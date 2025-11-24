Más turistas y menos gasto: así se movió el fin de semana extralargo de noviembre

Más turistas y menos gasto: así se movió el fin de semana extralargo de noviembre

El fin de semana XXL por el Día de la Soberanía Nacional volvió a mover con fuerza al turismo argentino. Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.694.000 turistas viajaron por todo el país y gastaron $355.789 millones, en lo que fue uno de los feriados más convocantes del año.

El número de viajeros creció 21% frente al mismo fin de semana de 2024, favorecido por el formato extendido de cuatro días. Sin embargo, el gasto promedio diario cayó 3,7% en términos reales, reflejando un comportamiento más medido en plena recuperación económica.

Más movimiento, menos consumo: El impacto del feriado XXL

La combinación de clima templado, una agenda repleta de eventos y la chance de viajar desde el viernes hasta el lunes generó un fuerte empuje en todas las regiones del país. En promedio, los turistas permanecieron 2,3 noches, un 15% más que el año pasado gracias al día adicional que habilitó el calendario 2025.

El gasto y el cambio de hábitos

Si bien el movimiento económico total subió 34% respecto a 2024, el gasto individual contó otra historia. Con $91.317 por día, los viajeros priorizaron gastronomía, transporte y alojamiento, pero ajustaron consumos extras. La tendencia confirma una dinámica que se repite desde principios de año: más turismo, pero con el bolsillo cuidado.

Los destinos más elegidos del fin de semana

Mar del Plata y la Costa Atlántica

La ciudad balnearia registró más del 75% de ocupación hotelera y un intenso flujo vehicular, con picos de 2.500 autos por hora en la Autovía 2. Las escapadas cortas volvieron a posicionar a “La Feliz” como un clásico del turismo interno.

Córdoba y sus valles

Villa Carlos Paz superó el 85% de ocupación, mientras que el Mar de Ansenuza trepó al 90%, impulsado por actividades culturales y paisajes renovados como atractivo central.

Puerto Iguazú

Uno de los destinos más potentes del país alcanzó picos del 90%, motorizado por turistas nacionales, extranjeros y la coincidencia con el Black Friday paraguayo.

Mendoza

La provincia cuyana cerró con 80% de ocupación provincial, con un Gran Mendoza superando el 85%. El enoturismo, las termas y las actividades outdoor sostuvieron la demanda.

Termas de Entre Ríos

Colón llegó al 96% en cabañas y bungalows, con un nivel de ocupación casi total en toda la región.

Bariloche

El destino patagónico mantuvo su liderazgo con 85% de ocupación, consolidándose como el principal polo de montaña del país.

Salta

La provincia norteña registró altos niveles de afluencia, potenciada por las celebraciones del Día Nacional del Vino.

Tandil

El corredor serrano bonaerense volvió a saturarse: muchos alojamientos estaban reservados con meses de anticipación.

Ciudad de Buenos Aires

Un récord histórico: 94% de ocupación hotelera. Más de 120.000 visitantes generaron un movimiento económico de $40.500 millones.

Corrientes

Con 85% de ocupación provincial, la ciudad capital llegó al 100% y los Esteros del Iberá al 80%.

Cómo viene el año: el balance de los fines de semana largos de 2025

En lo que va del año ya se celebraron siete fines de semana largos, que movilizaron 11.964.940 turistas y generaron un impacto económico de $2.722.208 millones, equivalente a 1.944 millones de dólares.

El dinamismo de estas fechas se consolidó como un alivio clave para miles de pymes del sector turístico, que dependen del flujo de visitantes para sostener actividades, empleo y consumo regional.