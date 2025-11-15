Ezeiza bajo alarma por explosión y “nube tóxica”

Un estallido estremeció este viernes a la noche a Ezeiza y dejó en alerta a todo el distrito bonaerense. La explosión se registró en el Polo Industrial Spegazzini y dio inicio a un incendio de magnitud que obligó a desplegar más de 20 dotaciones de bomberos, ambulancias, equipos de Defensa Civil y unidades especializadas ante el riesgo químico.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió”, informaron autoridades locales, mientras las llamas avanzaban sobre varias fábricas del predio.

Según detallaron, entre los establecimientos alcanzados hay depósitos vinculados al agro y una planta química, además de la fábrica de envases Plásticos Lagos, donde también se registraron daños severos.

Heridos, caos y evacuaciones

La magnitud del estallido quedó reflejada en los primeros reportes médicos. Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, confirmó que “estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”, y estimó alrededor de 20 heridos.

Pasadas las 23 hs, Santoro informó el ingreso de dos casos críticos: “Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO en proceso de aerodinamia. También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño con fecha probable de parto, está en terapia intensiva”.

Además, precisó que hubo lesionados de barrios cercanos que sufrieron heridas por vidrios de ventanas y que “cuatro se suturaron y les dimos el alta”.

Fuentes oficiales confirmaron que también hubo traslados al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, mientras que al hospital de Ezeiza ingresaron al menos tres pacientes leves.

Como parte del operativo sanitario, el Ministerio de Salud de la Provincia definió que los códigos verde y amarillo serían derivados al Hospital Cecilia Grierson y al Kirchner de Cañuelas; los casos naranja y rojo, al Bicentenario de Esteban Echeverría, al Eurnekian de Ezeiza y al Balestrini de La Matanza.

El director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, sostuvo: “Estamos desplegando dos unidades contra incendios de la Policía Federal, la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal, por el riesgo químico, además de ambulancias y un helicóptero”.

Desde el municipio añadieron: “Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”.

Humo tóxico, miedo vecinal y recomendaciones oficiales

Con el correr de los minutos, el temor se expandió entre los vecinos. Trabajadores que estaban en el área industrial alertaron en audios a sus familiares sobre la toxicidad del humo y el riesgo de nuevas detonaciones. “Respirar eso los quema, es todo tóxico”, advirtió uno de ellos, preocupado por el impacto de la nube que, según relataron, llegó a tener un radio de 15 kilómetros.

Por otra parte, se difundió el audio de una mujer que sería esposa de un trabajador de la base de salud de Ezeiza, diciendo: “La nube es tóxica, por lo tanto hay que meterse adentro, cerrar las ventanas… siguen habiendo detonaciones. Pero la nube es tóxica, eso ya está confirmado”.

El Ministerio de Ambiente de la Provincia emitió recomendaciones urgentes: permanecer dentro de los hogares, cerrar puertas y ventanas, apagar aires acondicionados, evitar circular y cubrir nariz y boca si se está expuesto al humo.

También pidió seguir únicamente información oficial y comunicarse al centro provincial de toxicología (0800-222-9911) ante síntomas de irritación.

Pese al impacto en la zona, el aeropuerto de Ezeiza continuó operando con normalidad. En tanto, la autopista Ezeiza-Cañuelas permanece totalmente cortada mientras siguen las tareas para controlar el siniestro.