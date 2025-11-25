River Plate quedó eliminado del Torneo Clausura 2025 después de caer 3-2 frente a Racing Club en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. La derrota, que tomó forma con un gol del uruguayo Martirena en los minutos finales tras un error defensivo, dejó al equipo de Marcelo Gallardo sin posibilidades de pelear el título y en una posición incómoda de cara al cierre del año. Minutos después, el entrenador habló en conferencia de prensa, donde aceptó errores, admitió el mal momento y anticipó cambios profundos.

“Fue un año completamente negativo”, resumió Gallardo, quien sostuvo que asumirá la responsabilidad total por la campaña. “No tenemos un final de año como hubiésemos querido, con objetivos en el juego hasta el final y eso nos pone en un lugar incómodo. Hay que hacerse cargo y asumo la responsabilidad de este momento y de este año”, dijo.

El Muñeco afirmó que tomará un breve tiempo de reflexión antes de avanzar en la planificación de 2026: “Me tomaré estos días de reflexión y revisión para cambiar. Esto no va a terminar así. Termina el año de manera negativa, pero ya en mi cabeza empezaré a pensar en cómo seguimos y comenzaré a trabajar mañana mismo”.

Cómo fue el partido y por qué River quedó fuera de la pelea

Racing abrió el marcador con un cabezazo de Santiago Solari. River respondió con una jugada colectiva entre Driussi e Ian Subiabre, quien definió para el 1-1. Luego, el colombiano Juan Fernando Quintero puso en ventaja a los de Núñez. Sin embargo, un disparo de Adrián Fernández desviado por un defensor volvió a igualar el duelo. Y sobre el final, Martirena selló el 3-2 que dejó al Millonario sin chances.

Con este panorama, River deberá depender de que Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús salgan campeones para obtener un cupo a la Copa Libertadores. Una situación que Gallardo definió como “incómoda”, dado que ya no depende del propio rendimiento.

Autocrítica y diagnóstico: “Fallamos”

El técnico millonario insistió en que el equipo llega al final del 2025 con un desgaste evidente. “Tenemos que descomprimir porque las cabezas están demasiado cargadas y cuando pasa eso en un panorama negativo todo cuesta más. Cuesta mantener el vaso y hay que pensar en lo que viene. Quienes somos responsables deberemos trabajar para lo que viene. Este es un año en el que fallamos y la idea es que el año que viene no fallemos”, expresó.

También hizo foco en el último tramo de la temporada: “Hablo del último trimestre por la cantidad de partidos que perdimos. Antes de eso no habíamos perdido dos juegos en el año. Es difícil analizar todo el año. Antes de jugar los cuartos de final con Palmeiras teníamos dos derrotas y luego de Palmeiras no hemos sido reconocidos desde un lugar como un equipo fuerte mentalmente, físicamente, futbolísticamente. En eso reconozco que no hemos sido equilibrarlo”.

Los cambios que generaron críticas

Gallardo también se refirió a las decisiones tácticas y a la inclusión de juveniles como Galarza y Portillo en reemplazo de futbolistas experimentados. Explicó por qué salieron Enzo Pérez y Nacho Fernández, dos jugadores históricos: “Nacho como Enzo estaban pidiendo el cambio en un juego tan dinámico y directo. Teníamos analizado que les iban a dar para 65/70 minutos”.

Frente a las críticas en redes, el DT evitó exponer a terceros y volvió a mirarse a sí mismo: “Seguramente he fallado y soy muy autocrítico. Mi autocrítica es personal, es para adentro. No vengo a exponer a nadie. Hay que asumirlo y soy el primero en levantar la mano para admitir errores”.

Un cierre de año que obliga a decisiones inmediatas

Aunque no reveló nombres, Gallardo dio a entender que el armado del plantel sufrirá modificaciones importantes rumbo al 2026, incluso entre los jugadores que fueron parte de la histórica final de Madrid. “A partir de mañana comenzaremos a trabajar en eso. Vamos por todo”, anticipó.

Sobre la posibilidad de empezar el próximo torneo sin estar clasificado a la Libertadores, lo asumió como parte del contexto: “Terminar el año en esa situación es incómodo no depender de uno mismo. Ahora no le tengo miedo a comenzar el año en la situación que nos corresponda. Con una cabeza y frescura renovada arrancaremos el año que viene. Esperemos reestructurarnos y volver a conformar una estructura sólida que nos identifique”.

Continuidad asegurada y una autodefinición final contundente

Gallardo cerró la conferencia reafirmando que continuará como entrenador y que no evade la crisis: “Estoy convencido que fue un pésimo trimestre en el que no pudimos dar ese salto de calidad y ese paso al frente. No pudimos ganar esos partidos importantes que en otra época sí hemos podido. Quedará este año como un año negativo en mi carrera si lo quieren individualizar”.

Además, marcó su postura de no abandonar: “En mi interior tengo mucho para dar todavía y si no lo sintiera así, sería el primero en levantar la mano y decir ‘muchas gracias, hice todo lo que pude, pero no he podido dar ese salto’. Me voy a quedar con esto para revertirlo, para reflexionar, para hacer un análisis interno y volver a arrancar cuando inicie la próxima temporada”.

El técnico concluyó con un mensaje directo: “Yo no le voy a escapar a este momento. Si alguno está esperando que yo le escape a este momento está totalmente equivocado. Voy a dar la cara como me lo he ganado y también con mucha capacidad para poder trabajar desde mañana. Porque no voy a descansar. Me voy a tomar unos días, pero empezaré a trabajar desde mañana para lo que viene. Esa es la única forma que veo cuando la cosa viene mal o es negativa. Cuando te caes, levantarte a partir de mañana. Esa es mi mentalidad”.

Y remató: “Cuando yo decida o cuando decidan que no estoy ya capacitado o que no tengo la energía para estar al mando o la responsabilidad enorme para estar sentado donde estoy, seré el primero en decir ‘me corro, hasta acá llegué’. En mi mentalidad, en este momento no está. El 20 de diciembre cuando nos presentemos para entrenar aquí estaré”.