Un ala docente desafía el Presupuesto de Kicillof y marcha a la Legislatura
SUTEBA Multicolor exige recomposición salarial y mayor inversión en infraestructura escolar, mientras Baradel y las CTA empujan la aprobación del paquete económico.Política26 de noviembre de 2025Pamela Orellana
Mientras la Legislatura bonaerense se prepara para una de las sesiones más sensibles del año, la discusión por el Presupuesto 2026 del gobierno de Axel Kicillof ya desbordó los pasillos parlamentarios y se trasladó a la calle.
Este miércoles, en paralelo al tratamiento del paquete económico en ambas cámaras, una facción del gremio docente SUTEBA anunció una movilización que expone con crudeza la disputa interna del sindicalismo educativo y marca un nuevo capítulo en la pulseada política y social por los recursos de la Provincia.
La convocatoria fue lanzada por SUTEBA Multicolor, el sector opositor a la conducción oficial del sindicato, que calificó el proyecto de Presupuesto como “de ajuste y precarización”.
La agrupación, históricamente referenciada en la izquierda, llamó a concentrar este miércoles 26 de noviembre desde las 11 en Plaza Italia, para luego marchar hacia Plaza San Martín, frente a la Legislatura, donde esperan estar alrededor de las 14, justo cuando comience la sesión en la Cámara de Diputados.
Desde ese espacio adelantaron que la protesta tendrá un pliego de reclamos concreto: exigirán recomposición salarial, reapertura de paritarias y mayor inversión en infraestructura escolar. En ese marco, afirmaron que los sueldos docentes se encuentran por debajo de la inflación y cuestionaron que el proyecto no contemple mejoras reales para el sistema educativo bonaerense.
La conducción de SUTEBA respaldó a Kicillof
En el extremo opuesto se paró la conducción oficial de SUTEBA, encabezada por Roberto Baradel, quien también ocupa la Secretaría General de la CTA de los Trabajadores. En una señal política clara, Baradel unificó posición con la CTA Autónoma, que conduce Oscar De Isasi, y difundieron un comunicado conjunto en el que exigieron a la Legislatura que apruebe las herramientas económicas solicitadas por el Ejecutivo provincial.
El pronunciamiento respalda el paquete que incluye el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento enviado por el gobernador. Según expresaron las centrales sindicales, la demora legislativa resulta “inexplicable” y advirtieron que sin esas leyes “se pone en riesgo el funcionamiento del Estado”.
En la misma línea se pronunciaron otros sectores del sindicalismo estatal, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que también salió a presionar públicamente para que la Legislatura destrabe el debate y sancione las iniciativas oficiales.
Desde el Gobierno provincial ya se había alertado que “sin endeudamiento peligra el pago de aguinaldos”, un mensaje que fue rápidamente capitalizado por los gremios alineados con la gestión de Kicillof como argumento central para exigir definiciones políticas inmediatas.
Una pulseada que también es política
La sesión de este miércoles no solo será un termómetro del respaldo parlamentario al gobernador, sino también un escenario donde quedará expuesta la interna sindical docente. Mientras un sector denuncia ajuste y precarización, otro actúa como escudo político del Ejecutivo provincial para garantizar la aprobación del paquete económico.
En ese contexto, la Legislatura será el epicentro de una doble disputa: la institucional, atravesada por negociaciones con la oposición y tensiones dentro del oficialismo, y la sindical, con posturas irreconciliables frente al rumbo económico que propone la Provincia.
