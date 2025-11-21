La Provincia de Buenos Aires volvió a cerrar una jornada de negociaciones paritarias sin novedades salariales para estatales, docentes y judiciales. Aun con la mesa abierta, todos los gremios salieron con el mismo mensaje: cualquier aumento, el pago del aguinaldo y hasta la próxima convocatoria dependen de que la Legislatura apruebe el Presupuesto, la Ley Impositiva y, sobre todo, el endeudamiento solicitado por la gestión de Axel Kicillof.

Ese fue el punto central que los sindicatos transmitieron tras las reuniones de este miércoles, en un clima atravesado por la tensión política y un escenario económico golpeado por el ajuste del gobierno nacional.

Docentes y judiciales, sin oferta y con la mira puesta en Diputados

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (Amet, Feb, Sadop, Suteba y Udocoba) fue categórico al titular su comunicado: “El aumento salarial es prioritario, por eso la Legislatura debe aprobar las leyes presupuestarias”. El mensaje tuvo un destinatario claro: los bloques que todavía no avalaron la Ley de Financiamiento, clave para atender compromisos inmediatos como el aguinaldo de diciembre.

En el encuentro, los funcionarios de Trabajo, Hacienda y Educación reiteraron que el Gobierno “mantiene la decisión de continuar con la agenda laboral y salarial”, pero advirtieron que permanecen “a la espera del tratamiento de las leyes presupuestarias en la Legislatura”.

Los gremios, cuya última suba del 5% data de agosto y acumulan un 25,9% en el año, insistieron en una “nueva recomposición y aumento”, junto a la “urgencia de continuidad de la negociación”. También remarcaron que sin el aval legislativo no hay forma de “garantizar el salario y la educación pública”.

A este cuadro se suma un dato técnico pero decisivo: la Provincia debe comenzar a liquidar los sueldos de noviembre, que se cobran en diciembre. Por lo tanto, cualquier oferta que llegue a último momento recién impactaría en enero.

En paralelo, la Asociación Judicial Bonaerense, encabezada por Hugo Russo, tampoco recibió una propuesta concreta. El gremio pidió un aumento “para los dos últimos meses del año” que equipare la inflación acumulada. El Ejecutivo tomó nota de los reclamos, pero las fuentes que participaron del encuentro fueron contundentes: “No nos van a convocar hasta que no se apruebe el Presupuesto y, sobre todo, el endeudamiento”.

Movilizaciones, becarios y reclamos: el otro frente que crece en la Provincia

Mientras avanzaban las negociaciones, La Plata volvió a ser escenario de protestas. Sectores que no están dispuestos a esperar reclamaron que sus derechos “no se avasallen con la excusa de que no hay plata”. También cuestionaron que, bajo el argumento de la deuda nacional con la Provincia, se apliquen ajustes “siempre para los mismos”.

Desde las 10, agrupaciones de la Multicolor de SUTEBA marcharon al Ministerio de Trabajo para exigir salarios acordes a la canasta familiar y la defensa de la educación pública. En simultáneo, trabajadores de la salud realizaron una concentración frente al Ministerio del área, acompañados por becarios que denuncian precarización, sueldos que no llegan a los 600 mil pesos y la falta de pase a planta.

Una becaria de la región VI describió la situación: “Ingresamos durante la pandemia y nos prometieron el pase a planta, pero nunca sucedió. Hoy seguimos igual, y muchas veces nos amenazan si queremos movilizar”.

A eso se sumó el planteo de la referente de enfermería Natalia Aguilera sobre el impacto del ajuste nacional: “La situación de ajuste que Milei profundizó está llevando el sistema de salud a una situación límite”.

La tensión también apunta a la sesión legislativa prevista para el miércoles 26, donde se debatirán el Presupuesto, la Ley Impositiva y el financiamiento. Para los gremios, ese movimiento será decisivo para destrabar la paritaria por lo que planean realizar una masiva movilización.