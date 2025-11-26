De Loredo se despidió de Diputados: “Estoy contento con haber ayudado al Gobierno”
El adiós de Rodrigo de Loredo encendió la rosca: apoyo a Javier Milei, diferencias públicas y un regreso a Córdoba que promete sacudir la interna.Política26 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El diputado radical Rodrigo de Loredo cerró su mandato en la Cámara Baja con un video publicado en sus redes sociales en el que repasó sus cuatro años de gestión, defendió parte de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y confirmó que concentrará su actividad política en Córdoba, donde ya blanqueó sus aspiraciones para 2027.
Un cierre de ciclo de “cuatro años que fueron como diez”
En el video, De Loredo afirmó que su salida del Congreso representa el final de “un mandato de cuatro años que se sintieron como diez”. Mientras recorría su oficina, mostró el cuadro del Hombre de Vitruvio que lo acompañó durante su paso por el Parlamento y que, según dijo, le recordaba “que al final del día, al margen de las ideologías, lo que importa es que el hombre concreto de carne y hueso pueda vivir mejor”.
También agradeció a su familia, a su equipo de trabajo y a los cordobeses que lo eligieron. “Vivir en Buenos Aires tiene sus pro y sus contras. Agradezco a quienes me bancaron y a quienes, aún pensando distinto, buscan lo mismo para la sociedad”, expresó.
Apoyo a Milei y defensa de las reformas
En su repaso de gestión, De Loredo destacó su acompañamiento a varias iniciativas del Gobierno de Javier Milei. “Estoy contento con haberle ayudado al Gobierno en reformas necesarias como eliminar las multas laborales, obligar el cumplimiento de los días de clases, desregular, reducir burocracia, incentivar inversiones y cambiar el paradigma energético”, enumeró.
El legislador radical también remarcó su respaldo a las medidas fiscales del oficialismo. “En especial, haber bancado la dura parada de lograr equilibrios fiscales para bajar la inflación”, sostuvo.
Diferencias públicas con el oficialismo
Sin embargo, aseguró que su acompañamiento no fue incondicional. “No coincidimos en todo. Tuvimos nuestras diferencias en la educación universitaria, en las formas y en el respeto institucional, pero nunca nos prestamos al juego de la desestabilización”, aclaró.
En otro tramo del video, De Loredo lanzó una reflexión que generó amplio eco en redes sociales. “La política mintió, robó, estafó, prometió lo que no podía cumplir, y así el país va de una punta para la otra y los argentinos zafan como pueden. La política argentina no estuvo a la altura de los argentinos”, afirmó.
La frase provocó reacciones tanto de apoyo como de crítica, con usuarios señalando que el propio De Loredo reconoció que no pudo revertir esa lógica desde su banca. El comentario reflotó episodios virales de su gestión, incluido aquel cruce con un colectivero que lo increpó en plena calle y que se convirtió en uno de los momentos más comentados de su paso por el Congreso.
Un regreso a Córdoba y el inicio del operativo 2027
El dirigente radical confirmó que su próximo paso será concentrarse en la política provincial. “Me vuelvo a Córdoba que se quedó en el tiempo y que también necesita de las reformas que la vuelvan a poner en su lugar institucional, productiva, pujante y moderna”, expresó. “A eso me voy a dedicar. Gracias”, concluyó en el video.
De Loredo ya adelantó en distintas entrevistas que competirá por la gobernación de Córdoba en 2027, una carrera que empieza a tomar forma en un escenario político provincial donde Juntos por el Cambio busca reconfigurarse y el peronismo provincial atraviesa tensiones internas tras un ciclo de más de dos décadas en el poder.
