Pergamino continúa con obras de iluminación y mejoras urbanas en toda la ciudad
Con obras de alumbrado, mejoras viales y acciones territoriales, el Municipio de Pergamino refuerza su presencia en los barrios. También brindará capacitaciones gratuitas para personal de instituciones deportivas.Municipales13 de noviembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Pergamino continúa con los trabajos de iluminación en la Avenida de la Cruz Gorordo, una arteria que gana relevancia como vía de comunicación interna y alternativa a la ruta 32.
A medida que avanza su pavimentación, los equipos técnicos de la Dirección de Electromecánica y Alumbrado Público de la Secretaría de Servicios Públicos completan la instalación de luminarias LED de 200W y el tendido eléctrico aéreo.
En esta primera etapa, la obra de iluminación con columnas de acero se ejecuta entre Avenida Monseñor Scalabrini y el ingreso al predio del Club Banco Provincia. El objetivo es mejorar la visibilidad y la seguridad vial en una zona que continúa expandiéndose con el crecimiento urbano.
Mantenimiento y mejoras en los barrios
En paralelo, la Secretaría de Servicios Públicos mantiene un cronograma territorial de trabajo que abarca distintas zonas de la ciudad. Durante la jornada de hoy se realizaron tareas de despeje de luminarias y bacheo a lo largo de calle Echevarría, mientras que en la semana anterior se llevaron a cabo limpiezas de canales en las colectoras de las rutas nacionales 8 y 178.
También se desarrollaron tareas de corte de pasto, limpieza de basurales a cielo abierto, bacheo en el barrio Mariano Moreno, saneamiento de calles, alteo y arreglos en la colectora del barrio Aeroclub.
El responsable del área, Juan Pablo Verdún, explicó: “Estamos tratando de atender todos los reclamos y a la vez ir cumpliendo con el mantenimiento de las calles y los espacios verdes de la ciudad. Sabemos que las necesidades son muchas y nuestra intención es dar una respuesta en la medida que esté en nuestras posibilidades”.
Capacitación para la temporada de verano
En el marco de la temporada estival, el Municipio también anunció una capacitación obligatoria y gratuita para trabajadores de clubes e instituciones que presten servicios relacionados con el verano.
El curso se desarrollará el 15 de noviembre desde las 15 horas en la Villa Olímpica y busca fortalecer las capacidades del personal para garantizar una temporada segura. Entre los contenidos se incluyen rescate en agua, emergencia y urgencia, activación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), aspectos legales, RCP, uso del DEA, manejo de matafuegos y manipulación segura de alimentos.
De esta forma, la Municipalidad de Pergamino avanza simultáneamente en distintos frentes: obras de infraestructura, mantenimiento urbano y formación preventiva, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar a las instituciones locales.
Bouvier recorrió Carabelas y Rafael Obligado y participó de importantes avances
El intendente de Rojas acompañó a la comunidad de Rafael Obligado en la inauguración del servicio de gas natural, recorrió Carabelas y supervisó obras de mantenimiento en distintos puntos del distrito.
Ishii participa del Encuentro Regional de Alto Nivel de la UNESCO
El intendente municipal del distrito de José C. Paz, Mario Ishii, se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana, representando a Argentina en el Encuentro Regional de Alto Nivel de la UNESCO "América Latina y el Caribe como territorio de Paz".
Gelené: "No me resigno a dejar de hacer obras ni de acompañar a la gente"
El intendente de Las Flores analizó la situación económica, defendió el rol del Estado local y destacó los esfuerzos por sostener servicios, obras y salarios municipales.
Sujarchuk recibió a Kicillof y juntos entregaron patrulleros
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, ofició de anfitrión del arribo de Kicillof. En la ocasión, el gobernador entregó nuevos patrulleros y recorrió el Centro de Monitoreo local.
Ezeiza: los vecinos toman agua con arsénico bajo la gestión de Gastón Granados
El agua que llega a los hogares contiene niveles de arsénico que duplican el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino. La contaminación expone a miles de familias a graves enfermedades.
Encuesta tras las elecciones: el dato que preocupa en la Rosada
Una nueva encuesta tras las elecciones muestra apoyo a Milei, pero también un dato que inquieta en Casa Rosada. Conocé qué detectó el estudio.
Quiebra y desolación: otra empresa tradicional apaga sus máquinas después de 70 años
La Justicia decretó la quiebra de La Suipachense tras un largo conflicto gremial. Cierra su planta y más de 140 familias pierden su fuente de ingreso.