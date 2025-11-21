En plena pulseada por la Ley de Financiamiento solicitada por Axel Kicillof, un sector de la oposición volvió a tensar la discusión en la Legislatura bonaerense: los libertarios dialoguistas presentaron un proyecto para crear una comisión bicameral que supervise cada movimiento del endeudamiento provincial.

La iniciativa llega en un momento clave, cuando el oficialismo intenta destrabar la autorización para tomar crédito por hasta USD 3.685 millones, aún sin los votos necesarios.

El impulsor del proyecto es el diputado de Unión y Libertad, Martín Rozas, quien propuso conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la gestión, destino y pago de la deuda provincial. El espacio apunta a reforzar el control político mientras avanza la discusión legislativa.

“Es una herramienta fundamental para ejercer las funciones constitucionalmente atribuidas a esta Legislatura y exigir el cumplimiento de las normas con miras a lograr poseer información de vital importancia para las generaciones venideras”, argumentan los fundamentos.

Una Bicameral en medio de la rosca por el financiamiento

La propuesta ingresó mientras la discusión por el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva avanza con mayor fluidez, pero el endeudamiento continúa trabado. El Ejecutivo provincial necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara baja —10 votos en la Comisión de Presupuesto— para habilitar la toma de crédito. Ese respaldo no llegó en la última reunión, y la negociación quedó empantanada.

Los ocho diputados del peronismo que integran la comisión lograron dictamen para el Presupuesto y la Ley Impositiva, que quedaron listos para tratarse el miércoles 26 de noviembre. Pero el endeudamiento quedó para el martes 25, cuando el oficialismo intentará conseguir los votos que faltan.

Mientras tanto, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica presentaron dictámenes en minoría para reclamar cambios en el Presupuesto y en la Impositiva. Y los dos libertarios dialoguistas —Gustavo Cuervo y el propio Rozas— rechazaron esos proyectos y también el pedido de deuda.

Desde el kicillofismo la respuesta fue inmediata. Legisladores del oficialismo cuestionaron el freno opositor a la Ley de Financiamiento. El diputado Gustavo Pulti, apuntó contra los bloques que acompañan el Presupuesto y la Ley Fiscal pero no el crédito requerido por la Provincia.

Para el legislador, “son tres leyes que representan un ‘todo’ por el cual la provincia puede hacer frente a los recortes de Javier Milei, a la obra pública que quiere seguir haciendo para todos los municipios y a los vencimientos de deuda que todavía se siguen afrontando de la época de María Eugenia Vidal”.

Un debate que se define antes del recambio legislativo

La intención del gobierno bonaerense es sancionar el paquete completo antes del 10 de diciembre, fecha en que se producirá el recambio legislativo. Con los nuevos números, el peronismo crecerá en Diputados y podría alcanzar quórum propio en el Senado. Pero, a la vez, La Libertad Avanza se consolidará como primera minoría, lo que dejará un escenario más rígido para la negociación futura.

Por ahora, Diputados ya convocó a sesión para el miércoles 26. El Senado bonaerense todavía no confirmó fecha, aunque desde la Cámara alta aseguran que “la convocatoria está al caer”, con la idea de sesionar en espejo para sancionar ambas normas en simultáneo.

En qué se repartirían los USD 3.685 millones

Según el pedido elevado por el Ejecutivo bonaerense, el endeudamiento se dividiría en USD 1.045 millones para cancelar deuda con Rentas Generales de la Provincia; USD 1.990 millones para cancelar y/o renegociar deudas financieras y judiciales, financiar el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal y sostener proyectos sociales y de inversión; USD 250 millones en Letras del Tesoro; USD 150 millones para proyectos energéticos de Buenos Aires Energía; y USD 250 millones para obras de infraestructura vial de AUBASA.

La negociación promete un capítulo decisivo en las próximas horas, con un oficialismo decidido a avanzar y una oposición que tensiona la discusión mientras propone nuevos mecanismos de control.