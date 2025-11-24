Ranking de presidentes: el dato que preocupa a Milei

El ranking de presidentes en Sudamérica dejó a Milei en el podio pero con un dato que preocupa

El mapa político de Sudamérica volvió a moverse con la publicación del Ranking de Imagen de Presidentes que cada mes elabora CB Consultora. La medición correspondiente a noviembre de 2025 dejó una foto contundente sobre cómo evalúan los ciudadanos a sus líderes y ubicó, otra vez, a mandatarios de distintos perfiles ideológicos en los primeros puestos.

Según el informe, el presidente Rodrigo Paz, de Bolivia, se quedó con el primer lugar del ranking, alcanzando un 51,7% de imagen positiva. El mandatario boliviano volvió a consolidarse como uno de los dirigentes con mayor estabilidad en la región, en un contexto marcado por fuertes tensiones económicas y políticas.

En el segundo escalón aparece Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con un 48,5% de valoración positiva. A pesar de la polarización interna que atraviesa Brasil, la figura de Lula mantiene un nivel de respaldo que lo posiciona entre los jefes de Estado mejor evaluados del continente.

El podio lo completa Javier Milei, presidente de Argentina, con un 47,2% de imagen positiva. Aunque el mandatario argentino continúa dentro del grupo de los tres mejor valorados, el estudio reflejó un dato clave: su imagen negativa se mantiene por encima del 50%, ubicándose en un 50,3%, con un 35,7% de opiniones “muy malas”. Esto muestra una sociedad profundamente dividida respecto a su gestión.

Los presidentes con peor imagen en la región

En el extremo opuesto del ranking se ubican los mandatarios con menor aprobación entre sus ciudadanos. El último lugar fue para Nicolás Maduro, de Venezuela, quien registró un 21,4% de imagen positiva, una cifra que se mantiene entre las más bajas del continente desde hace años.

Antes de él aparece el presidente de Perú, José Jerí, con un 32,5% de valoración favorable. A pesar de estar en los últimos puestos, Jerí protagoniza uno de los movimientos más relevantes de la medición de noviembre.

El tercer mandatario con menor aprobación fue Gustavo Petro, de Colombia, que obtuvo un 36,7% de imagen positiva. Las tensiones políticas y económicas que atraviesa su país continúan afectando su nivel de respaldo interno.

Las variaciones más fuertes del mes

Más allá del orden general, el ranking de CB Consultora también mide los cambios respecto a la encuesta previa. En ese apartado, la principal sorpresa fue el crecimiento de José Jerí, de Perú, quien registró un incremento de +2,9% en su imagen positiva. Se trata del salto más significativo del mes dentro de los 12 mandatarios analizados por la consultora.

En el otro extremo, la caída más marcada fue la del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien sufrió una baja de -3,0% en su valoración. Según el informe, se trata del retroceso más fuerte del mes y consolida una tendencia descendente que ya se había insinuado en mediciones anteriores.

Un tablero político en constante movimiento

El ranking de noviembre confirma un escenario regional dinámico, con mandatarios que alternan entre avances y retrocesos abruptos en la percepción ciudadana. En ese contexto, la posición de Javier Milei, que combina un alto nivel de apoyo con una imagen negativa muy elevada, vuelve a mostrar la fuerte polarización política que atraviesa Argentina.

La lectura final del informe deja en evidencia un escenario continental de alta volatilidad, donde cada medición puede alterar el equilibrio entre los presidentes de la región.