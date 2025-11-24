El 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries tuvo este domingo un momento que sacudió la jornada en Corrientes Capital. En la Playa Arazaty, durante la actividad bautizada como “Plaza Cristina Libre”, miles de mujeres y militantes escucharon un audio enviado especialmente por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo contenido generó emoción, aplausos y un clima político cargado de simbolismo.

La actividad, convocada por organizaciones feministas, políticas y sindicales, se realizó en paralelo a las más de 70 mil personas que participaron del Encuentro en talleres, ferias y movilizaciones bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan”.

La expresidenta habló de “libertad” y cuestionó el presente del país

En su mensaje, reproducido por altoparlantes ante una multitud que agitaba carteles de “Cristina libre”, la exmandataria planteó una definición que marcó el tono de la jornada: “Hoy Argentina no es un país libre”, afirmó.

Cristina desarrolló una idea que repitió a lo largo del audio: la palabra “libertad” —bandera central del gobierno de Javier Milei— no se limita a caminar por la calle, sino a poder “decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo en un país libre de verdad”.

Según dijo, esa libertad está afectada por el endeudamiento, la pérdida de ingresos y la falta de oportunidades para amplios sectores sociales: “Hoy hay millones de argentinos privados de su libertad en un país endeudado e hipotecado”.

Las referencias a jóvenes, trabajadores y jubilados

La expresidenta enumeró los grupos que, según su visión, padecen esa falta de libertad cotidiana:

Jóvenes que no logran conseguir trabajo.

Estudiantes sin becas ni computadoras por el “desfinanciamiento de la educación”.

Trabajadores registrados que no llegan a fin de mes.

Personas con dos o tres empleos que igual no ganan lo suficiente.

Jubilados que deben elegir entre “remedios o comida”.

“Tampoco se puede vivir únicamente para trabajar y dormir y sobrevivir”, advirtió, en uno de los pasajes que generó más aplausos.

Un mensaje cargado de política y memoria personal

Cristina agradeció especialmente a las militantes presentes y recordó: “La última provincia que visité antes de que tan injustamente me encarcelaran y proscribieran fue Corrientes”. También sostuvo que su situación judicial es una “metáfora disciplinadora” de un país al que “le están liquidando sus posibilidades de desarrollo y crecimiento económico”.

Y, retomando la consigna del acto, señaló: “Las compañeras militaban por nuestra libertad, no por la mía. No soy la única privada de su libertad en la Argentina contemporánea”.

“Hoy vivimos la libertad para la desesperación”

Sobre el clima social del país, la expresidenta fue categórica: “Hoy vivimos la libertad para la desesperación. Libertad para la tristeza infinita que se adivina en los gestos de cada argentino”.

A lo largo del audio, Cristina también repasó la situación económica y productiva: “Todos los días un comercio se cierra, una fábrica también”, dijo, marcando un diagnóstico crítico del presente.

Llamado a la organización y mensaje interno al peronismo

En el cierre del audio, Cristina remarcó una idea que repite desde hace años: la necesidad de un proyecto colectivo. “Nadie te regala una vida mejor. Depende de juntar tu esfuerzo con el de millones, porque nadie se salva solo”.

El mensaje fue interpretado por muchas organizaciones como un guiño al armado político de cara a un año marcado por definiciones judiciales para la exmandataria y tensiones dentro del peronismo.

Una plaza colmada y un Encuentro atravesado por la coyuntura

La Plaza Cristina Libre, organizada por agrupaciones feministas y espacios kirchneristas, sumó a numerosas referentas parlamentarias, sindicalistas y dirigentes del movimiento de mujeres.

Los carteles, banderas violetas y pañuelos verdes se mezclaron con consignas de apoyo a la exmandataria en un contexto en el que distintas organizaciones denuncian persecución política y violencia de género institucional.

El Encuentro Plurinacional, que se realiza desde 1986 en distintas provincias del país, volvió a mostrar su capacidad de movilización incluso en un escenario económico complejo y con fuerte presencia de debates sobre derechos, políticas públicas y la avanzada conservadora.