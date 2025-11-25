Una encuesta revela un país emocionalmente partido y un Gobierno que busca aire

En pleno feriado XL y con el clima político al rojo vivo, el último informe 48.ESPOP llegó para meter ruido en la agenda. El estudio, recién terminado y difundido este domingo por la noche, trazó una radiografía quirúrgica del humor social: un país que se estabiliza en medio del malestar, un Presidente que repunta, pero también un electorado cruzado por emociones extremas.

Satisfacción con el rumbo: una calma tensa que no despega

La satisfacción general con la marcha del país se mantiene en 40%, mientras que el 59% se declara insatisfecho. No es un buen número, pero sí muestra algo de estabilidad después de meses de oscilaciones.

En comparación histórica, Javier Milei sigue por debajo de Mauricio Macri a esta altura del mandato, lo que enciende alarmas sobre la persistencia del descontento estructural.

Aprobación presidencial: Milei pega un salto, pero sigue abajo del macrismo

El dato que más miró el Gobierno: La aprobación de Milei trepó al 45%, seis puntos más que en septiembre, su mejor marca en meses.

Pese a la mejora, el Presidente aún está por debajo del nivel que exhibía Macri hacia el final de su segundo año. La grieta ideológica sigue marcando quién lo respalda y quién lo rechaza.

Emociones políticas: la grieta se vuelve emocional

La encuesta exhibe un país emocionalmente fragmentado.

Entre quienes apoyan a Milei, la palabra dominante es “esperanza”.

Entre quienes lo rechazan, mandan “preocupación”, “miedo” y “bronca”.

La grieta no es solo política: se volvió un estado emocional permanente.

Las políticas públicas: leves mejoras en Economía, Exterior y Seguridad

Aunque persiste más insatisfacción que satisfacción en todas las áreas, se detectan avances modestos.

Las mejores evaluadas son:

Política Exterior: 38% de satisfacción

Economía: 37%

Seguridad: 36%

Las peores, sin cambios: Educación, Salud y Obras Públicas, donde el descontento se mantiene alto.

La economía sigue marcando la agenda: salarios, corrupción y empleo

El podio de preocupaciones sociales vuelve a tener la misma marca registrada de los últimos meses:

Salarios bajos (34%)

Corrupción (31%)

Falta de trabajo (30%)

Aunque la corrupción pierde peso respecto al trimestre anterior, tanto oficialistas como opositores coinciden en que la situación económica sigue siendo el núcleo del problema.

Expectativas: un optimismo moderado que sorprende

Hay un dato que el Gobierno mira con atención: Aunque 48% cree que el país está peor que hace un año, sube a 38% el porcentaje que espera una mejora en los próximos doce meses. Es un punto de inflexión respecto a mediciones anteriores.

Las imágenes políticas: ningún dirigente zafa del saldo negativo

Ninguna figura política nacional logra escapar del diferencial negativo de imagen.

Los mejores posicionados son:

Milei: 42% de imagen positiva

Patricia Bullrich: 39%

Victoria Villarruel: 34%

Del lado opositor, Cristina Fernández y Axel Kicillof mantienen altos niveles de visibilidad, pero con saldo negativo. El extremo negativo lo ocupa Alberto Fernández, quien registra la peor diferencia.

El gabinete: Bullrich lidera, Karina Milei polariza al máximo

En el equipo de gobierno, Patricia Bullrich aparece como la funcionaria mejor valorada, con 41% de imagen positiva, aunque también con saldo neto negativo.

En el otro extremo, Karina Milei concentra el diferencial más negativo del gabinete (-45%), consolidándose como una de las figuras más divisivas del oficialismo.

El vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza muestra una tendencia clara: 24% prefiere cooperación legislativa, 17% apoyaría una coalición formal y solo 10% quiere una fusión plena. El escenario dominante es la colaboración táctica, sin integración orgánica.

Negociación política: la sociedad la elige por encima del conflicto

La ciudadanía apuesta por la moderación: 57% cree que Milei debe negociar con el Congreso y 46% sostiene que el Congreso debe cooperar.

Las posturas extremas —imponer la agenda o bloquearla— siguen siendo minoritarias. El dato confirma un mandato social de negociación, incluso en un clima de fuerte polarización emocional.