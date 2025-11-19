El PJ se reorganiza para definir una estrategia común ante las reformas del Gobierno

El PJ se reorganiza para definir una estrategia común ante las reformas del Gobierno

El Consejo Nacional del Partido Justicialista volvió a reunirse este martes en la histórica sede de Matheu 130 para encarar un proceso de reordenamiento interno, luego de la dura derrota electoral del 26 de octubre. Fue el primer encuentro formal desde la sentencia contra Cristina Kirchner y marcó el inicio de una etapa en la que el peronismo busca “una estrategia común” frente a las reformas que impulsa Javier Milei.

Hasta allí llegaron dirigentes nacionales, representantes de distintas secretarías e “invitados especiales”. Entre los asistentes se destacó el diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, quien agradeció el respaldo a la expresidenta y resaltó la necesidad de un trabajo colectivo: “Qué bueno que estén acá, que le estén metiendo a esto, que estén siempre atentos y ayudando a la compañera Cristina, que también está trabajando todos los días”, señaló.

Además, el referente bonaerense advirtió sobre el contexto económico y la falta de respuestas del Gobierno: afirmó que la salida requerirá “esfuerzo, creatividad y audacia de todos” y remarcó que no alcanza con una victoria electoral: también es indispensable “una victoria política”.

Debates internos y hoja de ruta

Durante la reunión, las autoridades partidarias coincidieron en que es necesario revisar el programa político y económico de cara a la sociedad. La cumbre funcionó como una catarsis post electoral, con análisis, autocríticas y proyecciones.

Uno de los que tomó la palabra para evaluar el resultado fue Agustín Rossi. El santafesino sostuvo que la elección “no fue tan mala” y que el espacio tiene margen para recuperar terreno, incluso captando a “los arrepentidos del PRO y sectores de la izquierda”. Su planteo despertó posiciones divididas dentro del salón, pero expuso un punto central: el peronismo necesita abrir el juego para reconstruir volumen político.

Reordenamiento legislativo y bloques unificados

Uno de los ejes más fuertes de la reunión fue la discusión sobre cómo ordenar a los legisladores dentro del Congreso. En el Senado habrá un cambio importante: los dos bloques que integran Fuerza Patria —el kirchnerismo, presidido por Juliana Di Tullio, y el sector del interior, conducido por José Mayans— se unificarán bajo un nuevo nombre: bloque justicialista.

Esa decisión busca exhibir una señal de unidad y, además, fortalecer la representación en un momento en el que el oficialismo avanzará con reformas clave. También permitirá disputar con más peso la negociación por los lugares en el Consejo de la Magistratura.

En paralelo, un grupo más pequeño —integrado por Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Fernando Rejal y Fernando Salino— continuará actuando como bloque separado, aunque dentro del interbloque de Fuerza Patria.

Qué hará Gerardo Zamora

La incógnita pasa ahora por el rol que asumirá el gobernador santiagueño Gerardo Zamora cuando desembarque en el Senado: podría formar su propio bloque, con la fuerza que lidera en Santiago del Estero, o mantener la modalidad actual y permanecer dentro del interbloque peronista.

El contexto: el Gobierno acelera por el Presupuesto 2026

La reunión del PJ se dio en simultáneo con el movimiento político que lleva adelante el Gobierno nacional para conseguir apoyo al Presupuesto 2026, una pieza clave para sostener el equilibrio fiscal y avanzar con las reformas laboral, penal y tributaria.

Desde el Ministerio del Interior, el flamante ministro Diego Santilli encabezó reuniones con gobernadores de distintos signos políticos. Ya pasaron por su despacho Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Neuquén).

Los mandatarios peronistas —Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella— no fueron convocados a esta ronda de conversaciones, lo que tensó aún más el clima político.

Próximos pasos del peronismo

El PJ dejó abierta una agenda que continuará este miércoles con una nueva reunión encabezada por José Mayans en el Senado. El objetivo es avanzar en una postura común antes del debate legislativo del Presupuesto 2026 y coordinar la estrategia frente a las reformas que impulsa la Casa Rosada.

Mientras tanto, la dirigencia peronista busca recuperar volumen político, contener a sus legisladores y mostrar una imagen cohesiva en un escenario nacional marcado por los ajustes, la puja distributiva y la disputa por el control del Congreso.