La deuda con bancos y billeteras se dispara y supera los $5,6 millones por persona

El endeudamiento de las familias argentinas volvió a pegar un salto fuerte este año. Según el último informe de Prestadores No Financieros de Crédito (PNFC) que elabora semestralmente el Banco Central (BCRA), la deuda promedio que mantienen los clientes entre bancos, billeteras virtuales, fintech y cadenas de consumo superó los $5,6 millones por persona, un aumento del 75% interanual.

Con datos actualizados a julio, el reporte detalla que 6.200.000 personas mantienen obligaciones vigentes en alguna de esas modalidades. En julio del año pasado, el monto promedio era de $3,2 millones, lo que marca un salto que refleja tanto la inflación acumulada como el creciente uso del financiamiento para afrontar consumos básicos.

Cuánto deben los argentinos y dónde se concentra la mayor carga

El informe del BCRA muestra que la porción más grande de deuda sigue concentrada en los bancos tradicionales, donde el promedio adeudado llega a $4,4 millones por cliente. Pero el número final se dispara cuando se suman las obligaciones que se toman a través de entidades no bancarias: billeteras virtuales, tarjetas de consumo, fintech y grandes cadenas minoristas.

En promedio, estos actores no bancarios agregan $1,2 millones adicionales por persona. Hoy existen 542 empresas registradas como prestadoras de crédito por fuera del sistema tradicional. Entre todas, ya otorgaron $11 billones y mostraron un crecimiento interanual de 144% en préstamos personales y 53% con tarjetas de crédito.

La morosidad crece y el BCRA advierte por riesgo de deterioro

El incremento del endeudamiento vino acompañado de otro dato que preocupa al organismo presidido por Santiago Bausili: la morosidad. El atraso en los pagos, tanto en entidades bancarias como no bancarias, trepó al 8,6%, es decir, más del doble del nivel registrado en enero.

El problema se agrava cuando se analizan exclusivamente los prestadores no bancarios. En ese segmento, los préstamos personales otorgados por fintech y otras compañías muestran un nivel de incumplimiento del 20%. Las billeteras virtuales, por su parte, registran una tasa de impago cercana al 18%.

El nivel más crítico aparece en la financiación de electrodomésticos, donde el atraso alcanza el 27%.

El Banco Central fue directo en su advertencia: “El aumento de esta porción de la cartera sugiere un deterioro adicional en la calidad crediticia y plantea el riesgo de un posible incremento futuro”.

El rol de las tasas y el contexto de financiamiento en 2025

El informe también ubica el endeudamiento dentro de un escenario de altas tasas de interés. La Tasa Nominal Anual (TNA) de los préstamos personales otorgados por crediticias no bancarias escaló hasta el 129%, muy por encima de la inflación interanual a julio (36,6%) y del costo de mantenimiento de las tarjetas de crédito (92%).

En este contexto, el Banco Central decidió avanzar esta semana con una nueva distensión monetaria: bajó la tasa de referencia del 22% al 20%, en un intento por reducir el costo del crédito y darle aire tanto a los consumidores como al sector productivo.