El reclamo de Sáenz a Milei: “Esperamos obras y nada llega”
El gobernador de Salta lo dijo sin filtro: sigue esperando fondos y advirtió que así “la obra la inaugura mi tataranieto”. Malestar en el norte.Política21 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a marcar su malestar con la Casa Rosada en medio de las negociaciones que el Gobierno nacional mantiene con las provincias para avanzar en las reformas laboral y tributaria. Aunque destacó la “voluntad” del ministro del Interior, Diego Santilli, advirtió que los compromisos firmados siguen sin cumplirse.
El mandatario salteño, uno de los gobernadores dialoguistas que mantienen una relación de cooperación con el oficialismo, apuntó directamente al retraso en el envío de fondos para obras clave en la provincia.
El reclamo por las obras: “El poncho no aparece”
En una entrevista radial, Sáenz recuperó su ya conocida metáfora del “poncho”, que utiliza para referirse al dinero comprometido por el Gobierno nacional. “El poncho no aparece, pero no estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes. Estamos pidiendo que lo que firmamos en junio del año pasado, que no afectaba el equilibrio fiscal, se empiece a cumplir”, subrayó.
Según explicó, las obras se encuentran frenadas por falta de recursos. Y lanzó una frase que encendió las alarmas: “Si seguimos así quizá la inaugurará mi tataranieto. Estamos esperando que el poncho aparezca y elegimos creer”.
El rol de Santilli en las negociaciones
Sáenz sostuvo que el diálogo con el ministro del Interior es constante, aunque todavía no hubo avances concretos. “Estamos esperando algunas resoluciones pero seguimos hablando”, señaló. “Todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas, pero le pone mucha voluntad Santilli”, agregó.
El funcionario nacional se encuentra recorriendo provincias y manteniendo reuniones para sumar apoyos a las reformas laboral y tributaria que el Ejecutivo busca aprobar en el Congreso.
La posición frente a las reformas
Pese al reclamo por los fondos, Sáenz se mostró dispuesto a respaldar los cambios que impulsa la Casa Rosada. “Sabemos que tenemos que acompañar en reformas fundamentales”, afirmó.
Sin embargo, pidió ampliar el debate y sumar voces en la discusión sobre la reforma laboral. “Todavía no está el proyecto. Algunas cosas se han conversado. No hay que tenerle miedo al cambio y tienen que estar en la mesa todos los actores”, planteó.
Incluso cometió un furcio al referirse al proyecto: “Yo planteé que no se llame reforma y se llame flexibilización (sic)... perdón, que sea modernización y federalización”.
La reunión en Casa Rosada
Sáenz visitó la Casa Rosada la semana pasada, donde mantuvo encuentros con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con Santilli. También participaron directivos de ARCA y otros funcionarios.
“Fue un encuentro positivo con la mirada puesta en los desafíos que tenemos por delante. Defender a Salta implica plantear con claridad nuestras prioridades”, sostuvo tras la reunión. Entre los pedidos, destacó “la continuidad de obras estratégicas, el desarrollo del norte argentino y la necesidad de “una verdadera mirada federal que genere trabajo y oportunidades”. Pese a los intercambios, el mandatario provincial sigue sin recibir respuestas concretas sobre los fondos.
El diálogo entre Salta y la Casa Rosada continúa, pero sin definiciones. Las demoras comienzan a tensar la relación con un gobernador que, hasta ahora, se había mostrado como un aliado clave para avanzar con las reformas. Mientras tanto, Sáenz insiste: el poncho no aparece.
