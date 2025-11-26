Pichetto enfrenta a gobernadores y amenaza con irse

Interna inesperada y riesgo de ruptura entre Pichetto y los gobernadores de Provincias Unidas

La Cámara de Diputados atraviesa días sin sesiones, pero con una actividad frenética por dentro. En medio del reacomodamiento que traerá el recambio legislativo del 10 de diciembre, un conflicto inesperado encendió las alarmas: Encuentro Federal, el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, podría fracturarse por una dura disputa con los gobernadores de Provincias Unidas.

Hasta ahora, el foco estaba puesto en el tironeo entre el PRO y La Libertad Avanza, y en las posibles divisiones del peronismo con el catamarqueño Raúl Jalil en la mira. Pero en las últimas horas apareció un tercer frente que amenaza con alterar la arquitectura interna de la Cámara baja.

Pichetto vs. Pullaro por el control de la bancada

La tensión estalló por un motivo concreto: la presidencia de la futura bancada. El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro pretende que ese lugar lo ocupe Gisela Scaglia, su vicegobernadora y primera candidata en las últimas elecciones. Del otro lado, los históricos de Encuentro Federal quieren mantener a Pichetto al frente. “Tiene más espalda para esa tarea”, justificó un legislador del espacio que conoce de cerca las negociaciones.

Aunque todos admiten que aún hay margen para recomponer, en el entorno de Pichetto aseguran que el exsenador ya avisó que está dispuesto a irse y armar su propio bloque junto a Nicolás Massot. Una alternativa sería acercarse a la Coalición Cívica, aunque en ese espacio aseguraron que “todavía no hay nada decidido”.

Temor por las comisiones y sospechas de fondo

Un diputado que quedó atrapado en la disputa se mostró optimista: “Creo que hay tiempo de recuperar. Ojalá se pueda reunir todo”. Pero también dejó entrever que el conflicto excede la pelea por un cargo: “Entiendo que no se planteó de la mejor manera lo de Provincias Unidas”.

El temor principal dentro de Encuentro Federal es práctico y directo: Si el bloque se rompe, quedarán debilitados en la próxima disputa por las comisiones, un terreno clave en cualquier negociación parlamentaria.

El Gobierno sigue de cerca la crisis y avanza en su propio rearmado

Mientras la interna escala, en la Casa Rosada observan cada movimiento con atención quirúrgica. El oficialismo está abocado a consolidar su poder parlamentario de cara a la asunción de los 132 nuevos diputados surgidos de las elecciones del 26 de octubre.

En los últimos días, La Libertad Avanza confirmó la incorporación de los tres radicales disidentes de La Liga del Interior: Mariano Campero (Tucumán), Luis Picat (Córdoba) y Federico Tournier (Corrientes).

Conocidos como los “radicales con peluca” por haber respaldado los vetos presidenciales al aumento jubilatorio y al financiamiento universitario, los tres se sumarán al bloque libertario hasta 2027. Con estas nuevas fichas, La Libertad Avanza llega a 91 diputados, quedando apenas a cuatro bancas de Unión por la Patria.

El peronismo pierde peso y la Casa Rosada acelera

Paralelamente, el peronismo sufrió un nuevo retroceso: Javier Noguera y Jorge “Gato” Fernández abandonaron el espacio, reduciendo su representación de 98 a 96 bancas.

Dentro del plan oficialista, la mira está puesta especialmente en los gobernadores del norte. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza las conversaciones. La última reunión fue con Gerardo Zamora, quien dejará la gobernación de Santiago del Estero para asumir como senador con influencia directa sobre otros tres senadores y siete diputados vinculados al kirchnerismo.

Otro frente abierto es el que involucra a Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, que controla cuatro diputados. El objetivo del Gobierno es claro: fragmentar Unión por la Patria y continuar debilitando al principal bloque opositor.

Un Congreso en movimiento antes del recambio

A dos semanas del recambio legislativo, Diputados se convirtió en un tablero en plena reorganización.

Y mientras el Gobierno acelera para posicionarse mejor en el nuevo mapa parlamentario, la pelea entre Pichetto y las provincias del bloque de Pullaro suma un condimento que nadie tenía en los planes.

El desenlace, coinciden todos los actores, se definirá en las próximas horas. Lo que hoy está claro es que Encuentro Federal atraviesa la mayor tensión desde su creación y que cualquier ruptura podría alterar el delicado equilibrio de fuerzas en el Congreso.