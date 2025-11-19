Coimas en ANDIS: Spagnuolo llega a Comodoro Py a declarar

La causa por presuntas coimas y contratos direccionados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra este miércoles en un capítulo decisivo. Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, deberá presentarse a las 13 en los tribunales de Comodoro Py para enfrentar una indagatoria cargada de evidencia: audios, chats, fotos y movimientos de dinero que, según los investigadores, delinean un esquema montado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, ya bajo el gobierno de Javier Milei.

La declaración estará a cargo del fiscal Franco Picardi, quien días atrás convocó a Spagnuolo y a una larga lista de imputados que incluye a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

El origen del caso y los audios que detonaron la investigación

El expediente tomó impulso cuando se filtraron audios en los que supuestamente Spagnuolo hablaba de un circuito de coimas vinculado a la compra de medicamentos para beneficiarios del programa Incluir Salud, que brinda cobertura a personas con pensiones no contributivas.

A partir de allí, la Justicia comenzó a reconstruir un posible entramado de direccionamiento de contratos y pedidos de sobornos alrededor de droguerías y laboratorios que proveían medicamentos de alto costo.

La defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, niega de plano esa evidencia. En un escrito presentado la semana pasada, aseguró que los audios “no son reales” y advirtió que podrían haber sido generados mediante inteligencia artificial.

Qué mira la fiscalía: contratos millonarios y operadores externos

Según la investigación, al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido beneficiadas de manera sistemática mientras Spagnuolo y su número dos, Daniel Garbellini, estaban al frente del organismo.

En el último año y medio, habrían concentrado contratos por unos $40.000 millones, una cifra que llamó la atención de los investigadores y que motivó el análisis de cada licitación.

Usuarios irregulares y acceso al sistema

El expediente también detalla un elemento llamativo: personas que no eran funcionarias de ANDIS tenían usuario y clave para acceder al sistema de contrataciones SIIPFIS. Entre ellas aparece Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por haber intervenido en decisiones internas sin tener cargo público.

Para el fiscal Picardi, todo esto configuraba “un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas” con apariencia de transparencia, montado justamente a través del sistema SIIPFIS.

El rol de los lobistas y las órdenes “desde afuera”

Uno de los capítulos más sensibles involucra a dos operadores externos: Miguel Ángel Calvete y Pablo Achavajian. Ambos habrían dado instrucciones sobre qué proveedores debían ser favorecidos, cuáles sancionados y qué pagos debían liberarse.

Calvete, que debía declarar este martes ante el juez Sebastián Casanello, se negó a responder preguntas y dejó a los investigadores sin más detalles sobre su rol. Fue el primero en la lista de convocados y su silencio dejó un mensaje claro sobre la estrategia del resto: esperar.

Qué puede pasar hoy con Spagnuolo

La expectativa ahora está puesta en lo que hará Spagnuolo. Como imputado, no está obligado a declarar. Puede hablar o guardar silencio. Pero si responde preguntas, deberá explicarle a la Justicia:

Presunto direccionamiento de contratos millonarios;

Participación de personas sin cargo público en el sistema SIIPFIS;

Rol de las droguerías beneficiadas;

Vínculos con Calvete y Achavajian;

Fotos del dinero incorporadas al expediente.

Si opta por no declarar, su silencio será leído como parte de una estrategia defensiva. Fuentes judiciales señalan que el panorama es “cada vez más complejo” para él, tanto por la evidencia acumulada como por el avance del expediente.