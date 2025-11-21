Compras al exterior en alza: el courier impulsó un crecimiento superior al 200% en octubre
El informe del ICA reflejó el incremento más marcado del año, impulsado por plataformas como Shein y Temu. El debate político y el acuerdo con Estados Unidos sumaron tensión.Economía21 de noviembre de 2025Andrés Montero
El último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) reveló uno de los movimientos más significativos del año en materia de comercio exterior: las importaciones vía courier registraron un incremento superior al 200% interanual en octubre, impulsadas por la flexibilización de restricciones y el aumento del consumo de productos adquiridos a través de plataformas extranjeras.
Este crecimiento coincidió con un debate político y económico que se intensificó en las últimas semanas. El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto propuso aplicar un arancel del 30% a las compras realizadas en plataformas internacionales, una iniciativa que generó rechazo dentro del Gobierno. A esa discusión se sumó el reclamo del CEO de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna, quien solicitó mayores regulaciones para empresas extranjeras como Shein o Temu. Sin embargo, más tarde, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, remarcó que competirán con estas compañías tal como lo hicieron en otros mercados.
Las cifras oficiales del ICA y el salto por courier
Según el INDEC, las importaciones totales alcanzaron en octubre los USD 7.154 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 16,9%. Aun así, la balanza se mantuvo positiva: las exportaciones sumaron USD 7.954 millones, lo que dejó un superávit de USD 800 millones.
Dentro del informe, la categoría Resto fue la que mostró la mayor expansión. Allí se detalla que “el uso que más ascendió fue Resto, con 236,6% y USD 69 millones, esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers)”.
Una fuente con conocimiento técnico explicó a Infobae que “el 80% de las importaciones en la categoría Resto responden a compras en Shein y Temu”. Por su parte, desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) evitaron brindar información al respecto cuando fueron consultados.
El acuerdo comercial con Estados Unidos y los nuevos compromisos
En paralelo a estos movimientos del mercado, la semana pasada se difundió la declaración vinculada al acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, que incluye una cláusula susceptible de ser interpretada como un límite al ingreso de productos provenientes de determinadas plataformas.
El documento señala: “Argentina ha reafirmado su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, adoptará e implementará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de la legislación laboral”.
Además, la declaración emitida por la Casa Blanca subraya que el país se comprometió a facilitar el comercio digital con Estados Unidos, reconocerlo como jurisdicción adecuada según la legislación argentina y permitir la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los personales, sin discriminar productos o servicios digitales estadounidenses.
En ese contexto, el canciller Pablo Quirno aclaró que las negociaciones con la administración Trump no incluyen exigencias sobre la relación con China. A modo de ejemplo, señaló que el swap chino continúa vigente.
“No hay una referencia específica a ningún país, esto no es acuerdo en contra de. Este es un acuerdo a favor de dos países que tienen un alto estima, una alianza estratégica. Y lo que lo sí quieren hacer es cuidar situaciones donde haya prácticas no justas de comercio”, expresó Quirno en declaraciones televisivas.
El vínculo comercial con Estados Unidos en octubre
Los datos del mes también muestran una dinámica favorable en el intercambio con EE.UU. Las exportaciones argentinas hacia ese destino fueron de USD 856 millones, mientras que las importaciones totalizaron USD 546 millones. Esto generó un superávit bilateral de USD 310 millones, el más alto registrado en lo que va del año.
Expectativa por la firma del acuerdo Milei–Trump
El panorama internacional suma otro capítulo relevante en los próximos días. La primera semana de diciembre será clave, ya que el presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar del sorteo del Mundial de fútbol y, en paralelo, avanzar en la firma del acuerdo comercial con Donald Trump.
En el entorno del ministro de Economía, Luis Caputo, todavía no está confirmada su participación en el viaje, aunque no descartan que pueda sumarse. El Gobierno considera que este entendimiento bilateral será central para la estrategia económica y comercial del país, en un momento en el que el comercio digital y el ingreso de productos vía courier atraviesan su mayor nivel de discusión pública.
