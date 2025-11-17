Encuesta: qué piensan los jóvenes argentinos sobre política, Estado e instituciones

Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba, en colaboración con el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), reveló un panorama inquietante sobre la visión de los jóvenes argentinos de entre 16 y 30 años. Según el estudio, existe un interés sostenido por la política, pero en paralelo se profundiza una desconfianza generalizada hacia las instituciones, los partidos y los dirigentes.

El relevamiento se realizó entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre, sobre 500 casos, con un margen de error de +/- 4,38% y un nivel de confianza del 95%.

Los jóvenes siguen la política, pero no creen en quienes la representan

La encuesta indica que el 39,8% de los jóvenes asegura que le interesa “algo” la política, mientras que el 22,2% afirma que le interesa “mucho”. En el otro extremo, el 26,2% dice tener “poco” interés y el 8,6% directamente no se siente atraído por el tema.

Aun así, esa predisposición no se traduce en confianza institucional. El dato más contundente es el que marca que el 79% desconfía de los partidos políticos, que apenas logran un 15,7% de respaldo. Los sindicatos muestran números similares: 79% de desconfianza y solo 12,4% de confianza.

Quiénes generan más y menos credibilidad

Las universidades encabezan el ranking de confianza: 65% confía y 29% desconfía. En segundo lugar aparece el Poder Ejecutivo, donde el 55,1% de los jóvenes dice confiar en el Presidente, contra un 41,7% que desconfía.

Las Fuerzas Armadas también registran cifras altas de aprobación: 54,3% confía y 36,6% desconfía. Entre los colectivos que mejor imagen generan se ubican los ambientalistas, con 50,9% de confianza.

Cómo ven su economía en la era Milei: Más de un tercio asegura que está peor

Consultados por su situación económica desde la llegada de Javier Milei al poder, los jóvenes respondieron:

38,3%: empeoró

22,9%: mejoró

19,9%: igual de bien

14,3%: igual de mal

Los datos muestran un escenario heterogéneo, pero con un predominio de quienes sienten un deterioro en su vida económica cotidiana.

Qué preocupa hoy a los sub 30: La economía desplaza al resto de los problemas

La encuesta reveló que la situación económica es la principal preocupación de los jóvenes, con 26,8% de las menciones. En segundo lugar aparece un amplio grupo de “otros problemas” (25,4%), seguido por el trabajo (19,5%), la educación (17,7%) y la corrupción (10%).

Congreso, medios y movimientos sociales, los más cuestionados

En el otro extremo, el Congreso nacional concentra un 74,2% de desconfianza, seguido por los medios de comunicación, con 74,9%, los influencers tampoco logran revertir el escepticismo.

El estudio muestra un fuerte apoyo al papel del Estado. La frase “El Estado debe garantizar la salud y educación públicas” obtuvo 83,1% de acuerdo, mientras que el 68% considera que debe proteger a los sectores más vulnerables.

También se observa un respaldo considerable a políticas de regulación económica: 56,9% apoya la intervención estatal en temas como jubilaciones y transporte.

Mano dura, inmigración y meritocracia

Los jóvenes también expresaron posturas duras en materia penal y migratoria: 67,8% cree que “la única forma de terminar con el delito es con mano dura” y 59,4% sostiene que “se debe restringir la entrada de inmigrantes”.

En el plano económico, el 50,8% coincide con la frase “el que no trabaja es porque no quiere”, un indicador del crecimiento del discurso meritocrático en la generación más joven.