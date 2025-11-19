La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado abrió este miércoles un capítulo cargado de tensión política al tratar los diplomas de los senadores electos del 26 de octubre. El foco estuvo puesto —otra vez— sobre la rionegrina Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza (LLA), cuyo pliego quedó rodeado de cuestionamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico y maniobras de estafa.

El escenario se volvió cuesta arriba para la actual diputada: no solo los ocho senadores peronistas rechazaron su diploma, sino que se sumaron Juan Carlos Romero, el radical Pablo Blanco y la cordobesa Alejandra Vigo. Con esa foto, el dictamen de rechazo se encaminó sin obstáculos.

La definición, sin embargo, no está sellada: todo quedará en manos de la sesión preparatoria del 28 de noviembre, cuando los 71 senadores deberán votar si Villaverde puede finalmente asumir su banca.

La jugada del oficialismo y las impugnaciones contra Soria y Capitanich

En una maniobra contrarreloj, la Casa Rosada activó una ofensiva política para equilibrar el tablero: minutos antes de iniciarse la reunión, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich llegó a la comisión para presentar dos impugnaciones contra los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria.

Un movimiento que no logró el efecto esperado

Aunque el oficialismo consiguió que ambas impugnaciones ingresaran a la discusión, el peronismo las trató y las rechazó rápidamente. El contraste fue evidente: mientras Villaverde quedó con un dictamen de rechazo, Capitanich y Soria fueron avalados sin fisuras.

Durante la reunión, llamó la atención la presencia del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, siguiendo cada intervención de cerca.

Cómo quedó el mapa del Senado para el 28 de noviembre

Tras un debate extenso, la comisión aprobó sin objeciones los diplomas de 23 de los 24 senadores electos. La única excepción fue Villaverde, que ahora enfrenta la pulseada final en el recinto.

La matemática del voto y el desafío para el peronismo

Ese día, el Senado estará conformado por 28 legisladores peronistas, que necesitarán sumar al menos 9 apoyos adicionales para bloquear la asunción de Villaverde. La jugada no es sencilla: Pablo Blanco, Guadalupe Tagliaferri y Romero, que firmaron el rechazo, no estarán en la nueva composición.

Si la Cámara no avala su pliego, desde el oficialismo adelantaron que Villaverde seguirá su mandato como diputada. En ese escenario, la banca en el Senado quedaría automáticamente para Enzo Fullone, ya que la paridad de género no se aplica cuando la candidata electa nunca llegó a asumir.

El pasado judicial y los vínculos que complican a Villaverde

La situación de Villaverde tomó mayor exposición tras el escándalo que obligó a José Luis Espert a renunciar a su candidatura por su relación con Fred Machado, buscado por narcotráfico. Pero el foco sobre la legisladora electa no se quedó ahí.

La detención en Miami y la conexión con Ciccarelli

Villaverde arrastra un antecedente explosivo: su detención en Miami en 2002 por presunto tráfico de drogas, un episodio que volvió a tomar relevancia con la nueva discusión en el Senado.

A eso se sumó su vínculo con Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro de Machado. Ambos están siendo investigados por la venta irregular de un terreno en Las Grutas, en Río Negro, y por un préstamo cuestionado de USD 295.000 del Banco Nación.

Esas causas instalaron la idea de que su llegada al Senado sería políticamente insostenible para varios bloques. Y ese clima ya se refleja en las bancas.