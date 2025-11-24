La deuda con bancos y billeteras se dispara y supera los 5 millones por persona
La deuda con bancos y billeteras se fue a las nubes: más de $5,6 millones por persona y morosidad en alza. El Banco Central prende las alarmas.Economía24 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El endeudamiento de las familias argentinas volvió a pegar un salto fuerte este año. Según el último informe de Prestadores No Financieros de Crédito (PNFC) que elabora semestralmente el Banco Central (BCRA), la deuda promedio que mantienen los clientes entre bancos, billeteras virtuales, fintech y cadenas de consumo superó los $5,6 millones por persona, un aumento del 75% interanual.
Con datos actualizados a julio, el reporte detalla que 6.200.000 personas mantienen obligaciones vigentes en alguna de esas modalidades. En julio del año pasado, el monto promedio era de $3,2 millones, lo que marca un salto que refleja tanto la inflación acumulada como el creciente uso del financiamiento para afrontar consumos básicos.
Cuánto deben los argentinos y dónde se concentra la mayor carga
El informe del BCRA muestra que la porción más grande de deuda sigue concentrada en los bancos tradicionales, donde el promedio adeudado llega a $4,4 millones por cliente. Pero el número final se dispara cuando se suman las obligaciones que se toman a través de entidades no bancarias: billeteras virtuales, tarjetas de consumo, fintech y grandes cadenas minoristas.
En promedio, estos actores no bancarios agregan $1,2 millones adicionales por persona. Hoy existen 542 empresas registradas como prestadoras de crédito por fuera del sistema tradicional. Entre todas, ya otorgaron $11 billones y mostraron un crecimiento interanual de 144% en préstamos personales y 53% con tarjetas de crédito.
La morosidad crece y el BCRA advierte por riesgo de deterioro
El incremento del endeudamiento vino acompañado de otro dato que preocupa al organismo presidido por Santiago Bausili: la morosidad. El atraso en los pagos, tanto en entidades bancarias como no bancarias, trepó al 8,6%, es decir, más del doble del nivel registrado en enero.
El problema se agrava cuando se analizan exclusivamente los prestadores no bancarios. En ese segmento, los préstamos personales otorgados por fintech y otras compañías muestran un nivel de incumplimiento del 20%. Las billeteras virtuales, por su parte, registran una tasa de impago cercana al 18%.
El nivel más crítico aparece en la financiación de electrodomésticos, donde el atraso alcanza el 27%.
El Banco Central fue directo en su advertencia: “El aumento de esta porción de la cartera sugiere un deterioro adicional en la calidad crediticia y plantea el riesgo de un posible incremento futuro”.
El rol de las tasas y el contexto de financiamiento en 2025
El informe también ubica el endeudamiento dentro de un escenario de altas tasas de interés. La Tasa Nominal Anual (TNA) de los préstamos personales otorgados por crediticias no bancarias escaló hasta el 129%, muy por encima de la inflación interanual a julio (36,6%) y del costo de mantenimiento de las tarjetas de crédito (92%).
En este contexto, el Banco Central decidió avanzar esta semana con una nueva distensión monetaria: bajó la tasa de referencia del 22% al 20%, en un intento por reducir el costo del crédito y darle aire tanto a los consumidores como al sector productivo.
Derrumbe metalúrgico: Essen achica su planta y avanza con importaciones
La histórica fábrica argentina de ollas despidió 30 empleados y reemplaza parte de su producción por piezas traídas de China, en plena crisis y caída del consumo.
El ajuste de Milei disparó 525% las tarifas del AMBA
En la era Milei, las tarifas de servicios se dispararon y hoy un hogar promedio destina $173.480 por mes en agua, luz, gas y transporte, en plena recesión.
Compras al exterior en alza: el courier impulsó un crecimiento superior al 200% en octubre
El informe del ICA reflejó el incremento más marcado del año, impulsado por plataformas como Shein y Temu. El debate político y el acuerdo con Estados Unidos sumaron tensión.
Gastos sin control: el endeudamiento de las familias vuelve a romper un récord
La morosidad de las familias tocó un récord histórico: tarjetas y préstamos explotan y el endeudamiento pega otro salto. Un sacudón que preocupa a todo el país.
Visa ‘express’ para argentinos que viajen al Mundial 2026: qué se sabe del FIFA Pass
A días del sorteo del Mundial 2026, Estados Unidos lanzó nuevas advertencias para quienes viajen a los partidos. Los hinchas con entrada deberán gestionar un trámite clave.
El video falso de Adorni usado para estafar en nombre de YPF
Alertan por videos de supuestas figuras públicas e inversiones en YPF hechos con IA: un hombre de Paraná perdió $46 millones. Así operan y cómo protegerse.
Derrumbe metalúrgico: Essen achica su planta y avanza con importaciones
La histórica fábrica argentina de ollas despidió 30 empleados y reemplaza parte de su producción por piezas traídas de China, en plena crisis y caída del consumo.