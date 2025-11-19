Coimas en ANDIS: Spagnuolo llega a Comodoro Py a declarar
Spagnuolo declara hoy en Comodoro Py por la causa de coimas en ANDIS. Hay audios, chats y fotos que lo complican, pero su defensa dice que todo es “trucho”.Política19 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La causa por presuntas coimas y contratos direccionados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra este miércoles en un capítulo decisivo. Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, deberá presentarse a las 13 en los tribunales de Comodoro Py para enfrentar una indagatoria cargada de evidencia: audios, chats, fotos y movimientos de dinero que, según los investigadores, delinean un esquema montado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, ya bajo el gobierno de Javier Milei.
La declaración estará a cargo del fiscal Franco Picardi, quien días atrás convocó a Spagnuolo y a una larga lista de imputados que incluye a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.
El origen del caso y los audios que detonaron la investigación
El expediente tomó impulso cuando se filtraron audios en los que supuestamente Spagnuolo hablaba de un circuito de coimas vinculado a la compra de medicamentos para beneficiarios del programa Incluir Salud, que brinda cobertura a personas con pensiones no contributivas.
A partir de allí, la Justicia comenzó a reconstruir un posible entramado de direccionamiento de contratos y pedidos de sobornos alrededor de droguerías y laboratorios que proveían medicamentos de alto costo.
La defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, niega de plano esa evidencia. En un escrito presentado la semana pasada, aseguró que los audios “no son reales” y advirtió que podrían haber sido generados mediante inteligencia artificial.
Qué mira la fiscalía: contratos millonarios y operadores externos
Según la investigación, al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido beneficiadas de manera sistemática mientras Spagnuolo y su número dos, Daniel Garbellini, estaban al frente del organismo.
En el último año y medio, habrían concentrado contratos por unos $40.000 millones, una cifra que llamó la atención de los investigadores y que motivó el análisis de cada licitación.
Usuarios irregulares y acceso al sistema
El expediente también detalla un elemento llamativo: personas que no eran funcionarias de ANDIS tenían usuario y clave para acceder al sistema de contrataciones SIIPFIS. Entre ellas aparece Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por haber intervenido en decisiones internas sin tener cargo público.
Para el fiscal Picardi, todo esto configuraba “un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas” con apariencia de transparencia, montado justamente a través del sistema SIIPFIS.
El rol de los lobistas y las órdenes “desde afuera”
Uno de los capítulos más sensibles involucra a dos operadores externos: Miguel Ángel Calvete y Pablo Achavajian. Ambos habrían dado instrucciones sobre qué proveedores debían ser favorecidos, cuáles sancionados y qué pagos debían liberarse.
Calvete, que debía declarar este martes ante el juez Sebastián Casanello, se negó a responder preguntas y dejó a los investigadores sin más detalles sobre su rol. Fue el primero en la lista de convocados y su silencio dejó un mensaje claro sobre la estrategia del resto: esperar.
Qué puede pasar hoy con Spagnuolo
La expectativa ahora está puesta en lo que hará Spagnuolo. Como imputado, no está obligado a declarar. Puede hablar o guardar silencio. Pero si responde preguntas, deberá explicarle a la Justicia:
- Presunto direccionamiento de contratos millonarios;
- Participación de personas sin cargo público en el sistema SIIPFIS;
- Rol de las droguerías beneficiadas;
- Vínculos con Calvete y Achavajian;
- Fotos del dinero incorporadas al expediente.
Si opta por no declarar, su silencio será leído como parte de una estrategia defensiva. Fuentes judiciales señalan que el panorama es “cada vez más complejo” para él, tanto por la evidencia acumulada como por el avance del expediente.
La Libertad Avanza busca orden interno y control legislativo en la provincia
Reacomodos en organismos, cambios en jefaturas y nuevas alianzas locales marcarán el trasfondo político del encuentro que reunirá a la dirigencia libertaria en Mar del Plata.
La SRA cuestiona el paquete impositivo y mete presión en la Legislatura
Fuerte rechazo de la Sociedad Rural a los cambios del Impuesto Inmobiliario bonaerense. Exigen previsibilidad y un sistema tributario sin sorpresas.
Docentes universitarios se suman al paro nacional de ATE
Estatales y docentes universitarios marchan hoy al grito de “sin financiamiento no hay universidad”: jornada clave de movilización contra el ajuste.
Paritarias: qué demandas se llevó la Provincia de los estatales y cómo sigue la negociación
La paritaria volvió a abrirse en un clima de tensión salarial y ajuste nacional, con gobierno bonaerense tomando nota de los reclamos y los gremios a la espera de respuestas.
Renuncia en el Gobierno en medio del escándalo ANDIS
La directora Ornella Calvete presentó su renuncia tras los hallazgos de la causa ANDIS: su padre, Calvete, acusada de operar pagos millonarios.
Destituyeron a la jueza Makintach por el documental del juicio Maradona
Destituyeron a la jueza Makintach por su participación en un documental del juicio Maradona. Decisión unánime y quilombo judicial en La Plata.
Encuesta: los números que sacuden la interna oficial y meten presión al Gobierno
Una encuesta revela que Milei pierde confianza en lo económico: más del 50% duda de su capacidad. Mirá los números que reavivan la tensión política.