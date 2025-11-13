El Municipio de Pergamino continúa con los trabajos de iluminación en la Avenida de la Cruz Gorordo, una arteria que gana relevancia como vía de comunicación interna y alternativa a la ruta 32.

A medida que avanza su pavimentación, los equipos técnicos de la Dirección de Electromecánica y Alumbrado Público de la Secretaría de Servicios Públicos completan la instalación de luminarias LED de 200W y el tendido eléctrico aéreo.

En esta primera etapa, la obra de iluminación con columnas de acero se ejecuta entre Avenida Monseñor Scalabrini y el ingreso al predio del Club Banco Provincia. El objetivo es mejorar la visibilidad y la seguridad vial en una zona que continúa expandiéndose con el crecimiento urbano.

Mantenimiento y mejoras en los barrios

En paralelo, la Secretaría de Servicios Públicos mantiene un cronograma territorial de trabajo que abarca distintas zonas de la ciudad. Durante la jornada de hoy se realizaron tareas de despeje de luminarias y bacheo a lo largo de calle Echevarría, mientras que en la semana anterior se llevaron a cabo limpiezas de canales en las colectoras de las rutas nacionales 8 y 178.

También se desarrollaron tareas de corte de pasto, limpieza de basurales a cielo abierto, bacheo en el barrio Mariano Moreno, saneamiento de calles, alteo y arreglos en la colectora del barrio Aeroclub.

El responsable del área, Juan Pablo Verdún, explicó: “Estamos tratando de atender todos los reclamos y a la vez ir cumpliendo con el mantenimiento de las calles y los espacios verdes de la ciudad. Sabemos que las necesidades son muchas y nuestra intención es dar una respuesta en la medida que esté en nuestras posibilidades”.

Capacitación para la temporada de verano

En el marco de la temporada estival, el Municipio también anunció una capacitación obligatoria y gratuita para trabajadores de clubes e instituciones que presten servicios relacionados con el verano.

El curso se desarrollará el 15 de noviembre desde las 15 horas en la Villa Olímpica y busca fortalecer las capacidades del personal para garantizar una temporada segura. Entre los contenidos se incluyen rescate en agua, emergencia y urgencia, activación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), aspectos legales, RCP, uso del DEA, manejo de matafuegos y manipulación segura de alimentos.

De esta forma, la Municipalidad de Pergamino avanza simultáneamente en distintos frentes: obras de infraestructura, mantenimiento urbano y formación preventiva, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar a las instituciones locales.