mejorar la circulación peatonal. Las obras - ejecutadas con fondos de la comuna - comprenden 2500 metros en el barrio Benavídez Sur.

"Estamos realizando 2500 metros de sendas para que los vecinos puedan circular seguros por estos barrios. Veredas que vienen a seguir transformando nuestra comunidad, seguir transformando Benavídez y todos los barrios. Este plan se realiza en todas las localidades de Tigre", destacó el jefe comunal, Julio Zamora, tras efectuar la recorrida.



Vale decir que estas obras se complementan con otros trabajos llevados adelante por el Municipio de Tigre, como la intervención en los espacios públicos, veredas comerciales, iluminación led, pavimentación, saneamiento de desagües pluviales, obras de cloacas y agua corriente, entre otras, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el distrito y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas. Desde las comunas se destaca el rol de estas obras municipales en el marco de un contexto de paralización de las obras públicas a nivel nacional.

El Municipio de Tigre realizó un importante operativo ambiental en El Talar

En conjunto con el grupo ASEZ WAO, el Gobierno comunal (a cargo del intendente Julio Zamora) llevó adelante una jornada de limpieza y plantación de árboles, con el objetivo de hacer frente al cambio climático. Participaron de la actividad autoridades distritales y más de 50 voluntarios.

Según se informó, la jornada -a la vera del arroyo Darragueira- consistió en la limpieza del espacio y la plantación de ejemplares con el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero y la contaminación ambiental. Se trata de una iniciativa que busca generar conciencia sobre la problemática.

En ese marco, el delegado de Almirante Brown, Nicolás Pacheco, indicó: “Participamos de una jornada de ambiente en un trabajo articulado con las distintas secretarias del Municipio y el grupo ASEZ WAO, que viene haciendo tareas en el territorio. El objetivo es que la comunidad tome conciencia del cuidado ambiental”.

Finalizada la actividad, los representantes del equipo de voluntarios le entregaron presentes a los funcionarios del Municipio de Tigre debido a su acompañamiento en la jornada. A su vez, las autoridades comunales realizaron la firma de colaboración al grupo.