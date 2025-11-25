Explota una encuesta que muestra el clima político más tenso del año
La última encuesta sacudió el feriado largo: Milei sube, la bronca sigue y la grieta emocional pega más fuerte que nunca. Entrá y mirá los datos.Encuestas25 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
En pleno feriado XL y con el clima político al rojo vivo, el último informe 48.ESPOP llegó para meter ruido en la agenda. El estudio, recién terminado y difundido este domingo por la noche, trazó una radiografía quirúrgica del humor social: un país que se estabiliza en medio del malestar, un Presidente que repunta, pero también un electorado cruzado por emociones extremas.
Satisfacción con el rumbo: una calma tensa que no despega
La satisfacción general con la marcha del país se mantiene en 40%, mientras que el 59% se declara insatisfecho. No es un buen número, pero sí muestra algo de estabilidad después de meses de oscilaciones.
En comparación histórica, Javier Milei sigue por debajo de Mauricio Macri a esta altura del mandato, lo que enciende alarmas sobre la persistencia del descontento estructural.
Aprobación presidencial: Milei pega un salto, pero sigue abajo del macrismo
El dato que más miró el Gobierno: La aprobación de Milei trepó al 45%, seis puntos más que en septiembre, su mejor marca en meses.
Pese a la mejora, el Presidente aún está por debajo del nivel que exhibía Macri hacia el final de su segundo año. La grieta ideológica sigue marcando quién lo respalda y quién lo rechaza.
Emociones políticas: la grieta se vuelve emocional
La encuesta exhibe un país emocionalmente fragmentado.
- Entre quienes apoyan a Milei, la palabra dominante es “esperanza”.
- Entre quienes lo rechazan, mandan “preocupación”, “miedo” y “bronca”.
La grieta no es solo política: se volvió un estado emocional permanente.
Las políticas públicas: leves mejoras en Economía, Exterior y Seguridad
Aunque persiste más insatisfacción que satisfacción en todas las áreas, se detectan avances modestos.
Las mejores evaluadas son:
- Política Exterior: 38% de satisfacción
- Economía: 37%
- Seguridad: 36%
Las peores, sin cambios: Educación, Salud y Obras Públicas, donde el descontento se mantiene alto.
La economía sigue marcando la agenda: salarios, corrupción y empleo
El podio de preocupaciones sociales vuelve a tener la misma marca registrada de los últimos meses:
- Salarios bajos (34%)
- Corrupción (31%)
- Falta de trabajo (30%)
Aunque la corrupción pierde peso respecto al trimestre anterior, tanto oficialistas como opositores coinciden en que la situación económica sigue siendo el núcleo del problema.
Expectativas: un optimismo moderado que sorprende
Hay un dato que el Gobierno mira con atención: Aunque 48% cree que el país está peor que hace un año, sube a 38% el porcentaje que espera una mejora en los próximos doce meses. Es un punto de inflexión respecto a mediciones anteriores.
Las imágenes políticas: ningún dirigente zafa del saldo negativo
Ninguna figura política nacional logra escapar del diferencial negativo de imagen.
Los mejores posicionados son:
- Milei: 42% de imagen positiva
- Patricia Bullrich: 39%
- Victoria Villarruel: 34%
Del lado opositor, Cristina Fernández y Axel Kicillof mantienen altos niveles de visibilidad, pero con saldo negativo. El extremo negativo lo ocupa Alberto Fernández, quien registra la peor diferencia.
El gabinete: Bullrich lidera, Karina Milei polariza al máximo
En el equipo de gobierno, Patricia Bullrich aparece como la funcionaria mejor valorada, con 41% de imagen positiva, aunque también con saldo neto negativo.
En el otro extremo, Karina Milei concentra el diferencial más negativo del gabinete (-45%), consolidándose como una de las figuras más divisivas del oficialismo.
El vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza muestra una tendencia clara: 24% prefiere cooperación legislativa, 17% apoyaría una coalición formal y solo 10% quiere una fusión plena. El escenario dominante es la colaboración táctica, sin integración orgánica.
Negociación política: la sociedad la elige por encima del conflicto
La ciudadanía apuesta por la moderación: 57% cree que Milei debe negociar con el Congreso y 46% sostiene que el Congreso debe cooperar.
Las posturas extremas —imponer la agenda o bloquearla— siguen siendo minoritarias. El dato confirma un mandato social de negociación, incluso en un clima de fuerte polarización emocional.
