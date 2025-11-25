Después de más de nueve meses sin actividad, una billetera “multisig” vinculada al caso $LIBRA ejecutó un movimiento que encendió todas las alarmas judiciales: 69.000 SOL, equivalentes a US$9 millones, fueron drenados en cuestión de minutos hacia direcciones más opacas, dificultando su trazabilidad.

La operación fue detectada por el especialista Fernando Molina, quien advirtió que la billetera aparecía rotulada en plataformas públicas con el apellido “Milei”. Hasta ahora, esos fondos estaban inmóviles desde el día posterior al colapso de la memecoin, el 15 de febrero.

El retiro se produce justo cuando la Justicia de Estados Unidos evalúa congelar o limitar los movimientos de estas cuentas, que concentrarían decenas de millones de dólares.

La amenaza del “botón nuclear digital”

Mientras los movimientos se multiplicaban, los abogados que impulsan la class action en Manhattan solicitaron una medida de emergencia para evitar lo que llaman “la destrucción irreversible de la evidencia”.

Según la presentación del bufete Burwick Law, los acusados estarían cerca de convertir los fondos en criptomonedas de privacidad como ZCash, que borran cualquier rastro de origen o destino —el equivalente al “botón nuclear” en términos de evidencia digital—.

Los peritajes identificaron una “prueba de fuga” el 16 de noviembre, cuando se transformaron 1,36 millones de tokens en SOL y luego se enviaron en menos de dos minutos a una dirección blindada de ZCash mediante el protocolo NEAR Intents. El resultado, según el perito David Goldman, fue contundente: “El rastro termina y los activos se vuelven permanentemente inrastreables”.

La liquidación masiva que encendió todas las alertas

La maniobra escaló aún más el martes pasado. Según documentos judiciales, las billeteras “Exit Wallet 1” y la del “Deployer” de $LIBRA iniciaron una liquidación frenética: 37 operaciones de la Exit Wallet, convirtiendo US$44,6 millones, mientras que el Deployer movió otros US$17 millones.

Un dato clave: la Exit Wallet es multifirma, lo que implica que al menos dos de los tres operadores debieron aprobar cada movimiento en simultáneo.

Abogados de Hayden Davis y Benjamin Chow calificaron el pedido de Burwick como “falaz” y aseguraron que se trata de reiteraciones previas ya rechazadas por la jueza Jennifer Rochon. Sin embargo, los nuevos movimientos cambiaron el clima dentro del tribunal.

La activación de la billetera “Milei” y una fuga en cadena

A los movimientos previos se sumó un giro inesperado: la billetera “multisig” rotulada como “Milei” también fue activada. Los fondos fueron enviados a la dirección “oHtMM”, que comenzó a fragmentar el dinero en tandas de 200, 600 y 700 SOL hacia la billetera 2B7NY, para luego convertirlos en USDC y enviarlos a través de deBridge hacia otra blockchain donde se pierde su rastro.

Según Molina, es la primera vez que se detecta salida de fondos desde las billeteras multisig vinculadas al caso. Y recordó una frase explosiva del propio Hayden Davis, quien aseguró que ese dinero era “de la Argentina”.

La reacción política y la lupa sobre funcionarios

El terremoto financiero y judicial también sacudió la política local. El diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, difundió movimientos del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y de Mauricio Novelli, ambos vinculados al caso y recientemente declarantes ante la Justicia.

Ferraro sostuvo que los nuevos movimientos “ratifican la necesidad” de avanzar con la investigación parlamentaria y judicial sobre la operación de la memecoin promovida por el estadounidense Davis y viralizada en la Argentina durante su desplome.